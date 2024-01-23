"Здесь время будто замерло". Как живется в "партизанской Осмоловке" в Минске

Сергея мы встретили во дворе одного из домов, когда он вышел покормить обитателей местной голубятни. Мужчина заселился на Корицкого еще в то время, когда улица имела совсем другое название.

- Живу здесь очень давно, еще когда в домах были коммуналки. Мы вот заселялись сюда с соседями, со временем они получили квартиры и уехали, а мы остались здесь, чему, я могу сказать, очень рад. И район, и улицу саму очень сильно люблю. Здесь жить прекрасно: тихо и спокойно, летом много зелени вокруг, достаточно пространства. С течением времени сама по себе улица особо не изменилась, практически все осталось так же, как было изначально. Хотя одно время нас хотели сносить. Но я считаю, что моя двухэтажка лучше всех, мне эти высотки вообще не нужны, поэтому был категорически против. Такого же мнения многие здесь. В итоге со временем эта тема закрылась, сейчас не вспоминают.