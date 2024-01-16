Источник материала: realt.by

В 2024 году на белорусский рынок планирует зайти российская сеть косметики и парфюмерии "Подружка". Это следует из свежего отчета компании «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». Рассказываем, что это за сеть, а также о том, что еще будет происходить на рынке торговой недвижимости Минска.

Магазины "Подружка" появились в Москве и Московской области в 2005 году. В 2013 году первый магазин открылся в Санкт-Петербурге, и дальше пошло развитие по всей России. А в 2022 году, как писал "Форбс", сеть выкупил владелец сети «Л’Этуаль». Сейчас "Подружка" насчитывает более 300 магазинов.

Там продается косметика, парфюмерия, бытовая химия, продукты, мелочи для дома. В общем - все то, что есть в "Острове чистоты" и частично в "Миле".