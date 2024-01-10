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Свободные квартиры есть только в последней секции. Как на «розочке» строят дом с метром от 1050 долларов

10.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, строится тихо и фактически без скандалов (в отличие от некоторых ЖК на первой линии проспекта Дзержинского). Первые четыре подъезда дома под названием «Гармония» уже готовы, еще одну секцию, как и паркинг за домом, возводят прямо сейчас. На старте продаж застройщик привлекал дольщиков весьма приятными ценами, а как обстоят дела со стоимостью сейчас? Мы посмотрели, как идут дела на стройплощадке и узнали, почем тут продают жилье – как строящееся, так и на вторичке.


Напомним, что строит «Гармонию» компания «Арэса-Сервис». Жилой каркасник на 5 подъездов растет на месте старых двухэтажных домов, которые были снесены. Комплекс состоит из девятиэтажного дома со встроенным магазином и многоуровневой стоянки на 300 машиномест. В соседях у новостройки − жилая пятиэтажка и налоговая инспекция Московского района.

Строительство первых двух подъездов стартовало в сентябре 2020 года, а завершилось в конце 2022-го (правда, обещали сдать еще в 2021-м). Сейчас в некоторых квартирах уже закончены ремонты.



Еще в двух подъездах (3-й и 4-й) вот-вот начнется приемка квартир. Новоселы уже с осени находятся на низком старте, но пока что входы в подъезды и проход через арку закрыты. Не совсем готова и территория перед домом (фото сделано в конце декабря).




Ну а последний подъезд «Гармонии» только еще возводится. Здесь сейчас вовсю гудит стройка. Всего в этом подъезде будет 39 квартир: 8 двушек, 24 трешки и 7 четырешек. Жилье будет сдаваться без отделки, но со штукатуркой на стене и стяжкой на полах.



Помимо квартир в последней секции планируется и продуктовый магазин. То, что сейчас построено (первые уровни), это как раз и есть торговый объект. От жилых этажей супермаркет будет отделен техническим этажом. Кстати, по предварительной информации, здесь, скорее всего, откроется «Санта».


Также уже начато строительство паркинга за домом. Он возводится на месте старой двухэтажки, которую снесли в прошлом году. Места в паркинге сейчас продаются по стоимости от 2500 до 6000 долларов.


По планировкам квартиры в доме – самые разнообразные. Есть однушки, двушки, трешки и четырешки площадью от 40 до 116 квадратных метров. Всего на этаже располагается по 5, 6, 7 или 8 квартир, в зависимости от подъезда. В последнем пятом подъезде – по 5 квартир. Из интересного – все подъезды в «Гармонии» имеют сквозные проходы (на улицу и во двор), в квартирах − потолки по 2,7 метра, в подъездах − лифты OTIS, а на техэтаже − кладовые для жильцов (но не у всех квартир).


Что и почем продается?

Что касается цен, то на старте продаж в сентябре 2020-го цена за метр в ЖК начиналась от 1300 долларов. Однако застройщик практически сразу стал предлагать различные акции, и приобрести квартиру можно было по стоимости от 950 долларов за квадрат. К примеру, за столько предлагалось жилье на первых этажах при 100%-й оплате.


На данный момент все квартиры в готовых подъездах уже проданы. Пару вариантов есть на вторичке − к примеру, 60-метровая двушка с кладовой на девятом этаже предлагается за 85 тысяч долларов (1414 долларов – за метр), а 74-метровая трешка на седьмом этаже – за 104,9 тысячи долларов (1408 долларов – за метр).


Если говорить о последней пятой секции, то там свободных квартир еще осталось достаточно много. Покупатели могут выбрать двушки, трешки и четырешки на разных этажах.

− Двухкомнатные квартиры пока есть на третьем, пятом, шестом и на девятом этажах. Двушки, к слову, продаются только со 100%-й оплатой. Квартиры большего метража можно купить и в рассрочку. В этой секции первые уровни займет магазин, а жилые квартиры начинаются с третьего этажа. Кстати, между магазином и квартирами будет еще техническая прослойка. Сдача пятой секции запланирована на осень, − рассказали в отделе продаж.



Цена за метр при 100% оплате такая: двушки − 1300 долларов, трешки − 1100, четырешки − 1050. Также дольщики могут воспользоваться рассрочкой (только при покупке трешек и четырешек), но квадрат при этом вырастет до 1300 долларов.


Посчитаем, во сколько же обойдется квартира, если вносить всю сумму целиком. Получается, что двушка площадью 58 квадратов будет стоить около 81 тысячи долларов, 87-метровая трешка − около 100 тысяч долларов, 104-метровая трешка – около 121 тысячи долларов, 115-метровая четырешка с кладовой – чуть больше 128 тысяч долларов.


План типового этажа пятой секции.

Стоит отметить, что «Гармония» располагается в тихом обжитом квартале. Рядом есть школы и детские сады (правда, последние, говорят, переполнены). До метро «Грушевка» и проспекта Дзержинского можно дойти за 10 минут, до ближайшего детсада − за 3 минуты, до школы − за 5 минут. Также рядом с новым жилым комплексом можно найти сквер Полянка.


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Теги: Минск
 
 
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Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, строится тихо и фактически без скандалов (в отличие от некоторых ЖК на первой...
 
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