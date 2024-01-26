«Лучшие темы для инстаграма - вопросы клиентов». В Realt обсудили личный бренд и соцсети агентов

В начале встречи главный редактор Realt Станислав Шаршуков напомнил несколько цифр о нашей площадке: нас посещают как минимум 1,7 млн пользователей в месяц.

- Примерно половина пользователей - от 25 до 45 лет - это самая экономически активная аудитория. Почти 65% пользователей находится в Минске.

Также Станислав рассказал о приложении Realt, где удобно покупать и продавать, сдавать и снимать недвижимость.