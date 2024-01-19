Свежий воздух, комфортные дворы и школа рядом. Ищем квартиру для семьи в ЖК «Променад»

Наши герои сейчас арендуют квартиру и активно интересуются новостройками. Артем говорит, что идеальная площадь для них — от 60 квадратных метров:

— Хотелось бы подобрать жилье со свободной или частично свободной планировкой, чтобы самостоятельно продумать расположение жилых комнат, спроектировать кухню. Нам важно, чтобы рядом с домом была школа, а еще хочется жить близко к природе, на свежем воздухе — мы с женой занимаемся спортом, часто выходим на пробежки.

Обсудив запросы наших героев, мы зашли в подъезд и поднялись на четвертый этаж, в двухкомнатную квартиру площадью 65 м². Окна здесь выходят на две стороны — север и юг, на балконе — панорамное остекление.