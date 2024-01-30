«Муж не хочет платить банку». Белорусы рассказали, почему они снимают, а не покупают жилье

Александру 34 года. В 19 лет он уехал от родителей - и с этого момента живет на съемных квартирах. Хотя денег у молодого человека достаточно для того, чтобы без кредита купить отличную однушку или даже неплохую двушку в новостройке.

- Около 15 лет я снимаю жилье - и это разные квартиры в разных городах и даже странах. Я родился в Минске - от родителей съехал на съемную квартиру, когда был на втором курсе университета. На пару лет уезжал в Эстонию, еще около года жил в Польше. В 2018 году снова вернулся в Беларусь на постоянку - жил в Пинске, Бресте, сейчас третий год живу в Минске. Мне нравится такой образ жизни кочевника, где по большому счету у тебя нет никаких якорей - работа на удаленке, сменить место жительства ты можешь в любой момент. За эти 15 лет я пожил больше чем в 20 квартирах, ни в одной, мне кажется, не жил больше года.

С собственниками, говорит молодой человек, проблем по этому поводу не возникало.

— Часто я сразу ищу такие краткосрочные варианты. Было несколько случаев, когда знакомые моих знакомых временно уезжали куда-то и им надо было оставить на кого-то квартиру. Если это будет знакомый человек (хотя бы через пару рукопожатий), то для хозяев это играет только в плюс.