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Почем в Минске можно купить однушку от застройщика? Обзор с ценами и сроками сдачи
16.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последний год квадратные метры в новостройках Минска стабильно дорожали. Особенно быстро росли в цене всегда востребованные на рынке однокомнатные квартиры. Для того чтобы понять, за сколько сейчас можно купить однушку в Минске, мы выбрали самые заметные минские стройки и обзвонили отделы продаж. Цены, метражи и условия – все это в нашем обзоре. Кстати, предыдущий подобный материал мы
ЖК «Уютный»
Одним из самых неординарных строительных проектов прошлого года стал жилой комплекс «Уютный». Этот квартал в престижном месте (в лесополосе за Маяком Минска) строит государственный застройщик «Минскстрой». На данный момент стройка, за квартирами в которой
Стартовая новостройка (дом № 2 по Генплану) в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного проезда будет состоять из 6 подъездов и 354 квартир.
Свободные квартиры в доме, как нам сообщили в отделе продаж, пока еще есть, в том числе – и однокомнатные:
− Есть две однокомнатные квартиры 37-38 метров, одна – на первом, вторая – на девятом этаже. Стоимость метра в этих однушках варьируется от 4100 до 4800 рублей. Эти квартиры предлагаются с паркингом. Стоимость метра там – 1595 рублей при средней площади в 12-14 квадратов. Также осталась одна однокомнатная квартира (46 метров) на первом этаже, которая предлагается без паркинга. Стоимость квадрата в ней – 4300 рублей.
Отметим, что дворы в новом ЖК оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают торговый центр, собственный детский сад, экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.
Сдать первый дом обещают в конце октября 2024 года.
Итого:
− однокомнатная квартира (46,1 квадратного метра) в ЖК «Уютный» − 62,7 тысячи долларов.
ЖК «Северный берег»
Неподалеку от Цнянского водохранилища быстрыми темпами подрастают первые дома Северного берега. Проект, стартовавший совсем недавно, уже успел расшевелить столичный рынок новостроек. Так, первый дом застройщик
Отметим, что застройщик предлагает не только квартиры без отделки, но и полностью готовое жилье, в которое можно сразу переехать и жить. Именно такие однокомнатные квартиры сейчас есть в продаже. Вот какую информацию дали нам в отделе продаж:
− На данный момент в продаже имеются 1-комнатные квартиры с отделкой и частично с мебелью в доме Parkland 4. Они есть на разных этажах. Площадь этого жилья составит от 31 до 43 квадратных метров. В отделку таких квартир входят окрашенные стены, высокачественный ламинат на полу, встроенная кухня и шкафы, установленный кондиционер (в каждой комнате), оборудованная гардеробная, металлическая входная дверь с отделкой HPL панелями, высококачественные двери со скрытыми петлями.
Стоимость такой однокомнатной квартиры начинается от 1858 евро за метр. Обратите внимание, что в подарок к жилью идет кладовая на минус первом этаже площадью 3-4 квадратных метра.
Напомним, что в доме «Парклэнд-4» будет 7 этажей и 92 квартиры. Первый уровень новостройки займут лобби и клуб жильцов. У дома будет огороженная дворовая территория с детской зоной, местами для отдыха и прогулок. Что касается парковки, то оставить машину можно будет на общих стоянках у дома. Кстати, дом находится близко к Цнянскому водохранилищу и новому парку. Сдадут новостройку уже в июле этого года.
Для покупателей квартир в Северном береге действует партнерская программа от «МТБанка»: кредит дадут сроком до 30 лет.
Итого:
− однокомнатная квартира (площадью от 31 до 43 квадратных метра) с отделкой и кладовой в Северном береге – от 57,5 тысяч евро (около 63 тысяч долларов).
«Минский квартал»
Жилой комплекс «Минский квартал» застройщик «Айрон» начал
Четвертый по счету дом, что растет недалеко от метро «Грушевка», начали строить летом прошлого года. Завершить новостройку планируют в 2026 году, но, как известно, многие свои дома застройщик сдает досрочно (возможно, также будет и с последним домом «Минского квартала»).
Строящийся дом будет 17-этажным, рассчитанным на 315 квартир и 5 секций. В квартирах предусмотрена свободная планировка. В каждой квартире будут остекленные лоджии. Внутренняя отделка квартир − подготовительные работы под чистовой ремонт.
По информации застройщика, однокомнатные квартиры в продаже пока еще есть – причем, на самых разных этажах, с 3-го по 17-й. Метр в однушках площадью 42-43 квадрата сейчас считают по 1400-1430 долларов (чем выше – тем дороже). При рассрочке стоимость квадрата увеличится на 50 долларов, при покупке в кредит по партнерским программам банков − на 30 долларов.
Итого:
− однокомнатная квартира (42,7 квадратных метра) в ЖК «Минский квартал» − 59,8 тысяч долларов.
«Антоновский квартал»
В районе велозавода (недалеко от станции метро «Пролетарская») продолжается строительство жилого комплекса «Антоновский квартал». Этот ЖК состоит из панельных домов и привлекает дольщиков относительно невысокой ценой и неплохим месторасположением. Первые шесть домов комплекса уже сданы (читайте наш
Возводит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп», а генеральным подрядчиком проекта выступает МАПИД. Дома на 10, 16 и 19 этажей рассчитаны соответственно на 49, 79 и 133 квартиры.
Согласно информации отдела продаж, свободных однушек в строящихся домах осталось совсем мало.
