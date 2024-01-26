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«Лучшие темы для инстаграма - вопросы клиентов». В Realt обсудили личный бренд и соцсети агентов

26.01.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В четверг, 25 января, в офисе Realt собрались специалисты сферы недвижимости, чтобы послушать и обсудить, как профессионалам вести себя в соцсетях, сформировать личный бренд и делать качественные фотографии. Людей было столько, что пришлось доставлять стулья! Рассказываем и показываем, как прошла встреча. Ищите себя на фотографиях, делитесь ими в соцсетях и отмечайте нас.


В начале встречи главный редактор Realt Станислав Шаршуков напомнил несколько цифр о нашей площадке: нас посещают как минимум 1,7 млн пользователей в месяц.

- Примерно половина пользователей - от 25 до 45 лет - это самая экономически активная аудитория. Почти 65% пользователей находится в Минске

Также Станислав рассказал о приложении Realt, где удобно покупать и продавать, сдавать и снимать недвижимость.


Главный редактор Realt Станислав Шаршуков

«Здорово, когда вы находите язык с определенной аудиторией»

Психолог в бизнесе и профессиональный коуч Ирина Шурина предложила залу набросать варианты, что такое личный бренд. Имидж, узнаваемость, что отличает от других - такие были ответы.  

- Личный бренд всегда начинается изнутри: что важно в жизни лично для меня и какие у меня ценности. Когда определились с ценностями, разбираемся, кто я есть - какие у меня таланты и уникальные способности, в чем моя миссия, чего я хочу достичь, - подтвердила предположения зала специалист.  





Также, говоря о личном бренде, Ирина напомнила, как важно правильно определять свою целевую и аудиторию и привела пример из своей жизни. Когда она покупала для себя квартиру, агент настойчиво хвалила свой объект из-за садика во дворе, хотя дети Ирины давно выросли, и садик для нее давно уже не был преимуществом при выборе квартиры.

- Нам всегда приятно взаимодействовать с теми, на кого мы похожи, кто говорит на нашем языке. Речь молодого поколения будет отличаться от речи старшего поколения. Конечно, можно позиционировать свой личный бренд как универсальный и подходящий ко всем, но здорово, когда вы знаете, что легче находите язык с определенной аудиторией, а не хотите угодить всем.


Психолог в бизнесе и профессиональный коуч Ирина Шурина

Резюмируя, Ирина назвала три вопроса, которые помогут построить личный бренд. Что вы делаете? Чем отличаетесь от других агентов? Кто целевая аудитория? 


«Многие слышат, что Reels - тренд, и начинают снимать все подряд»

Эксперт по продвижению брендов и людей в соцсетях Оксана Ванчук рассказала, как незнакомых вам пользователей инстаграма превратить в реальных клиентов. По реакции зала стало понятно, что такое желание есть у всех.







Чтобы получить известность в социальных сетях, нужно стать «машиной по генерации контента», считает специалист. Подробнее Оксана остановилась на инстаграме и Reels.

- Задача человека, который увидел ваш ролик, провести по пути клиента. Что ему может помешать? Отсутствие заголовков и субтитров, на видео. Большинство людей смотрит ролики без звука. Еще одна ошибка - снимать лишь бы снять. Многие, услышав, что Reels - это тренд начинают снимать все подряд - котиков, природу и погоду.

Чтобы найти темы для роликов, которые будут интересны потенциальным клиентам, эксперт предложила записывать вопросы от реальных клиентов и отвечать на них у себя в блоге.

- Зачастую это будут одинаковые вопросы, редко вы услышите что-то уникальное. И когда вы будете записывать себе цитатами вопросы клиентов и отвечать на них в инстаграме не языком из буклетов - это будут самые лучшие темы.


Эксперт по продвижению брендов и людей в соцсетях Оксана Ванчук

Еще из ошибок Оксана назвала нерегулярное обновление Reels, слишком длинные ролики, некачественные видео и длинные тексты в описании.

«Лучше подготовиться перед съемкой, чем что-то потом исправлять в фотошопе»

Фотокорреспондент Realt Дарья Бурякина рассказала, как сделать хорошие снимки - многие из этих советов актуальны и для объявлений, и для профессиональных страниц в соцсетях. Всегда важно, чтобы снимки были в хорошем качестве, фотографий не должно быть очень много и лучше, чтобы они были разноплановыми, а не однотипными. Главное фото должно быть ярким и информативным. В объявлении лучше размещать фотографии одного формата - горизонтальные или квадратные.


Дарья отметила, что популярный сейчас тренд на натуральность коснулся и фото.

- Если раньше было модно использовать много фильтров и искажать изображение, то сейчас мы движемся к натуральности и простоте. Мода на вычурные и сильно обработанные снимки прошла. На фотографиях квартир и домов важно не искажать пространство, чтобы при реальном просмотре человеку не пришлось разочаровываться. 

А как сделать хорошие фото для объявлений? Дарья говорит, что важно проанализировать плюсы объекта и акцентировать на них внимание. К съемке стоит хорошо подготовить помещение, потому что исправлять что-то в фотошопе будет сложнее. Профессионально подготовить пространство поможет хоумстейджер. Конечно, важно и в целом развивать визуальный вкус и насмотренность. 


Фотокорреспондент Realt Дарья Бурякина

Realt и дальше будет проводить встречи с профессионалами рынка недвижимости. Следите за объявлениями в инстаграме и телеграме

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 25 января, в офисе Realt собрались специалисты сферы недвижимости, чтобы послушать и обсудить, как профессионалам вести себя в соцсетях, сформировать...
 
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