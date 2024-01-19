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Свежий воздух, комфортные дворы и школа рядом. Ищем квартиру для семьи в ЖК «Променад»

19.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Подобрать квартиру для семьи — не самая простая задача, ведь нужно учесть потребности и пожелания каждого. Взрослым важны просторная планировка и транспортная доступность, дети будут рады современной игровой площадке и местам для прогулок. На этот раз мы решили посмотреть квартиры в одном из самых востребованных жилых комплексов — в «Променаде». Наши герои — Артем, Мария и их дочь Маргарита.


Квартиры в ЖК «Променад» можно зонировать с учетом потребностей семьи

Представитель компании-застройщика встретил нас у дома по адресу ул. Ильянская, 14. Это последний дом комплекса, квартиры в котором начали продавать осенью 2023 года. Часть уже раскупили, но еще есть выбор — как по этажам, так и по планировкам.



Наши герои сейчас арендуют квартиру и активно интересуются новостройками. Артем говорит, что идеальная площадь для них — от 60 квадратных метров:

— Хотелось бы подобрать жилье со свободной или частично свободной планировкой, чтобы самостоятельно продумать расположение жилых комнат, спроектировать кухню. Нам важно, чтобы рядом с домом была школа, а еще хочется жить близко к природе, на свежем воздухе — мы с женой занимаемся спортом, часто выходим на пробежки.

Обсудив запросы наших героев, мы зашли в подъезд и поднялись на четвертый этаж, в двухкомнатную квартиру площадью 65 м². Окна здесь выходят на две стороны — север и юг, на балконе — панорамное остекление. 





Одна из комнат уже изолирована, в остальном планировку можно делать на свое усмотрение: например, зонировать на две жилые комнаты или спланировать евротрешку. Как и во всех квартирах комплекса, здесь подведены необходимые коммуникации и выполнена качественная черновая отделка. Высота потолков — 2,75 м.



Планировка квартиры площадью 65 м²

Наши герои интересуются материалами стен. Представитель застройщика объясняет:

— Все дома в жилом комплексе «Променад» — монолитно-блочные. Наружные стены заполнены газосиликатными блоками, внутренние — керамзитобетонными. Соседей отделают стены толщиной 25 см, с прослойкой минеральной ваты. Благодаря этому в квартирах высокий уровень шумо- и теплоизоляции.

Стоимость квадратного метра в этой квартире — 1 435 долларов в эквиваленте (расчет проходит в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ). При полной оплате застройщик предлагает скидку 3%. 

Идем смотреть следующий вариант — площадью 67 м². Здесь, как и в предыдущем случае, одна из комнат уже отделена стенами. Остальное пространство можно зонировать, исходя из потребностей семьи.



Планировка квартиры площадью 67 м²

— Все окна выходят на южную сторону. Поэтому в квартире всегда будет достаточно светло. Ванная и туалет расположены на отдалении, ванную можно чуть расширить — и тогда здесь будет два санузла. Удобно, что в этой квартире есть и балкон, и лоджия. Стоимость квадратного метра — 1 385 долларов.



Артем и Мария из окна замечают школу — ее планируют сдать в 2024 году. Представитель застройщика отмечает:

— Школа рассчитана на 1020 мест. В ней запроектированы тренажерный и игровой залы, двухэтажный бассейн с трибунами, зал хореографии и ритмики, тир. Удобно, что школа расположена прямо возле жилых домов.



В продаже осталось несколько видовых квартир – для тех, кто хочет любоваться окружающими кварталами и природой

Наших героев заинтересовало жилье побольше — мы поднялись в трехкомнатную квартиру площадью 85 м².



— Здесь изолированы две комнаты, а кухня-гостиная пока без перегородки — вы сможете зонировать жилье так, как удобно вам. При желании здесь можно сделать еврочетырехкомнатную квартиру. В квартире два балкона, они выходят на две разные стороны: на север и на юг. Есть два санузла, причем площадь одного из них — 5,3 м². Стоимость квадратного метра в этой квартире — 1410 долларов.



Планировка квартиры площадью 85 м²

Осмотрев три варианта жилья в десятиэтажном доме, герои спрашивают про высотку. Может, в продаже еще остались видовые квартиры? Оказывается, в соседнем доме по адресу ул. Ильянская, 16 есть вариант на 20 этаже. 

