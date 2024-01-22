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Один этаж, сауна и санузел при спальне. Узнали, какие проекты домов будут популярны в этом году

22.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Каждый год архитектурные бюро обновляют свои каталоги проектов – чтобы идти в ногу с тенденциями, поделиться свежими идеями. Сегодня мы расскажем, какие проекты и планировки будут популярны в новом строительном сезоне, а также обсудим, нужны ли в современном доме погреба и гаражи, сауны и туалеты в спальне, есть ли альтернатива панорамным окнам и как быть со вторым светом в одноэтажном доме.


Беларусь одноэтажная

На протяжении нескольких последних лет частные застройщики чаще всего выбирают проекты одноэтажных домов. Почти обязательно – окна в пол в гостиной и пристроенные террасы. И, судя по свежим коттеджным поселкам, тенденция сохраняется.

– Тренд на одноэтажные дома сохраняется уже несколько лет подряд, – говорит Андрей Щемелинен, директор архитектурно-строительной компании «1000 проектов». – Большинство типовых одноэтажных проектов имеют площадь 120-150 квадратов, но даже большие по размерам дома предпочитают возводить в один уровень. Эта тенденция характерна и для индивидуального проектирования.


По-прежнему популярностью пользуются классические проекты с вальмовой и двухскатной крышей. Однако, если раньше предпочитали металлочерепицу и битумную мягкую черепицу, то ныне акцент сместился в сторону лаконичной фальцевой кровли. Возможно, причина в снижении стоимости на сам фальц – раньше материал хоть и считался привлекательным с точки зрения эстетики, но обходился с учетом монтажа заметно дороже остальных видов покрытий. 


Спокойнее стали относиться к проектам с плоской крышей – теперь их выбирают по принципу нравится - не нравится, это дело вкуса. У людей уже нет предубеждения, что это дорого и ненадежно. 




Планировки. Что нового?

Типовые проекты в плане планировок из года в год не сильно меняются. Здесь стандартный набор помещений: две-три спальни, мастер-спальни с гардеробом, топочная, постирочная, кухня-гостиная и терраса. При небольших площадях, до 100 квадратов, проектируются санузлы гостиничного типа, когда на 4 квадратах размещаются и туалет, и душевая, и умывальник. Проектировщики предлагают и более рациональное решение — выделить отдельно туалет и один совмещенный санузел. 


Проект дома с раздельным санузлом. 1000 proektov.by

В индивидуальном проектировании в планировках большее разнообразие. 

– В проектах, где мы не боремся за каждый квадратный метр, нередко проектируем мастер-спальни с собственным санузлом и гардеробом, – говорит Андрей. – Гардеробные при спальне заказывают в 80-90 процентах проектов. Санузлы при спальне, хотя это и очень удобно, заказывают реже. Из опыта могу сказать, что некоторым заказчикам нравится сама идея, но смущает, что туалет будет сразу за дверью спальни. Вариант решения — отделить санузел от комнаты гардеробом, который в свою очередь становится проходным помещением. 



Стоит отметить, к планированию ванных комнат наиболее скрупулезно относятся дамы. Часто под их запросы проектируем помещения с отдельностоящий ванной под панорамным окном, с зоной с тропическим душем, с местом для большого туалетного столика. При индивидуальном проектировании под санблок выделяется 12-15 и даже 20 квадратов.


Парилка в доме или отдельно?

Если раньше домовладельцы предпочитали отдельностоящие на участке бани, то теперь все чаще заказывают проекты домов и дач на манер финских — с домашним СПА с сауной.




– В типовых проектах сауны большая редкость, а вот при индивидуальном проектировании хамамы, сауны и русские парные попадаются зачастую, – говорит Андрей Щемелинин. – Также наблюдаем новый тренд — дома с отдельностоящей баней, но под одной крышей. По сути это одно строение, состоящее из двух блоков с террасой между ними.


Дом и баня под одной крышей. 1000proektov.by


В чем плюс такого решения? Допустим, мы выходим из бани и попадаем на крытую террасу, которая, которая является общей и на которую организован выход из кухни или гостиной дома. Удобство в том, что не нужно в отдельном строении дублировать кухню зону отдыха – вышли из бани, здесь терраса, зона барбекю. 

Архитектор обратил внимание на проекты с открытыми террасами. По его мнению, это не самое удачное решение. 


– Из опыта могу сказать, что многие через какое-то время начинают думать, как сделать навес над террасой, чтобы она вписывалась в общую архитектуру. Гораздо практичнее сразу проектировать террасу под крышей и открытую зоной с кострищем, где можно посидеть в хорошую погоду. 


Гараж или автонавес?

Сейчас проекты с гаражами характерны для домов среднего и большого размера. Многие отдают предпочтение автонавесу как более дешевой и практичной альтернативе. Удобство и плюсы навеса отрицать не будем, но в холодное время года очевидно преимущество гаража. 

– Наша заказчица очень просто описала главный плюс встроенного гаража, – рассказывает собеседник. - Утром, чтобы отвезти детей в школу, она накидывает пальто на пижаму и, не выходя на улицу, садится в теплую машину, которую не надо очищать от снега и льда. То есть это в первую очередь комфорт для автовладельцев.


Проект дома с гаражом. 1000proektov.by


Чтобы гаражом было удобно пользоваться, необходимо предусмотреть выход из него в жилую часть дома, желательно поближе к прихожей и гардеробу с верхней одеждой. 

Если домовладелец в проекте предусмотрел свои хотелки в виде мест хранения, мастерской, то есть, выделил достаточно квадратных метров, то он будет с удовольствием пользоваться гаражом. 

