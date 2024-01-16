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В Беларусь приходит конкурент "Острова чистоты" и "Милы"
16.01.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2024 году на белорусский рынок планирует зайти российская сеть косметики и парфюмерии "Подружка". Это
Магазины "Подружка" появились в Москве и Московской области в 2005 году. В 2013 году первый магазин открылся в Санкт-Петербурге, и дальше пошло развитие по всей России. А в 2022 году, как
Там продается косметика, парфюмерия, бытовая химия, продукты, мелочи для дома. В общем - все то, что есть в "Острове чистоты" и частично в "Миле".
По данным «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», в 2024 году "Подружка" планирует зайти на белорусский рынок сразу в нескольких объектах. А до нее придет и «Л’Этуаль». Как
А какие вообще прогнозы на 2024 год?
Что касается торговой недвижимости Минска в общем, то эксперты «Коллиерз Интернешнл Консалтинг» в 2024 году ожидают следующего:
- Ввод ТРЦ «Гудвил», МФК «Призма», ТРЦ «Червенский» и «Авиа Молл» суммарной арендопригодной площадью около 120 тыс. кв. м;
- Активизация успешно работающих на рынке национальных розничных и fashion-ритейлеров, выход на рынок пока не представленных российских ритейлеров;
- Снижение вакантности до 8% и рост ставок в качественных и успешных объектах на 10-20%.
Более подробно почитать про итоги 2023 и прогнозы на 2024 год на рынке торговой недвижимости можно
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В 2024 году на белорусский рынок планирует зайти российская сеть косметики и парфюмерии "Подружка". Это следует из свежего отчета компании «Коллиерз Интернешнл...
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