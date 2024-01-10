Свободные квартиры есть только в последней секции. Как на «розочке» строят дом с метром от 1050 долларов

Если говорить о последней пятой секции, то там свободных квартир еще осталось достаточно много. Покупатели могут выбрать двушки, трешки и четырешки на разных этажах.

− Двухкомнатные квартиры пока есть на третьем, пятом, шестом и на девятом этажах. Двушки, к слову, продаются только со 100%-й оплатой. Квартиры большего метража можно купить и в рассрочку. В этой секции первые уровни займет магазин, а жилые квартиры начинаются с третьего этажа. Кстати, между магазином и квартирами будет еще техническая прослойка. Сдача пятой секции запланирована на осень, − рассказали в отделе продаж.