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«Лучшие темы для инстаграма - вопросы клиентов». В Realt обсудили личный бренд и соцсети агентов
26.01.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В четверг, 25 января, в офисе Realt собрались специалисты сферы недвижимости, чтобы послушать и обсудить, как профессионалам вести себя в соцсетях, сформировать личный бренд и делать качественные фотографии. Людей было столько, что пришлось доставлять стулья! Рассказываем и показываем, как прошла встреча. Ищите себя на фотографиях, делитесь ими в соцсетях и отмечайте
В начале встречи главный редактор Realt Станислав Шаршуков напомнил несколько цифр о нашей площадке: нас посещают как минимум 1,7 млн пользователей в месяц.
- Примерно половина пользователей - от 25 до 45 лет - это самая экономически активная аудитория. Почти 65% пользователей находится в Минске.
Также Станислав рассказал о
«Здорово, когда вы находите язык с определенной аудиторией»
Психолог в бизнесе и профессиональный коуч Ирина Шурина предложила залу набросать варианты, что такое личный бренд. Имидж, узнаваемость, что отличает от других - такие были ответы.
- Личный бренд всегда начинается изнутри: что важно в жизни лично для меня и какие у меня ценности. Когда определились с ценностями, разбираемся, кто я есть - какие у меня таланты и уникальные способности, в чем моя миссия, чего я хочу достичь, - подтвердила предположения зала специалист.
Также, говоря о личном бренде, Ирина напомнила, как важно правильно определять свою целевую и аудиторию и привела пример из своей жизни. Когда она покупала для себя квартиру, агент настойчиво хвалила свой объект из-за садика во дворе, хотя дети Ирины давно выросли, и садик для нее давно уже не был преимуществом при выборе квартиры.
- Нам всегда приятно взаимодействовать с теми, на кого мы похожи, кто говорит на нашем языке. Речь молодого поколения будет отличаться от речи старшего поколения. Конечно, можно позиционировать свой личный бренд как универсальный и подходящий ко всем, но здорово, когда вы знаете, что легче находите язык с определенной аудиторией, а не хотите угодить всем.
Чтобы получить известность в социальных сетях, нужно стать «машиной по генерации контента», считает специалист. Подробнее Оксана остановилась на инстаграме и Reels.
- Задача человека, который увидел ваш ролик, провести по пути клиента. Что ему может помешать? Отсутствие заголовков и субтитров, на видео. Большинство людей смотрит ролики без звука. Еще одна ошибка - снимать лишь бы снять. Многие, услышав, что Reels - это тренд начинают снимать все подряд - котиков, природу и погоду.
Чтобы найти темы для роликов, которые будут интересны потенциальным клиентам, эксперт предложила записывать вопросы от реальных клиентов и отвечать на них у себя в блоге.
- Зачастую это будут одинаковые вопросы, редко вы услышите что-то уникальное. И когда вы будете записывать себе цитатами вопросы клиентов и отвечать на них в инстаграме не языком из буклетов - это будут самые лучшие темы.
Еще из ошибок Оксана назвала нерегулярное обновление Reels, слишком длинные ролики, некачественные видео и длинные тексты в описании.
«Лучше подготовиться перед съемкой, чем что-то потом исправлять в фотошопе»
Фотокорреспондент Realt Дарья Бурякина рассказала, как сделать хорошие снимки - многие из этих советов актуальны и для объявлений, и для профессиональных страниц в соцсетях. Всегда важно, чтобы снимки были в хорошем качестве, фотографий не должно быть очень много и лучше, чтобы они были разноплановыми, а не однотипными. Главное фото должно быть ярким и информативным. В объявлении лучше размещать фотографии одного формата - горизонтальные или квадратные.
Дарья отметила, что популярный сейчас тренд на натуральность коснулся и фото.
- Если раньше было модно использовать много фильтров и искажать изображение, то сейчас мы движемся к натуральности и простоте. Мода на вычурные и сильно обработанные снимки прошла. На фотографиях квартир и домов важно не искажать пространство, чтобы при реальном просмотре человеку не пришлось разочаровываться.
А как сделать хорошие фото для объявлений? Дарья говорит, что важно проанализировать плюсы объекта и акцентировать на них внимание. К съемке стоит хорошо подготовить помещение, потому что исправлять что-то в фотошопе будет сложнее. Профессионально подготовить пространство поможет
Realt и дальше будет проводить встречи с профессионалами рынка недвижимости. Следите за объявлениями в
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В четверг, 25 января, в офисе Realt собрались специалисты сферы недвижимости, чтобы послушать и обсудить, как профессионалам вести себя в соцсетях, сформировать...
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