— Жилье в этой высотке уже практически распродано, осталось всего несколько вариантов. Мы посмотрим двухкомнатную квартиру с окнами на восток, площадью 73 м², — приглашает нас представитель компании-застройщика.

Видовая квартира впечатляет: огромное пространство, много света. Из окон видны дворы жилого комплекса, соседние кварталы.





— Здесь будут красивые рассветы, — замечают наши герои. — И планировка удобная: лоджия, отдельная жилая комната, огромная кухня-гостиная.



Планировка квартиры площадью 73 м²

Стоимость квадратного метра в этой квартире при полной оплате — 1 434 доллара.



Осматривая квартиру, обсуждаем экологию в районе. Важно, что рядом нет производств, а из кранов течет артезианская вода. Свою роль играет и низкая плотность застройки. Благодаря этому в ЖК «Променад» комфортно и спокойно.



В этом доме еще осталось несколько двухкомнатных квартир общей площадью 75 м² и впечатляющей площадью кухни-гостиной — 50,3 м². Свободные варианты расположились на этажах ниже: например, один из них есть на седьмом этаже. Стоимость квадратного метра при полной оплате — 1 424 доллара.



После экскурсии по квартирам Маргарита отправляется на детскую площадку: яркие башни с горками и карусели очень понравились малышке. И таких площадок в жилом комплексе несколько. Можно каждый день менять места для игр, всей семьей проводя время на свежем воздухе.





Артем и Мария, остановившись возле площадки, интересуются у представителя компании-застройщика вариантами оплаты. Сейчас квартиры в ЖК «Променад» можно купить в рассрочку на один год. Если подключать кредит на общих основаниях и таким образом сразу платить полностью, сохраняется 3%-я скидка.



Наши герои решили обдумать все варианты и принять решение в ближайшее время. Мы, в свою очередь, отправились в очередной раз прогуляться по району, чтобы пообщаться с местными жителями и гостями комплекса.

В этом районе уже есть вся необходимая инфраструктура – и большой парк по соседству

Многие покупают квартиры в этом районе из-за преимуществ локации: быстрый выезд на проспект Победителей и на МКАД, близость водоемов, парка, «Минск-Арены», большого торгово-развлекательного центра и СПА-комплекса. Немаловажную роль играет и велодорожка — для людей, которые увлекаются спортом и ведут активный образ жизни, это очень важно.



Алена, которая живет в «Променаде» уже полтора года, очень довольна своим выбором:

— Сначала сюда переехали наши друзья. Мы ездили к ним в гости, проводили здесь время, отмечали удобство кварталов. Изначально нам понравились просторные дворы, большие расстояния между домами. И все наши ожидания оправдались. Мы выбрали десятиэтажный дом, так как слишком высоко селиться не хотели. Познакомились с соседями, теперь иногда делаем совместные ужины и отмечаем праздники. Для решения бытовых вопросов у нас работает товарищество собственников. Мне кажется, здесь будет хорошо семье с детьми — природа, хорошие детские площадки. Мы вместе с ребенком часто выбираемся в парк, к водохранилищу. Там приятно гулять в любое время года.

Мария, которую мы встретили в соседнем дворе, дополняет:

— Я пока не живу здесь, но в целом интересуюсь жильем и особенно новостройками в комфортных, не перенаселенных районах Минска. Когда-то я жила в Веснянке, уже тогда заметила, как приятно находиться в этом районе, как здорово иметь по соседству большой парк, гулять возле водохранилища, наблюдать за птицами, перезагружаться внутренне. Удобно, когда рядом есть вся инфраструктура, чтобы сходить в кафе, ресторан, фитнес-зал или салон красоты, не нужно никуда ехать — всё в шаговой доступности. Я обожаю кататься на велосипеде, поэтому для меня очень важна велоинфраструктура. Думаю, если выберу квартиру в «Променаде», я даже смогу завести собаку – ведь здесь так много мест для прогулок!

Как купить квартиру в ЖК «Променад»?

Чтобы записаться на просмотр и выбрать подходящий вам вариант, звоните по номерам +375 (44) 561-86-18+375 (33) 661-86-18 или по короткому номеру 7689. Также вы можете оставить свою заявку в форме ниже.

 
Теги: Минск
 
 
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Подобрать квартиру для семьи — не самая простая задача, ведь нужно учесть потребности и пожелания каждого. Взрослым важны просторная планировка и транспортная...
 
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