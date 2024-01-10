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Свободные квартиры есть только в последней секции. Как на «розочке» строят дом с метром от 1050 долларов
10.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, строится тихо и фактически без скандалов (в отличие от некоторых ЖК на первой линии проспекта Дзержинского). Первые четыре подъезда дома под названием «Гармония» уже готовы, еще одну секцию, как и паркинг за домом, возводят прямо сейчас. На старте продаж застройщик привлекал дольщиков весьма приятными ценами, а как обстоят дела со стоимостью сейчас? Мы посмотрели, как идут дела на стройплощадке и узнали, почем тут продают жилье – как строящееся, так и на вторичке.
Напомним, что строит «Гармонию» компания «Арэса-Сервис». Жилой каркасник на 5 подъездов растет на месте старых двухэтажных домов, которые были снесены. Комплекс состоит из девятиэтажного дома со встроенным магазином и многоуровневой стоянки на 300 машиномест. В соседях у новостройки − жилая пятиэтажка и налоговая инспекция Московского района.
По планировкам квартиры в доме – самые разнообразные. Есть однушки, двушки, трешки и четырешки площадью от 40 до 116 квадратных метров. Всего на этаже располагается по 5, 6, 7 или 8 квартир, в зависимости от подъезда. В последнем пятом подъезде – по 5 квартир. Из интересного – все подъезды в «Гармонии» имеют сквозные проходы (на улицу и во двор), в квартирах − потолки по 2,7 метра, в подъездах − лифты OTIS, а на техэтаже − кладовые для жильцов (но не у всех квартир).
Что и почем продается?
Что касается цен, то на старте продаж в сентябре 2020-го цена за метр в ЖК
На данный момент все квартиры в готовых подъездах уже проданы. Пару вариантов есть на вторичке − к примеру, 60-метровая
Если говорить о последней пятой секции, то там свободных квартир еще осталось достаточно много. Покупатели могут выбрать двушки, трешки и четырешки на разных этажах.
− Двухкомнатные квартиры пока есть на третьем, пятом, шестом и на девятом этажах. Двушки, к слову, продаются только со 100%-й оплатой. Квартиры большего метража можно купить и в рассрочку. В этой секции первые уровни займет магазин, а жилые квартиры начинаются с третьего этажа. Кстати, между магазином и квартирами будет еще техническая прослойка. Сдача пятой секции запланирована на осень, − рассказали в отделе продаж.
Посчитаем, во сколько же обойдется квартира, если вносить всю сумму целиком. Получается, что двушка площадью 58 квадратов будет стоить около 81 тысячи долларов, 87-метровая трешка − около 100 тысяч долларов, 104-метровая трешка – около 121 тысячи долларов, 115-метровая четырешка с кладовой – чуть больше 128 тысяч долларов.
Стоит отметить, что «Гармония» располагается в тихом обжитом квартале. Рядом есть школы и детские сады (правда, последние, говорят, переполнены). До метро «Грушевка» и проспекта Дзержинского можно дойти за 10 минут, до ближайшего детсада − за 3 минуты, до школы − за 5 минут. Также рядом с новым жилым комплексом можно найти сквер Полянка.
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Свободные квартиры есть только в последней секции. Как на «розочке» строят дом с метром от 1050 долларов
Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, строится тихо и фактически без скандалов (в отличие от некоторых ЖК на первой...
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