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За год − плюс 5 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира с ремонтом в Новой Боровой
18.01.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем следить, как меняется стоимость квартир на примере разных районов Минска. В этот раз мы посмотрим на минимальные цены на жилье в Новой Боровой. Напомним, что год назад самая дешевая, но готовая к проживанию, студия в этом микрорайоне
В этот раз самым недорогим вариантом жилья в Новой Боровой стала
Стоимость
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Мы продолжаем следить, как меняется стоимость квартир на примере разных районов Минска. В этот раз мы посмотрим на минимальные цены на жилье в Новой Боровой....
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