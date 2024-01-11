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«Мы не собираемся строить выше 9 этажей». Застройщик рассказал, когда в Зеленой гавани откроют ТЦ и детский сад
11.01.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Практически в лесу (но совсем рядом с Минском) продолжает строиться квартал Зеленая гавань. Правда, если еще пару лет назад комплекс состоял исключительно из коттеджей и таунхаусов, то сейчас в микрорайоне появились многоквартирные дома и первая инфраструктура. О планах на 2024-й год журналистам сегодня рассказала директор «А-100 Девелопмент» Светлана Цвирко.
Общение с журналистами Светлана Цвирко начала с рассказа о концепции комплекса. Тут, собственно, ничего не изменилось. Главная идея квартала в 3,5 км от МКАД − жить на природе, но с комфортом города.
− Сейчас в Зеленой гавани застроено только 50 гектаров из 220. За 5 лет тут возвели 59 коттеджей, 31 таунхаус и лайнхаус, а также 6 многоквартирных домов-ситихаусов. Кстати, на сегодняшний день в квартале уже живет порядка 500 человек. Мы планируем, что к концу 2026 года комплекс станет домом для 4 тысяч человек, а к завершению строительства число жителей достигнет 20 тысяч.
В настоящий момент в процессе освоения находятся несколько участков застройки. Так, в «Мелодиях леса» (их презентовали еще в прошлом году) сейчас строится сразу несколько домов. Первый пятиэтажный дом уже скоро сдадут в эксплуатацию.
Кроме того, в 2024-м году начнется строительство «Земляничной поляны», «Горного ручья» и «Долины холмов». Первые два квартала будут состоять из многоквартирных ситихаусов, а вот в третьем построят популярные таунхаусы, лайнхаусы и урбан-виллы.
− Такой среды как в Зеленой гавани, не встретишь нигде в Беларуси. При этом, если Новая Боровая – это что-то дерзкое, яркое, молодежное, то здесь квартал для тех, кто хочет расслабиться, погрузиться в природу − отметил главный архитектор «А-100 Девелопмент» Андрей Пашев, − Да, часть микрорайона будет застроена среднеэтажными домами, но мы не можем и не собираемся строить выше 9 этажей. В большинстве своем это будут − 5, 6, 7-этажные дома.
− Мы не хотели заставлять людей гулять вдоль дорог – наоборот, если есть возможность наслаждаться лесными прогулками, то стоит этим пользоваться. Застройка тут аккуратно вписана в природное окружение, а бульвары и аллеи проходят среди леса. Кстати, каждое дерево, если ему грозит «снос», мы согласовываем с директором.
Когда в Зеленой Гавани появится инфраструктура?
Пожалуй, это самый главный вопрос на сегодня. Сегодня в комплексе уже работает итальянский ресторан, несколько небольших магазинчиков (в том числе – бесконтактный). А в конце прошлого года в Зеленую Гавань пустили и маршрутку.
В планах на этот год − строительство дороги, которая сделает путь от кольцевой до ситихаусов короче и комфортнее. В будущем эта дорога станет одним из главным въездов в квартал.
Совсем скоро, уже в 2025-м году, застройщик намерен ввести в эксплуатацию первый детский сад на 230 детей. Тогда же в Зеленой гавани появится и большая спортивная зона для командных игр. В планах на ближайшее будущее также значатся аптеки, кафе, бьюти-коворкинг.
Торговый центр и школу начнут строить в 2026-м году. ТЦ, который будет располагаться на въезде в квартал «Мелодии леса», планируют открыть в 2027-м году. Состав операторов пока еще не известен, но по формату это будет похоже на супермаркеты в Новой Боровой.
Что касается школы, то ее планируют открыть только в 28-м году.
«Айтишники никогда не являлись целевой аудиторией комплекса»
Если говорить о стоимости, то сейчас квадрат в ситихаусах стартует от суммы в 1400 долларов. Есть варианты как в строящихся, так и в готовых домах. А вот свободных и готовых к проживанию лайнхаусов, коттеджей и таунхаусов в продаже нет – только те, что еще возводятся.
Кстати, около половины жилья в Зеленой гавани в прошлом году было продано с привлечением кредитов. Всего в квартале реализовали около 20 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.
На вопрос о том, не повлиял ли на продажи отток айтишников, Светлана Цвирко ответила, что айтишники никогда не являлись целевой аудиторией комплекса. Скорее, снижение внимания со стороны айтишников почувствовала Новая Боровая.
− У нас покупают молодые семьи, семьи с детьми, взрослые пары без детей, которые хотят жить в тишине, на природе. Коттеджи, лайнхаусы, таунхаусы приобретают топ-менеджеры, которые ценят красивое окружение, архитектуру, комплексное обслуживание территории. Есть люди, которые покупают тут жилье в качестве места для летнего отдыха. Ведь даже приобретя небольшую квартиру в ситихаусе, ты можешь пользоваться всеми возможностями этого места – всех зеленых коридоров, всех площадок, всех уютных уголков − отмечают представители застройщика.
Также на встрече директору «А-100 Девелопмент» задали вопрос о планируемой большой стройке по соседству (в перспективе город собирается возвести рядом с Зеленой гаванью многоэтажный микрорайон несколько десятков тысяч человек).
− О перспективе этой застройки мы знали еще тогда, когда начинали строить Зеленую гавань. Соседство с новым микрорайоном – это развитие транспортной инфраструктуры и дорог. Так, там планируется строительство дороги на Ваупшасова, а это значительно сократит выезд в город. Кроме того, новый микрорайон наверняка насытят социальной инфраструктурой – школами, садиками, поликлиниками. В дополнение к строящейся инфраструктуре Зеленой гавани это будет огромным плюсом, − ответила Светлана Цвирко.
Андрей Пашев, в свою очередь, отметил, что Зеленую гавань от новых кварталов отделит своеобразный зеленый буфер.
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«Мы не собираемся строить выше 9 этажей». Застройщик рассказал, когда в Зеленой гавани откроют ТЦ и детский сад
Практически в лесу (но совсем рядом с Минском) продолжает строиться квартал Зеленая гавань. Правда, если еще пару лет назад комплекс состоял исключительно из...
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