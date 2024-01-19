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Бордовый дом на Хоружей – почти все. Посмотрели, как в центре Минска сносят здание ради метро
19.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Еще осенью минчане
Когда-то это строение по улице Веры Хоружей, 25/1 было частью Минской мебельной фабрики. В нулевых и десятых годах бывшие производственные помещения реконструировали под офисы, а в 2019-м году на первом этаже здания открыли магазин. Флагманский супермаркет «Санта» площадью около 1000 квадратов проработал 4 года. Помимо продуктового магазина, в здании на перекрестке двух транспортных артерий работали кафе, шаурма, небольшие магазинчики и офисы.
Собственно строительство метро начнется уже весной этого года. Об этом вчера «Минск-Новостям»
Напомним, что для прокладки третьей линии метро под экскаватор в 2023-м году
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