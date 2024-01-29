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"Он как будто из другого мира". Сходили в один из последних несетевых супермаркетов Минска
29.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сейчас в Минске настало время сетевых продовольственных магазинов, которые уже есть в каждом районе и продолжают открываться. Удивительно, но при этом на рынке все еще остаются отдельные продуктовые, которые работают сами по себе. Один из таких - универсам "Златагорскі". Побывали в нем и выяснили, что так привлекает посетителей и почему бы они не хотели, чтобы на его месте появился еще один сетевой супермаркет.
Немного истории вопроса
В Советском Союзе новые микрорайоны строили не так, как сейчас. Ведь в них сразу (а не спустя годы) появлялись детские сады, школы и магазины. В каждом микрорайоне был свой большой универсам, который должен был обеспечивать продуктами определенное количество людей. Все слышали о таких магазинах как "Центральный", "Волгоград", "Юбилейный", "Чкаловский", "Гродно", "Брест" и других.
После распада Советского союза эти универсамы стали отдельными предприятиями - ОАО или ЗАО. Как правило, они контролировались их же бывшими советскими директорами. Работали они как отдельные бизнес-проекты: сами решали, что продавать, сами закупали продукты, а некоторые - даже самостоятельно импортировали их из-за рубежа. Получалось, что ассортимент и обслуживание в каждом из таких магазинов были разные.
Но в начале 2000-х все начало меняться. В Беларуси начали развиваться торговые сети, многие из которых выросли из компаний-импортеров продуктов. И цены в них оказались ниже. Как минимум - за счет объема закупок и продаж, а также за счет унифицированных бизнес-процессов. И отдельно взятые магазины начали им проигрывать.
Постепенно отдельно строящие магазины начали переходить под контроль сетей. То есть их хозяева продавали их сетевикам. Чуть дольше других продержались "Чкаловский", "Могилевский", "Центральный" и "Первомайский".
Но один из таких магазинов не перешел под крыло сети до сих пор. Он хоть и не является прямым наследником советского магазина "Диета", который был на этом месте, но все же. Вот туда мы и направляемся.
"Здесь как будто есть своя душа"
Универсам "Златагорскі" находится недалеко от станции метро “Площадь Якуба Коласа”. В обеденное время он становится эпицентром жизни школьников, которые возвращаются после занятий домой и забегают в “Златагорскі” за газировкой, чипсами и какими-то сладостями. Именно поэтому возле магазина достаточно шумно. На входе посетителей встречает яркая надпись с названием и слоганом “Всегда рядом, всегда для Вас!”. В оформлении много красных и желтых цветов - видимо, они считаются корпоративными.
На входе размещена информация для покупателей. Здесь указано, что магазин принадлежит ОАО “ЗЕМБИН” - коммерческой организации, которая была зарегистрирована 6 февраля 2003 года.
Интересно, что в магазине есть собственная программа лояльности. По ней покупатели могут получать скидки на товары. Для этого им нужно приобрести дисконтную карту, а также заполнить бумажную анкету участника. Скидка далее начисляется из суммы покупок за отчетный календарный месяц. Например, если общая сумма менее 100,01 белорусских рублей, то скидка будет составлять до 1 процента. Максимальная скидка, с которой можно приобрести товары, - 5 процентов, если покупок за месяц сделано на более чем 700 рублей.
Недалеко от информации находятся камеры хранения. Возле них встречаем Дарью. Она считает этот магазин атмосферным местом со своей историей и уникальностью.
- Я вообще люблю такие места в городе, часто заглядываю в старые кафе или магазины. В них, конечно, есть свои особенности, которые понравятся не всем. И совершенно точно они отличаются от крупных современных сетевых гипермаркетов, но в них как будто есть своя душа. В таких местах своя жизнь, где местные уже знают друг друга, общаются по-соседски с продавщицей, заглядывают сюда каждый день. А фасады, вывески и детали интерьера дополняют эту атмосферу.
Сама девушка не часто заходит в этот магазин, так как живет в другом районе. Но если проходит мимо, обязательно заглядывает в поисках чего-нибудь необычного и интересного.
- Ассортимент здесь меня приятно радует и всегда удивляет, есть неожиданные товары, которые я даже в крупных магазинах не вижу. И еще из плюсов - хоть магазин не слишком большой по площади, но в нем всегда можно найти необходимое.
"Раньше на его месте был несовременный, похожий на советский магазин"
В магазине есть и своя кулинария. Если самому не хочется готовить, то с легкостью можно найти что-то по вкусу. Ассортимент действительно широкий: блюда из мяса, рыбы, гарниры, салаты и суши. Например, килограмм “Цезаря с курицей” обойдется в 11,49 белорусских рублей, столько же стоит и “Салат с крабовыми палочками, кукурузой и майонезом”. Килограмм овощного (с помидорами, капустой и огурцом) выйдет в 7,93 рубля. Что касается цен на мясо, то филе птицы с ананасами или грибами - 19,49 за кг, филе цыпленка “Праздничное” - 18,99 рублей и так далее.
Ольга и Елизавета периодически покупают что-то из готовой продукции домой. Они живут недалеко от магазина, поэтому чаще всего за покупками приходят именно сюда.
