Почем в Минске можно купить однушку от застройщика? Обзор с ценами и сроками сдачи

Свободные квартиры в доме, как нам сообщили в отделе продаж, пока еще есть, в том числе – и однокомнатные:

− Есть две однокомнатные квартиры 37-38 метров, одна – на первом, вторая – на девятом этаже. Стоимость метра в этих однушках варьируется от 4100 до 4800 рублей. Эти квартиры предлагаются с паркингом. Стоимость метра там – 1595 рублей при средней площади в 12-14 квадратов. Также осталась одна однокомнатная квартира (46 метров) на первом этаже, которая предлагается без паркинга. Стоимость квадрата в ней – 4300 рублей.

Отметим, что дворы в новом ЖК оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают торговый центр, собственный детский сад, экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.

Сдать первый дом обещают в конце октября 2024 года.

Итого:

− однокомнатная квартира (46,1 квадратного метра) в ЖК «Уютный» − 62,7 тысячи долларов.

ЖК «Северный берег»

Неподалеку от Цнянского водохранилища быстрыми темпами подрастают первые дома Северного берега. Проект, стартовавший совсем недавно, уже успел расшевелить столичный рынок новостроек. Так, первый дом застройщик распродал сразу в первый день, а сегодня в продаже находится уже 7 домов.

Отметим, что застройщик предлагает не только квартиры без отделки, но и полностью готовое жилье, в которое можно сразу переехать и жить. Именно такие однокомнатные квартиры сейчас есть в продаже. Вот какую информацию дали нам в отделе продаж:

− На данный момент в продаже имеются 1-комнатные квартиры с отделкой и частично с мебелью в доме Parkland 4. Они есть на разных этажах. Площадь этого жилья составит от 31 до 43 квадратных метров. В отделку таких квартир входят окрашенные стены, высокачественный ламинат на полу, встроенная кухня и шкафы, установленный кондиционер (в каждой комнате), оборудованная гардеробная, металлическая входная дверь с отделкой HPL панелями, высококачественные двери со скрытыми петлями.