Этот дом на Дзержинского строили 5 лет. Как выглядит новостройка и что тут продается

До станции метро «Грушевка» − пара минут ходьбы, также тут ходит достаточно много маршруток, а также автобусов и троллейбусов.

Почем тут продают квартиры?

Мы позвонили в офис застройщика, но там нас не обрадовали: «Все квартиры в комплексе проданы. Остались только коммерческие помещения».

Несколько квартир мы нашли на вторичке. Правда, все это – жилье без отделки.