"Толп людей здесь не увидишь". Что сейчас происходит в ТЦ «Ленінград», который громко открывали

Открытие торгового центра в 2015-м навело немало шума. Первый день работы тогда решили приурочить к Дню Октябрьской революции. Для этого в церемонии открытия задействовали советские образы: пионеров и суворовцев, развесили плакаты со Сталиным, а гостей встречал молодой Ленин. Такой маркетинговый ход вызвал множество вопросов у посетителей, ведь проект был заявлен как “город современных интерьеров”.

Сейчас торговый центр не привлекает к себе такого внимания: ни рекламы, ни громких упоминаний. На это обращает внимание одна из сотрудниц ТЦ Юлия.

- Представители самого торгового центра никак не рекламируют его. Мне кажется, в этом и есть основная проблема того, что в центре не так много посетителей, как хотелось бы. Компаниям, которые здесь представлены, приходится самим зазывать к себе людей, заниматься своим продвижением через социальные сети или по сарафанному радио. По локации здесь очень хорошее место, но чтобы были толпы - такого не увидишь. Возможно, это также связано с тем, что люди приезжают к нам за чем-то конкретным, ведь здесь в основном все делается под заказ.