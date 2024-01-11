«Мы не собираемся строить выше 9 этажей». Застройщик рассказал, когда в Зеленой гавани откроют ТЦ и детский сад

Общение с журналистами Светлана Цвирко начала с рассказа о концепции комплекса. Тут, собственно, ничего не изменилось. Главная идея квартала в 3,5 км от МКАД − жить на природе, но с комфортом города.

− Сейчас в Зеленой гавани застроено только 50 гектаров из 220. За 5 лет тут возвели 59 коттеджей, 31 таунхаус и лайнхаус, а также 6 многоквартирных домов-ситихаусов. Кстати, на сегодняшний день в квартале уже живет порядка 500 человек. Мы планируем, что к концу 2026 года комплекс станет домом для 4 тысяч человек, а к завершению строительства число жителей достигнет 20 тысяч.