Один этаж, сауна и санузел при спальне. Узнали, какие проекты домов будут популярны в этом году

– Если обратить внимание на высокие глухие заборы в частной застройке, то можно понять, что для владельцев большинства частных домов самое важное – приватность. Соответственно, если мы планируем большие окна, то задача архитектора запроектировать их так, чтобы они не смотрели на забор и не выходили на центральную улицу, с которой на тебя все смотрят. Даже при узком участке можно организовать внутренний дворик. Это та территория, которая не будет просматриваться соседями и прохожими. И для этого не нужен гектар земли посреди леса. Есть много других приемов, с помощью которых мы можем создать приватную атмосферу и жить хоть в стеклянном доме. В некоторых случаях окна в пол не уместны. Например, очень тяжело работать с интерьером комнат на 11-12 квадратов с панорамным остеклением. Особенно в детских, где нужно установить стол, шкаф и кровать, а одной стены практически нет. Тогда мы проектируем окно на стандартной высоте от пола, чтобы к нему можно было поставить стол. Высоту проема можно оставить стандартную, 1,8-2 метра, но сделать их шире – не 80 сантиметров, а 2-2,5 метра. Мы получим много естественного света внутри, а снаружи это тоже выглядит современно.