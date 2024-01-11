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"Толп людей здесь не увидишь". Что сейчас происходит в ТЦ «Ленінград», который громко открывали
11.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мебельный торговый центр «Ленінград» отличается своим удобным расположением: он находится практически в центре города, недалеко от станций метро “Первомайская” и “Пролетарская”. Официально открыли его в 2015-м году. Тогда было заявлено, что это первый интерьер-центр в Минске, где представлены современная мебель и все для дома. Мы решили посмотреть, изменилась ли как-то ситуация за эти восемь лет, что сейчас можно приобрести в торговом центре и как там обстоят дела с посетителями.
Открытие торгового центра в 2015-м навело немало шума. Первый день работы тогда решили приурочить к Дню Октябрьской революции. Для этого в церемонии открытия задействовали советские образы: пионеров и суворовцев, развесили плакаты со Сталиным, а гостей встречал молодой Ленин. Такой маркетинговый ход вызвал множество вопросов у посетителей, ведь проект был заявлен как “город современных интерьеров”.
Сейчас торговый центр не привлекает к себе такого внимания: ни рекламы, ни громких упоминаний. На это обращает внимание одна из сотрудниц ТЦ Юлия.
- Представители самого торгового центра никак не рекламируют его. Мне кажется, в этом и есть основная проблема того, что в центре не так много посетителей, как хотелось бы. Компаниям, которые здесь представлены, приходится самим зазывать к себе людей, заниматься своим продвижением через социальные сети или по сарафанному радио. По локации здесь очень хорошее место, но чтобы были толпы - такого не увидишь. Возможно, это также связано с тем, что люди приезжают к нам за чем-то конкретным, ведь здесь в основном все делается под заказ.
На сайте торгового центра сейчас указано, что “это уникальный проект города Минска с четко продуманной концепцией. Здесь объединены различные компании в сфере интерьерных решений, что дает возможность покупателю сэкономить время и приобрести товары для дома в одном месте”. Но как рассказала Юлия, в данный момент это не совсем так. Например, со временем отсюда переехали крупные магазины обоев и красок, а это были одни из самых востребованных товаров в торговом центре.
- К тому же, для посетителей здесь не хватает банкоматов и зон отдыха, где можно спокойно посидеть. Это не такой торговый центр, куда можно выйти прогуляться, посмотреть что-то и купить, если понравилось. Еще из минусов могу отметить неудобную нумерацию павильонов. Я здесь шесть лет работаю и до сих пор плохо ориентируюсь, а людям приходится выдавать путеводители, чтобы они нашли нужное. Но плюсы тоже есть: каждый павильон может сам для себя выбрать график работы. Для нас как работников это преимущество, а для посетителей, возможно, минус. Они могут прийти сюда в 19.00, а половина павильонов уже закрыта, - отмечает Юлия.
Здесь мы встречаем Дарью. Она сейчас находится в процессе ремонта и, кроме конкретных покупок, зачастую прогуливается по торговому центру в поисках вдохновения.
- Обычно покупка строительных материалов или товаров для дома ассоциируется с рынками или строительными магазинами, которые находятся далеко от центра города. При этом такой шоппинг вообще не вызывает радости, а превращается в какое-то испытание. В этот же торговый центр легко добраться, метро - в двух шагах. В этом его огромное преимущество. Плюс здесь разнообразный ассортимент товаров, стильных и интересных. Внимание на этот ТЦ я обратила благодаря своему дизайнеру. Он рекомендовал здесь несколько магазинов сантехники. Я обратилась по рекомендации: меня, конечно, приятно порадовали качество товара и работа с клиентами, но цена оказалась слишком высокой, поэтому пришлось искать альтернативные решения, но зато мне удалось здесь найти отличные двери-невидимки, которыми очень довольна. Так как еще в процессе ремонта, то, думаю, буду здесь частым гостем.
Возле одного из магазинов сантехники нам попадается Анастасия. В самом торговом центре она и ее молодой человек во второй раз.
- Вообще мы не слышали про этот торговый центр, пока не начали заниматься ремонтом ванной. Приехали сюда конкретно в магазин сантехники, который увидели в Instagram. Выбрали в нем тумбу и мойку, и вот сегодня здесь во второй раз, чтобы внести предоплату и утвердить размеры. Сам торговый центр - неплохой, но здесь очень сложно ориентироваться. В каждом магазине свой номер, но они разбросаны в каком-то хаотичном порядке. Это вызывает сложности. А еще здесь практически нет посетителей, но лично для меня это плюс. Мне не очень нравятся большие скопления людей, поэтому в этом плане здесь прекрасно.
- В этом вопросе никогда не предугадаешь. Иногда поток людей бывает большим и в будние, и в выходные. А может быть и так, что в выходные вообще ни одного человека. Сложно сказать, отчего это зависит. Так сложилось, что наша кофейня - единственная на весь торговый центр, поэтому к нам приходят работники из всех павильонов и офисов, это уже наши постоянные клиенты, а вот прохожих здесь не так уж и много. Думаю, это из-за того, что в основном компании, которые здесь представлены, работают под заказ. То есть нет такого, что люди приходят, выбирают что-то и покупают, чаще всего они находят продавцов на сторонних ресурсах, а сюда уже приезжают для оформления договоров. То, что здесь так спокойно, для меня плюс, работать от этого только комфортнее. Радует и расположение ТЦ, мы тут периодически разговариваем с работниками на эту тему, и все это отмечают, - рассказывает она.
Третий и четвертый этаж торгового центра сейчас отданы под офисы, хотя изначально они находились только на четвертом этаже. На первом этаже также располагается продуктовый “Грошык”. Есть здесь и бесплатный паркинг, что также большое преимущество для посетителей.
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Мебельный торговый центр «Ленінград» отличается своим удобным расположением: он находится практически в центре города, недалеко от станций метро “Первомайская”...
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