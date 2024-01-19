Бордовый дом на Хоружей – почти все. Посмотрели, как в центре Минска сносят здание ради метро

Собственно строительство метро начнется уже весной этого года. Об этом вчера «Минск-Новостям» сообщила заместитель генерального директора по экономике «Минскметростроя» Анна Алексейчик. Она рассказала, что сейчас на втором участке третьей линии ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций, а к основному этапу строительства от станции «Юбилейная» до «Парка Дружбы народов» приступят в мае. Всего метростроевцам предстоит проложить порядка 9 километров тоннелей в двух направлениях.