− Есть предложение на 1-м этаже − 40 метров по стоимости 1350 долларов за метр, также в наличии есть однокомнатная квартира на 2-м этаже и на 19-м. Там стоимость повыше – 1400-1450 долларов за метр. Завершить строительство домов второй очереди (3.1, 3.2 и 3.3. по генплану) планируется в июле-августе 2024 года.
По желанию застройщик может предоставить дольщику рассрочку. В таком случае стоимость квадрата будет увеличена.
Итого:
− однокомнатная квартира (39,9 квадратных метров) в ЖК «Антоновский квартал» − 53,9 тысяч долларов.
«Квартал на Грушевке»
По правой стороне проспекта Дзержинского в Минске
Возведение еще трех новостроек стартовало в июле прошлого года. Первыми в 2025 году собираются сдать две высотки, а затем − дом на 4 подъезда.
Сейчас в продаже находятся дома № 5 и № 6. В этих высотках будет по 20 этажей и по 126 квартир. Отметим что в обоих домах запроектировано достаточно много 45-46 метровых квартир – стандартных однушек с двумя окнами. При желании будущие новоселы могут сделать перепланировку, объединить кухню с гостиной или выделить отдельную спальню, получив евродвушку.
Как рассказали в отделе продаж, самые недорогие варианты – это квартиры на нижних уровнях:
− В продаже есть 46-метровые квартиры на втором этаже. Это – первый жилой этаж, который расположен над коммерческими помещениями. Метр тут начинается от 1280 долларов. Это – минимальная цена на сегодняшний день. Так как сейчас цены идут только вверх, ждать каких-то акций не стоит. Стоимость действительна при 100%-й оплате.
Итого:
− однокомнатная квартира (46,33 квадратного метра) в ЖК «Квартал на Грушевке» − 59,3 тысячи долларов.
«Левада»
Этот живописный уголок на берегу Свислочи – сегодня одно из самых привлекательных местечек для минчан, мечтающих о собственном жилье. С 2018 года площадку на месте снесенной птицефабрики застраивает компания «Айрон». О том, как обживается комплекс, мы
Сейчас в комплексе сданы больше 10 домов, а строители уже заканчивают седьмую и начинают восьмую очередь каркасников на Нововиленской. В седьмой очереди сейчас достраиваются два дома на 9 этажей с коммерческими помещениями. В новостройках запроектированы квартиры площадью от 37 квадратов. Застройщик обещает придомовую территорию с ландшафтным дизайном, двусторонние входы в подъезды.
Стоимость метра в однушках тут начинается от 1600 долларов. Больше всего предложений в доме 7.1. Новостройка встанет на краю жилого комплекса − ближе к улице Нововиленской.
В отделе продаж узнаем, что самое бюджетное предложение – это однокомнатная квартира площадью 42,93 квадратного метра. Таковые пока еще есть на 3-м, 4-м, 6-м и 7-м этажах. Дома седьмой очереди будут сданы в конце 2024 года. Помимо 100-й оплаты можно воспользоваться рассрочкой − тогда стоимость метра вырастет на 50 долларов.
Полностью завершить строительство и благоустройство всего комплекса планируется до 2030 года. Всего тут планируется возвести 25 жилых домов и несколько бизнес-центров.
Итого:
− однокомнатная квартира (42,93 квадратных метра) в ЖК «Левада» − 68,6 тысячи долларов.
«Фарфоровый»
На месте снесенного фарфорового завода в районе улицы Кропоткина в Минске с 2019 года строится одноименный жилой комплекс. Сейчас две многоэтажки уже готовы, еще одна – находится в процессе строительства.
Напомним, что застройщиком ЖК «Фарфоровый» выступает компания «Инфореалт». По плану тут будет три жилых дома, бизнес-центры, детский сад, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.
В последней новостройке «Фарфорового» (2Б − по Генплану) будет 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей. Также в состав дома войдут встроенные административные помещения и подземный гараж-стоянка.
В квартирах тут запроектированы большие окна, французские балконы, высокие потолки, централизованная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. В подъездах − места для консьержей, санузлы, панорамные лифты. Жилье в доме будет сдаваться без чистовой отделки.
Строить многоэтажку начали в апреле прошлого года, а завершить планируют в сентябре 2025 года.
Судя по информации на сайте, однушек в доме осталось не очень много. В отделе продаж информацию подтверждают:
− Самое экономичное предложение – однокомнатная квартира на втором этаже площадью чуть более 40 квадратных метров. Ее предлагаем по стоимости 1500 долларов. Также есть квартиры на этажах выше – на седьмом этаже 42-метровая однушка предлагается по цене метра в 1625 долларов. Все, что еще выше – дороже. Там квадрат стоит 1850-2000 долларов. Если хотите приобрести жилье в рассрочку, тогда стоимость метра увеличится на 100 долларов. Первоначально нужно будет внести 50% стоимости, остальное – частями до конца строительства, то есть, до сентября 2025 года.
Итого:
− однокомнатная квартира (40,15 квадратного метра) в ЖК «Фарфоровый» − 60,2 тысячи долларов.
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Конечно, в одном обзоре охватить все предложения от застройщиков − сложно. Скоро выйдет вторая часть, в которой мы подробно рассмотрим варианты покупки квартир в домах, которые строят другие предприятия.
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В последний год квадратные метры в новостройках Минска стабильно дорожали. Особенно быстро росли в цене всегда востребованные на рынке однокомнатные квартиры....
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