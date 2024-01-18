«Квадрат будет дорожать». Эксперты рассказали, что будет с ценами на жилье в 2024 году

На фоне такого активного спроса при этом сценарии предложение продолжит уменьшаться, считает эксперт.

— В декабре 2023 года, по нашим данным, в предложении было 7 800 квартир исключительно на вторичке — это довольно низкий показатель. Но на наш взгляд, одной из причин является то, что значительная часть покупателей сняла объявление на период новогодних праздников, чтобы не беспокоили звонками. Но даже с учетом этого, эта цифра практически на 1000 квартир меньше, чем было год назад, в начале 2023 года (8 500 квартир). В рамках позитивного сценария, к концу первого полугодия количество квартир в продаже снизится еще сильнее — примерно до 7500. Чтобы было понятно, что значат эти цифры, напомню, что рубеж в 7000 квартир в продаже является своего рода рубежом между сбалансированным рынком и началом дефицита (<7 тыс.).

В такой ситуации активного спроса и уменьшающегося предложения со стороны цен последует ожидаемая реакция роста — к концу полугодия мы допускаем их увеличение до +4%, или же примерно по +1% в два месяца.