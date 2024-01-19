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Свежий воздух, комфортные дворы и школа рядом. Ищем квартиру для семьи в ЖК «Променад»
19.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Подобрать квартиру для семьи — не самая простая задача, ведь нужно учесть потребности и пожелания каждого. Взрослым важны просторная планировка и транспортная доступность, дети будут рады современной игровой площадке и местам для прогулок. На этот раз мы решили посмотреть квартиры в одном из самых востребованных жилых комплексов — в
Квартиры в ЖК «Променад» можно зонировать с учетом потребностей семьи
Представитель компании-застройщика встретил нас у дома по адресу ул. Ильянская, 14. Это последний дом комплекса, квартиры в котором
Наши герои сейчас арендуют квартиру и активно интересуются новостройками. Артем говорит, что идеальная площадь для них — от 60 квадратных метров:
— Хотелось бы подобрать жилье со свободной или частично свободной планировкой, чтобы самостоятельно продумать расположение жилых комнат, спроектировать кухню. Нам важно, чтобы рядом с домом была школа, а еще хочется жить близко к природе, на свежем воздухе — мы с женой занимаемся спортом, часто выходим на пробежки.
Обсудив запросы наших героев, мы зашли в подъезд и поднялись на четвертый этаж, в двухкомнатную квартиру площадью 65 м². Окна здесь выходят на две стороны — север и юг, на балконе — панорамное остекление.
Одна из комнат уже изолирована, в остальном планировку можно делать на свое усмотрение: например, зонировать на две жилые комнаты или спланировать евротрешку. Как и во всех квартирах комплекса, здесь подведены необходимые коммуникации и выполнена качественная черновая отделка. Высота потолков — 2,75 м.
Наши герои интересуются материалами стен. Представитель застройщика объясняет:
— Все дома в
Стоимость квадратного метра в этой квартире — 1 435 долларов в эквиваленте (расчет проходит в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ). При полной оплате застройщик предлагает скидку 3%.
Артем и Мария из окна замечают школу — ее планируют сдать в 2024 году. Представитель застройщика отмечает:
— Школа рассчитана на 1020 мест. В ней запроектированы тренажерный и игровой залы, двухэтажный бассейн с трибунами, зал хореографии и ритмики, тир. Удобно, что школа расположена прямо возле жилых домов.
— Здесь изолированы две комнаты, а кухня-гостиная пока без перегородки — вы сможете зонировать жилье так, как удобно вам. При желании здесь можно сделать еврочетырехкомнатную квартиру. В квартире два балкона, они выходят на две разные стороны: на север и на юг. Есть два санузла, причем площадь одного из них — 5,3 м². Стоимость квадратного метра в этой квартире — 1410 долларов.
Осмотрев три варианта жилья в десятиэтажном доме, герои спрашивают про высотку. Может, в продаже еще остались видовые квартиры? Оказывается, в соседнем доме по адресу ул. Ильянская, 16 есть вариант на 20 этаже.
— Жилье в этой высотке уже практически распродано, осталось всего несколько вариантов. Мы посмотрим двухкомнатную квартиру с окнами на восток, площадью 73 м², — приглашает нас представитель компании-застройщика.
Осматривая квартиру, обсуждаем экологию в районе. Важно, что рядом нет производств, а из кранов течет артезианская вода. Свою роль играет и низкая плотность застройки. Благодаря этому в
Наши герои решили обдумать все варианты и принять решение в ближайшее время. Мы, в свою очередь, отправились в очередной раз прогуляться по району, чтобы пообщаться с местными жителями и гостями комплекса.
В этом районе уже есть вся необходимая инфраструктура – и большой парк по соседству
Многие покупают квартиры в этом районе из-за преимуществ локации: быстрый выезд на проспект Победителей и на МКАД, близость водоемов, парка, «Минск-Арены», большого торгово-развлекательного центра и СПА-комплекса. Немаловажную роль играет и велодорожка — для людей, которые увлекаются спортом и ведут активный образ жизни, это очень важно.
Алена, которая живет в
— Сначала сюда переехали наши друзья. Мы ездили к ним в гости, проводили здесь время, отмечали удобство кварталов. Изначально нам понравились просторные дворы, большие расстояния между домами. И все наши ожидания оправдались. Мы выбрали десятиэтажный дом, так как слишком высоко селиться не хотели. Познакомились с соседями, теперь иногда делаем совместные ужины и отмечаем праздники. Для решения бытовых вопросов у нас работает товарищество собственников. Мне кажется, здесь будет хорошо семье с детьми — природа, хорошие детские площадки. Мы вместе с ребенком часто выбираемся в парк, к водохранилищу. Там приятно гулять в любое время года.
Мария, которую мы встретили в соседнем дворе, дополняет:
— Я пока не живу здесь, но в целом интересуюсь жильем и особенно новостройками в комфортных, не перенаселенных районах Минска. Когда-то я жила в Веснянке, уже тогда заметила, как приятно находиться в этом районе, как здорово иметь по соседству большой парк, гулять возле водохранилища, наблюдать за птицами, перезагружаться внутренне. Удобно, когда рядом есть вся инфраструктура, чтобы сходить в кафе, ресторан, фитнес-зал или салон красоты, не нужно никуда ехать — всё в шаговой доступности. Я обожаю кататься на велосипеде, поэтому для меня очень важна велоинфраструктура. Думаю, если выберу квартиру в «Променаде», я даже смогу завести собаку – ведь здесь так много мест для прогулок!
Как купить квартиру в ЖК «Променад»?
Чтобы записаться на просмотр и выбрать подходящий вам вариант, звоните по номерам +375 (44) 561-86-18, +375 (33) 661-86-18 или по короткому номеру 7689. Также вы можете оставить свою заявку в форме ниже.
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Подобрать квартиру для семьи — не самая простая задача, ведь нужно учесть потребности и пожелания каждого. Взрослым важны просторная планировка и транспортная...
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