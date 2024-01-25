1,6 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги аукциона по продаже земли

Лот был оценен в 5 000 рублей. На него претендовал один человек. Участок продан единственному заявителю за 5 250 рублей, или 1 663 доллара .

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.