Но гараж удорожает стройку, его квадрат стоит порядка 700-800 долларов. И если мы говорим про помещение 50 м2, то вот и получаем соответствующую сумму в смете на строительство. Навес построить дешевле – 250-350 долларов за квадратный метр.


Бывает ли второй свет в одноэтажном доме?

Полноценный второй свет мы привыкли видеть в двухэтажных домах над гостиной. В одноэтажных проектах организовать двухсветное пространство тоже можно.

Часто такое решение можно найти в проектах с двухскатной крышей – над зоной гостиной и кухни делают высокие потолки за счет объединения жилой зоны с чердачным пространством. Потолком, собственно, служит утепленная стропильная система скатов крыши. 


– Уместность такого решения над остальными помещениями спорная — зачем в спальне пятиметровый потолок? Над оставшейся частью лучше сделать чердак. Или антресольную спальню. В домах с плоской крышей второй свет тоже возможен и его довольно просто реализовать, если кровли идут в двух уровнях: например, в зоне кухни-гостиной мы повышаем потолок – до 4-5 метров, в остальном доме – 3 метра. Это смотрится классно, а удорожание небольшое. Зато пространство гостиной воспринимается совсем по-другому.



Кладовка или погреб?

Сейчас люди возвращаются к домашним закаткам и запасам продуктов, но это уже не вопрос выживания на картошке и капусте, а скорее про здоровое питание. Идеальный вариант для хранения припасов - кладовка, расположенная рядом с кухней.  Правда, в небольших и средних по размерам домам для кладовки за кухней может не хватить метража.


Два в одном: кладовка и прачечная

– У нас в практике был запрос на погребок под кухней, но я не понимаю, как это запроектировать так, чтобы было недорого реализовать. Сделать люк в полу просто, но для подземного помещения нужны гидроизоляция, теплоизоляция, вентиляция. Если сделать так, как это делали 50 лет назад, то получим и запах погреба на кухне, и плесень в погребе. Так что кладовка возле кухни — это современная альтернатива погребам и подвалам. Это помещение совсем несложно сделать прохладным с помощью современного климатического оборудования.

Балконы и террасы на втором этаже

Мода на балконы закончилась, но такие проекты все еще в ходу. Их до сих пор заказывают, но часто оказывается, что деньги потрачены впустую.


Иногда балкон удачно вписывается в образ дома

– Если балкон используется как архитектурный элемент, то где-то это может быть красиво, – говорит Андрей Щемелинен. – Если появился он от желания владельца выходить с чашкой кофе по утрам и созерцать окрестности. Но это будет работать, если кофемашину поставить в спальне. Ведь логика такая — утром надо спуститься на первый этаж на кухню, сварить там кофе и с ним снова подниматься на второй. Забыл сливки, сахар или круасан — побежал вниз. Слишком много беготни и похоже на утопию. Мой сосед на балкон много сил потратил, но за три года я его там ни разу не видел. Другое дело, если это проект дома с плоскими крышами в разных уровнях, когда можно сделать выход со второго этажа на плоскую крышу первого. В таком случае соблазн обустроить на ней верхнюю террасу с выходом через раздвижную дверь из спальни довольно велик. Здесь хотя бы переплачивать за ее обустройство не придется.

Панорамные окна в тренде, но...

Многие современные дома проектируются с окнами в пол чуть ли не по умолчанию. И это в самом деле классное решение – внутри помещений много света, стирается граница между жилым пространством и природой. Классно, если окно в пол служит еще и выходом на террасу. Но как быть с приватностью? 


Проект Black IT. 1000proektov.by



– Если обратить внимание на высокие глухие заборы в частной застройке, то можно понять, что для владельцев большинства частных домов самое важное – приватность. Соответственно, если мы планируем большие окна, то задача архитектора запроектировать их так, чтобы они не смотрели на забор и не выходили на центральную улицу, с которой на тебя все смотрят. Даже при узком участке можно организовать внутренний дворик. Это та территория, которая не будет просматриваться соседями и прохожими. И для этого не нужен гектар земли посреди леса.  Есть много других приемов, с помощью которых мы можем создать приватную атмосферу и жить хоть в стеклянном доме. В некоторых случаях окна в пол не уместны. Например, очень тяжело работать с интерьером комнат на 11-12 квадратов с панорамным остеклением. Особенно в детских, где нужно установить стол, шкаф и кровать, а одной стены практически нет. Тогда мы проектируем окно на стандартной высоте от пола, чтобы к нему можно было поставить стол. Высоту проема можно оставить стандартную, 1,8-2 метра, но сделать их шире – не 80 сантиметров, а 2-2,5 метра. Мы получим много естественного света внутри, а снаружи это тоже выглядит современно. 



Электричество или газ?

Андрей Щемелинен отметил еще одну современную тенденцию – все чаще домовладельцы рассматривают возможность отопления электричеством. 


– Люди сейчас гораздо спокойней соглашаются на электроотопление – многие рассчитывают на специальный дешевый  тариф. Массовому переходу на электроотопление мешают старые электросети, но в целом популярность растет, – говорит он. – Но если газ проходит прямо возле участка и за подключение не нужно платить большой взнос кооперативу, то люди скорее выберут газ – он все же дешевле электричества.

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Теги: Минск
 
 
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Каждый год архитектурные бюро обновляют свои каталоги проектов – чтобы идти в ногу с тенденциями, поделиться свежими идеями. Сегодня мы расскажем, какие проекты и...
 
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