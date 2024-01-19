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Бордовый дом на Хоружей – почти все. Посмотрели, как в центре Минска сносят здание ради метро

19.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Еще осенью минчане обратили внимание, что на улице Максима Богдановича перестал работать супермаркет «Санта». Оказалось, большое административное здание, в котором были офисы и супермаркет, определили под снос. Причина – прокладка третьей линии метро. Работа над разбором здания закипела с первых рабочих дней января. Сегодня большей части постройки уже нет. Мы посмотрели, как разбирают знакомое многим бордовое здание.


Когда-то это строение по улице Веры Хоружей, 25/1 было частью Минской мебельной фабрики. В нулевых и десятых годах бывшие производственные помещения реконструировали под офисы, а в 2019-м году на первом этаже здания открыли магазин. Флагманский супермаркет «Санта» площадью около 1000 квадратов проработал 4 года. Помимо продуктового магазина, в здании на перекрестке двух транспортных артерий работали кафе, шаурма, небольшие магазинчики и офисы.


Ну а с началом 2024-го история бордового дома подошла к концу. Причина − расширение Зеленолужской линии метро. По плану градостроителей станция  «Комаровская» расположится как раз на пересечении улиц Веры Хоружей и Максима Богдановича.


Сейчас рабочие уже разобрали две части здания. В последнюю очередь будут демонтировать как раз помещения бывшего супермаркета.



Кстати, под снос определен только первый корпус постройки – крыло, которое находится ближе к улице Старовиленской, останется на своем месте. Кстати, во время строительства по расчищенной территории пройдет объездная дорога.


Собственно строительство метро начнется уже весной этого года. Об этом вчера «Минск-Новостям» сообщила заместитель генерального директора по экономике «Минскметростроя» Анна Алексейчик. Она рассказала, что сейчас на втором участке третьей линии ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций, а к основному этапу строительства от станции «Юбилейная» до «Парка Дружбы народов» приступят в мае. Всего метростроевцам предстоит проложить порядка 9 километров тоннелей в двух направлениях.


Напомним, что для прокладки третьей линии метро под экскаватор в 2023-м году пошло здание «Приорбанка» и трехэтажного жилого дома на улице Машерова.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще осенью минчане обратили внимание, что на улице Максима Богдановича перестал работать супермаркет «Санта». Оказалось, большое административное здание, в...
 
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