- Здесь очень хорошая кулинария. Именно из-за нее и выбираем этот магазин, а не другие, ведь на самом деле недалеко есть и “Евроопт”, но в “Златагорском” как-то привычнее и приятнее. Часто берем в кулинарии блинчики с разными начинками, суши и мясную продукцию. Всегда все очень вкусно. Также большой выбор кофе и сладостей, причем не только российского производства, но и из других стран. Можно найти для себя что-то необычное, - обращает внимание Ольга.
Действительно, недалеко от входа и рядом с алкогольной продукцией расположены сладости, товары, относящиеся к категории правильного питания и мучное. Из сладостей здесь можно найти продукты из Турции или ОАЭ. Это в большинстве своем какое-то печенье или вафли. И цены на такие товары немаленькие. Например, за пачку печенья в коробке 230 грамм из Дубая придется отдать 13,99 рублей, кекс с солёной карамелью 180 грамм также 13,99, вафли с кокосовым кремом и в глазури 200 грамм - 6,63, бисквиты с кремом и драже в глазури 150 грамм - 16 рублей 12 копеек, 6 круассанов с заварным кремом - 13,99.
- В выборе, куда идти за покупками, еще играет роль и то, как далеко магазин находится от дома. Конечно, тащить огромные сумки не хочется, - продолжает Ольга. - К тому же, в сетевых магазинах обычно многолюдно, а здесь такого нет. Даже если у кассы соберется какая-то очередь, то она точно не будет такой масштабной, как, например, в "Грине".
Дочь Ольги Елизавета обратила внимание, что в “Златагорском” есть и свои скидочные карты.
- Конечно, скидка там получается небольшая, но она все-таки есть. Мне вот лично вообще не хочется, чтобы на месте нашего магазина появлялось что-то сетевое. По мне, этого достаточно: по товарам - все необходимое есть, расположение всего удобное, пространства хватает, нет такого, что приходится толпиться и задевать кого-то, а что еще нужно от магазина? Вот раньше до "Златогорского" здесь был какой-то другой магазин, уже не помню, как он точно назывался, но был настолько несовременный, похож на какие-то советские магазины. Хорошо, что на его месте появился "Златагорскi". Тут в нем еще раньше на входе продавали цветы, какие-то подарки, а еще был кафетерий. Из-за него постоянно собирались толпы, были люди в состоянии алкогольного опьянения, случалось из-за этого разное. Но сейчас все это лишнее убрали, и стало намного лучше, а самое важное - приятнее приходить сюда.
"Для тех, кто давно тут живет, он так и остался диеткой"
Валентина часто посещает магазин и совсем не считает “Златагорскі” универсамом у дома.
- Я не могу сказать, что мой дом в двух шагах отсюда, но я все равно целенаправленно прихожу в этот магазин. У меня недалеко от дома есть другой, но туда я обычно захожу за какими-то штучными товарами. Также по дороге есть “Евроопт”, но туда мне особо ходить не хочется. Обычно если нужно мясо, то только в “диетку”. Кстати, именно так местные называют “Златагорскі”. Может, из-за того, что здесь когда-то продавались диетические товары какие-то, точно не знаю, но мой муж родился и всю жизнь прожил в этом районе, вот он всегда его “диеткой” и называл.
Чаще всего женщина покупает здесь товары в кондитерском отделе.
- Во-первых, здесь на товары собственного производства делается небольшая наценка. Да и в общем и целом, цены особо не отличаются от тех, что в других магазинах, где-то на десять копеек больше, где-то меньше. Во-вторых, выпечка всегда вкусная. Могу даже сказать, что лучшая в этом районе. Обычно покупаешь, а там одни добавки, все такое пушистое и невкусное. А здесь хорошее. А, в-третьих, мне нравится тут выкладка товаров, всегда можно все с легкостью найти. Кстати, в этом магазине мне и кухня нравится. Я обычно сама готовлю, но несколько раз приходилось покупать курицу фаршированную, я ей очень довольна осталась.
Единственное, что Валентина желает изменить, - это чтобы в магазине со временем расширялся ассортимент товаров.
- Мне кажется, раньше как будто больше товаров было. Просто в сетевых магазинах выбор обширнее, но при этом я понимаю, что многое зависит от бюджета. Буду надеяться, что магазин продолжит развиваться и со временем ситуация изменится.
"Название подчеркивает его свойскость"
Не только Валентина приходит в “Златагорскі”, несмотря на то, что он не так уж и близко от дома. Светлана периодически приезжает в универсам даже с Площади Победы.
- Мы уже три года живем недалеко от Монумента Победы. Это одна остановка метро от Золотой горки, но мы как-то быстро заприметили магазин. Лично у меня всегда, когда прихожу сюда, создается впечатление, что он как будто из другого мира, который начинается за фасадами проспекта. Мне очень нравится, что его название подчеркивает эту его свойскость. Мы вот часто, когда прогуливаемся до Золотой горки, берем в нем кофе и что-нибудь из выпечки - ну очень вкусная она здесь, при этом и выбор большой. Может, для кого-то сейчас, когда вокруг много сетевых магазинов, он и кажется немного непривычным, но в этом, как я думаю, и заключается его прелесть.
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Сейчас в Минске настало время сетевых продовольственных магазинов, которые уже есть в каждом районе и продолжают открываться. Удивительно, но при этом на рынке...
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