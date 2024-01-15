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Этот дом на Дзержинского строили 5 лет. Как выглядит новостройка и что тут продается

15.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Бело-голубой жилой комплекс на проспекте Дзержинского начинали строить тогда, когда в этих местах Грушевки еще был сплошной частный сектор. Сегодня территория по соседству давно расчищена и занята новыми стройками, а сам ЖК «Триумф» успешно сдан в эксплуатацию. Мы посмотрели, как выглядит эта новостройка и узнали, почем тут продают квартиры.


Строительство жилого комплекса на пересечении с проспектом Жукова стартовало в 2018 году. Осваивать этот участок проспекта взялась «ЛадаГарант». Правда, стройка дома под названием «Карамель» продвигалась медленно (застройщик успел начать два подъезда из семи) и остановился. Спустя время компанию отстранили от проекта, а совсем недавно появились новости о ее банкротстве: застройщик остался должен государству и партнерам около 15 миллионов долларов.

Что касается стройки 16-ти этажного дома, то ее с 2020 года продолжил новый инвестор. «СаваИнвестСтрой» провел ребрендинг (новостройка получила название «Триумф») и успешно достроил жилой комплекс.


Сдавался дом двумя частями. Два года назад сдали 2 подъезда, осенью прошлого года – еще 5. Сейчас готовый комплекс представляет собой монолитно-каркасный дом переменной этажности (от 14 до 16 этажей).


Со стороны проспекта первые этажи оставлены для коммерческой инфраструктуры. Часть помещений уже занята и функционирует. В доме есть детский клуб, магазин продуктов, студия красоты и другие объекты.




Что касается цены, то на старте продаж основной части квартир она была весьма привлекательной и начиналась от 1000 долларов. Также в ходе строительства застройщик не раз устраивал различные акции – делал скидки или предоставлял бесплатные парковочные места.


Что интересного в самом доме? В числе плюсов можно назвать проходные (сквозные) подъезды и скоростные лифты фирмы ОRONA, видеодомофон с системой распознавания лица, небольшое количество (четыре) квартир на этаже.



Отметим, что дворовая территория тут закрыта для проезда машин. На наш субъективный взгляд, детская площадка во дворе – достаточно скромная. Она скорее подойдет для малышей, а вот детишкам постарше будет скучновато. В целом, внутренняя территория – аккуратная и лаконичная. Мусорные баки скрыты за стильными деревянными конструкциями.



За домом расположен крытый многоуровневый паркинг − машиноместо в нем еще можно купить или арендовать.


Если говорить про окружение дома, то тут все очень хорошо. К услугам новоселов − вся инфраструктура Грушевки. Рядом есть магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-центры. Недалеко — школа, несколько детских садов. Ближайшие поликлиники − на улице Розы Люксембург и возле станции метро «Михалово».


До станции метро «Грушевка» − пара минут ходьбы, также тут ходит достаточно много маршруток, а также автобусов и троллейбусов.

Почем тут продают квартиры?

Мы позвонили в офис застройщика, но там нас не обрадовали: «Все квартиры в комплексе проданы. Остались только коммерческие помещения».

Несколько квартир мы нашли на вторичке. Правда, все это – жилье без отделки.

Самое экономичное предложение − евродвушка площадью 47,6 квадрата. В квартире на седьмом этаже все подготовлено под чистовую отделку. Стоит двушка 69,5 тысяч долларов (1460 долларов – за метр).


Также в продаже есть полноценная трехкомнатная квартира на первом этаже (со стороны Дзержинского − этаж 3-й). Площадь жилья по СНБ – 93 квадрата. Окна выходят на обе стороны: три окна − на Дзержинского, одно − во двор (северо-запад и юго-восток). За счет невысокого этажа, не слышно шума от проспекта! Поверхности подготовлены под чистовую отделку, установлены унитаз и индивидуальные приборы учета тепла, электроэнергии и воды. Стоимость трешки – 114,9 тысячи долларов (1234 доллара – за метр).


Еще одна подобная трешка площадью 92 квадрата предлагается на девятом этаже. За эту квартиру без отделки просят 124 тысячи долларов (1348 долларов – за метр).


Есть в наличии и трехкомнатная квартира на 11-м этаже. Ее площадь по СНБ составляет 98 квадратных метров. Характеристики те же − улучшенная подготовка поверхностей под чистовую отделку: стены с качественной штукатуркой и цементно-песчаная стяжка полов. Стоимость – 139 тысяч долларов (1455 долларов – за метр).


 
 
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Бело-голубой жилой комплекс на проспекте Дзержинского начинали строить тогда, когда в этих местах Грушевки еще был сплошной частный сектор. Сегодня территория по...
 
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