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Этот дом на Дзержинского строили 5 лет. Как выглядит новостройка и что тут продается
15.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Бело-голубой жилой комплекс на проспекте Дзержинского начинали строить тогда, когда в этих местах Грушевки еще был сплошной частный сектор. Сегодня территория по соседству давно расчищена и занята новыми стройками, а сам ЖК «Триумф» успешно сдан в эксплуатацию. Мы посмотрели, как выглядит эта новостройка и узнали, почем тут продают квартиры.
Строительство жилого комплекса на пересечении с проспектом Жукова стартовало в 2018 году. Осваивать этот участок проспекта взялась «ЛадаГарант». Правда, стройка дома под названием «Карамель» продвигалась медленно (застройщик успел начать два подъезда из семи) и остановился. Спустя время компанию отстранили от проекта, а совсем недавно
Отметим, что дворовая территория тут закрыта для проезда машин. На наш субъективный взгляд, детская площадка во дворе – достаточно скромная. Она скорее подойдет для малышей, а вот детишкам постарше будет скучновато. В целом, внутренняя территория – аккуратная и лаконичная. Мусорные баки скрыты за стильными деревянными конструкциями.
До станции метро «Грушевка» − пара минут ходьбы, также тут ходит достаточно много маршруток, а также автобусов и троллейбусов.
Почем тут продают квартиры?
Мы позвонили в офис застройщика, но там нас не обрадовали: «Все квартиры в комплексе проданы. Остались только коммерческие помещения».
Несколько квартир мы нашли на вторичке. Правда, все это – жилье без отделки.
Самое экономичное предложение −
Также в продаже есть полноценная трехкомнатная
Еще одна подобная
Есть в наличии и трехкомнатная
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Бело-голубой жилой комплекс на проспекте Дзержинского начинали строить тогда, когда в этих местах Грушевки еще был сплошной частный сектор. Сегодня территория по...
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