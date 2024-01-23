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"Здесь время будто замерло". Как живется в "партизанской Осмоловке" в Минске
23.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Прямо напротив кинотеатра “Комсомолец” находится небольшая улица под названием Корицкого. Это своеобразная Осмоловка недалеко от станции метро “Партизанская”. Здесь расположены характерные двух- и трехэтажки, построенные в первое послевоенное десятилетие. Realt узнал у местных жителей о том, как изменялась улица с течением времени и почему они считают ее особенной.
Улица Корицкого находится как бы между двумя перекрестками - начинается от перекрестка с улицей Плеханова и заканчивается перекрестком с улицей Жилуновича. Сама по себе улица небольшая - всего 260 метров в длину. На ней по обе стороны от дороги размещаются десять домов. Все они строились в период с 1949 по 1953 годы пленными немцами по типовым проектам. Четыре дома в начале и конце улицы - трехэтажные угловые, остальные - двухподъездные двухэтажки. Расположение жилья в них одинаковое: на площадке всего по три квартиры - одна трешка и две двушки. На вторых этажах в квартирах - балконы. Также в каждом доме есть подвалы.
Этот небольшой микрорайон местные ласково называют “Шарики” и связывают с близостью Минского шарикоподшипникового завода. Кстати, дома по улице Корицкого изначально строились для работников этого завода.
“В наших домах есть бомбоубежища, а на крышах стоят сирены”
Найти жильцов на Корицкого оказалось непросто. Все больше по улице встречаются прохожие, которые направляются либо в сторону Жилуновича, либо - на Плеханова.
Сергея мы встретили во дворе одного из домов, когда он вышел покормить обитателей местной голубятни. Мужчина заселился на Корицкого еще в то время, когда улица имела совсем другое название.
- Живу здесь очень давно, еще когда в домах были коммуналки. Мы вот заселялись сюда с соседями, со временем они получили квартиры и уехали, а мы остались здесь, чему, я могу сказать, очень рад. И район, и улицу саму очень сильно люблю. Здесь жить прекрасно: тихо и спокойно, летом много зелени вокруг, достаточно пространства. С течением времени сама по себе улица особо не изменилась, практически все осталось так же, как было изначально. Хотя одно время нас хотели сносить. Но я считаю, что моя двухэтажка лучше всех, мне эти высотки вообще не нужны, поэтому был категорически против. Такого же мнения многие здесь. В итоге со временем эта тема закрылась, сейчас не вспоминают.
Когда мужчина заселялся в квартирах стояли печки-буржуйки, со временем их убрали и заменили на газовое отопление, но дымоходы на крышах остались до сих пор.
- А еще раньше здесь были проходные подъезды, потом провели перепланировку, проходы с внутреннего двора убрали, теперь там находятся комнаты. Больше особо ничего не переделывали, хотя уже стоит. Единственный капитальный ремонт был тридцать лет назад, не мешало бы и повторить, ведь все гниет, особенно, трубы. Было бы здорово и на крышу положить металлочерепицу, а то сейчас там дерево, покрытое шифером.
На каждом доме висит табличка о том, что в них есть убежище на 80 человек. Сергей рассказал, что “эти бомбоубежища действующие, просто так в них, конечно, не попадешь, но в случае чего можно воспользоваться. В них можно попасть через подвал первого подъезда. О том, что они здесь есть, говорят и такие невысокие постройки во дворах, это, насколько я знаю, вторые выходы. А еще у нас на крышах стоят сирены на случай тревоги”.
“Мы хотели восстановить брусчатку, но нам сказали, это нецелесообразно”
В апреле 2021-го года под асфальтом на Корицкого нашли булыжную дорогу. Тогда местные хотели ее восстановить. Об этом нам рассказала Мария (имя изменено по просьбе героини).
- Помню, тогда даже составлялась петиция в администрацию Заводского района. Многие хотели ее вернуть, ведь это часть истории улицы. Но нам сказали, что данная улица не относится к объектам культурного наследия и восстанавливать эту дорогу нецелесообразно. Так этот вопрос и остался нерешенным.
Женщина живет в домах на этой улице с момента их постройки: сначала с родителями в десятом доме, а с 1980-го она переехала в дом напротив.
- Дома уже старые, им больше семидесяти лет. Одно время были разговоры, что здесь будут выкупать территорию, а дома наши сносить. Нам тогда обещали квартиры в новостройках, но практически все были против. А сейчас этим вряд ли кто-то будет заниматься, инвестора нет. Так, думаю, до смерти здесь жить и будем. Хотя если бы сделали ремонт, проблем никаких не осталось. У меня, например, из-за того, что давно этим никто не занимался, полопались трубы в квартире. Пришлось самой нанимать работников, чтобы исправить ситуацию. А еще у нас случай был, когда сосед делал какой-то ремонт с перепланировкой, нанял неквалифицированного электрика, который закоротил весь подъезд. Было много дыма, а у некоторых соседей включенная техника погорела. Мы после этого еще долго ждали, когда к нам приедет электрик, чтобы отремонтировать все.
“Здесь все как изначально сделали, так до сих пор и осталось”
В одной из двухэтажек живет Юрий. Изначально комната в коммуналке досталась его родителям. В квартире в то время жило две семьи. Со временем вторая семья переехала, а родители мужчины выкупили их площадь за чеки. Как подчеркивает сам Юрий, “это такая классическая история”.
- Я сам здесь живу уже 35 лет, и за этот период времени на самой улице только как будто вместо ламповых фонарей повесили светодиодные. А в остальном - время как будто замерло - вот как построили, так все до сих пор и осталось. Но в этом и есть своя особенность какая-то. Например, я как-то смотрел фильм с таким актером Пуговкиным, название уже не помню, он не особо популярный, но снимался в Минске. И как раз там сцена была на Плеханова, но тогда еще на ней не было трамвайных путей, однако сами дома, если посмотреть, остались в том же виде.
В жизни на Корицкого Юрий видит множество плюсов.
- Мне нравится сам район, он тихий и спокойный. Все необходимое рядом - остановки общественного транспорта, метро, магазины, кинотеатр, поликлиника, почта и банк. Прямо во дворе находится детский сад. Кроме того, здесь очень много места для парковки машин, большой двор, а жильцов не так уж и много. В одном доме - всего по двенадцать квартир. Это не так, как в Минск Мире, где ставят машину на машину или приходится очень долго искать место. Единственный минус в том, что нам давно не делали ремонт. Последний раз, наверное, когда я родился. А нужно, чтобы заменили деревянные полы и трубы, особенно, на первых этажах. Хотя вот нам уже поставили современный бойлер для отопления. Теперь на улице стоит специальное устройство, которое определяет температуру на улице и уже от этого автоматически регулируется температура в квартирах. Возможно, со временем и до другого дело дойдет.
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Прямо напротив кинотеатра “Комсомолец” находится небольшая улица под названием Корицкого. Это своеобразная Осмоловка недалеко от станции метро...
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