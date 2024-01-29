"Он как будто из другого мира". Сходили в один из последних несетевых супермаркетов Минска

Немного истории вопроса

В Советском Союзе новые микрорайоны строили не так, как сейчас. Ведь в них сразу (а не спустя годы) появлялись детские сады, школы и магазины. В каждом микрорайоне был свой большой универсам, который должен был обеспечивать продуктами определенное количество людей. Все слышали о таких магазинах как "Центральный", "Волгоград", "Юбилейный", "Чкаловский", "Гродно", "Брест" и других.

После распада Советского союза эти универсамы стали отдельными предприятиями - ОАО или ЗАО. Как правило, они контролировались их же бывшими советскими директорами. Работали они как отдельные бизнес-проекты: сами решали, что продавать, сами закупали продукты, а некоторые - даже самостоятельно импортировали их из-за рубежа. Получалось, что ассортимент и обслуживание в каждом из таких магазинов были разные.

Но в начале 2000-х все начало меняться. В Беларуси начали развиваться торговые сети, многие из которых выросли из компаний-импортеров продуктов. И цены в них оказались ниже. Как минимум - за счет объема закупок и продаж, а также за счет унифицированных бизнес-процессов. И отдельно взятые магазины начали им проигрывать.

Постепенно отдельно строящие магазины начали переходить под контроль сетей. То есть их хозяева продавали их сетевикам. Чуть дольше других продержались "Чкаловский", "Могилевский", "Центральный" и "Первомайский".

Но один из таких магазинов не перешел под крыло сети до сих пор. Он хоть и не является прямым наследником советского магазина "Диета", который был на этом месте, но все же. Вот туда мы и направляемся.

"Здесь как будто есть своя душа"

Универсам "Златагорскі" находится недалеко от станции метро “Площадь Якуба Коласа”. В обеденное время он становится эпицентром жизни школьников, которые возвращаются после занятий домой и забегают в “Златагорскі” за газировкой, чипсами и какими-то сладостями. Именно поэтому возле магазина достаточно шумно. На входе посетителей встречает яркая надпись с названием и слоганом “Всегда рядом, всегда для Вас!”. В оформлении много красных и желтых цветов - видимо, они считаются корпоративными.