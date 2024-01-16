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В Беларусь приходит конкурент "Острова чистоты" и "Милы"

16.01.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 2024 году на белорусский рынок планирует зайти российская сеть косметики и парфюмерии "Подружка". Это следует из свежего отчета компании «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». Рассказываем, что это за сеть, а также о том, что еще будет происходить на рынке торговой недвижимости Минска.


Фото с сайта ТРЦ "Щелковский". Носит иллюстративный характер

Магазины "Подружка" появились в Москве и Московской области в 2005 году. В 2013 году первый магазин открылся в Санкт-Петербурге, и дальше пошло развитие по всей России. А в 2022 году, как писал "Форбс", сеть выкупил владелец сети «Л’Этуаль». Сейчас "Подружка" насчитывает более 300 магазинов.

Там продается косметика, парфюмерия, бытовая химия, продукты, мелочи для дома. В общем - все то, что есть в "Острове чистоты" и частично в "Миле". 

По данным «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», в 2024 году "Подружка" планирует зайти на белорусский рынок сразу в нескольких объектах. А до нее придет и «Л’Этуаль». Как сообщает Кокобай, «Л’Этуаль» откроется в "Минск Сити Молл" возле вокзала.

А какие вообще прогнозы на 2024 год?

Что касается торговой недвижимости Минска в общем, то эксперты «Коллиерз Интернешнл Консалтинг» в 2024 году ожидают следующего:

- Ввод ТРЦ «Гудвил», МФК «Призма», ТРЦ «Червенский» и «Авиа Молл» суммарной арендопригодной площадью около 120 тыс. кв. м;

- Активизация успешно работающих на рынке национальных розничных и fashion-ритейлеров, выход на рынок пока не представленных российских ритейлеров; 

- Снижение вакантности до 8% и рост ставок в качественных и успешных объектах на 10-20%.

Более подробно почитать про итоги 2023 и прогнозы на 2024 год на рынке торговой недвижимости можно на сайте «Коллиерз Интернешнл Консалтинг».

 
Теги: Минск
 
 
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В 2024 году на белорусский рынок планирует зайти российская сеть косметики и парфюмерии "Подружка". Это следует из свежего отчета компании «Коллиерз Интернешнл...
 
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