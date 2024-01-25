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1,6 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги аукциона по продаже земли

25.01.2024 16:29 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.


Фото носит иллюстративный характер

На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревне Присынок и поселке Черницком. 

На лот № 1 – участок 15 соток с кадастровым номером 624884506301000157 находится в д. Присынок на ул. Светлой, 20. Населенный пункт расположен в 5 километрах от Смолевичей и 42 километрах – от Минска. Имеется возможность подведения к дому воды и газа. 

Земельный надел оценен в 6 500 рублей. На лот претендовал один человек. Участок продан единственному заявителю за 6 825 рублей, или  2 162 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 2 – участок с кадастровым номером 624884507601000214 расположен в пос. Черницкий, на ул. Полевой. 4а. Населенный пункт находится в 11 километрах от Смолевичей и 47 километрах – от Минска. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды. 

Лот был оценен в 5 000 рублей. На него претендовал один человек. Участок продан единственному заявителю за 5 250 рублей, или  1 663 доллара.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

 
Теги: Минск
 
 
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