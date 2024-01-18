За год − плюс 5 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира с ремонтом в Новой Боровой

Источник материала: realt.by

Мы продолжаем следить, как меняется стоимость квартир на примере разных районов Минска. В этот раз мы посмотрим на минимальные цены на жилье в Новой Боровой. Напомним, что год назад самая дешевая, но готовая к проживанию, студия в этом микрорайоне стоила 51 тысячу долларов, в ноябре стоимость самой недорогой квартиры приблизилась к 55 тысяч долларов. А какой ценой встречает покупателей этот популярный район в январе 2024-го?



В этот раз самым недорогим вариантом жилья в Новой Боровой стала студия на улице Авиационной, 9. Это – более обжитая часть микрорайона. Рядом расположены кафе, магазины, аптеки, а также – школа и детский сад.

Продаваемая квартира площадью 25,9 квадратных метров находится на шестом этаже семиэтажного дома. Дом сдали еще в 2018-м году – это означает, что все соседи уже сделали ремонты, и новоселам будет комфортно. В доме везде есть видеонаблюдение.





Студия состоит из просторной комнаты, санузла и прихожей.







В коридоре имеется большой встроенный шкаф, а на кухне − полноценная рабочая зона с духовкой и плитой. В гостиной обустроена зона отдыха. В квартире все готово для переезда и комфортного проживания – жилье продается с мебелью и техникой.



Сообщается, что квартира свободна, и ключи новым жильцам могут передать прямо в день сделки.



С балкона открывается вид на двор и новый детский сад.





Жилье находится в Сосновом квартале − это самый центр микрорайона Новая Боровая. Особенностью квартала является огороженная придомовая территория с живописным зеленым двором, детскими и спортивным площадками, велобоксами и зонами отдыха.



Стоимость студии − 56 тысяч долларов (2162 доллара − за метр).