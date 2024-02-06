«Жильцы оставляли объедки у каждого подъезда». Спросили у минчан о котах и собаках в городе

«Если в подъезде встречаю корги, настроение улучшается моментально»

Мария:

− Кошек и собак в квартирах я только приветствую. Считаю, что любое животное можно адекватно и спокойно воспитать, чтобы оно не мешало окружающим людям. К тому же, если я в подъезде встречаю соседских корги, настроение у меня улучшается моментально. На мой взгляд, владельцам животных обязательно стоит их стерилизовать и вакцинировть. Это и влияет на характер, и, опять же, обеспечивает безопасность окружающих. Никто не хочет встретиться с бешеной собакой или лишайным котом − а ведь все это случается от безответственности.

Конечно, владельцы собак должны убирать за своими любимцами. Когда-то я жила рядом со Слепянским каналом: красивый водопад, берега, уточки. И десятки кучек, которые тут и там поджидают гуляющих людей. Особенно сильно это проявлялось весной: мне кажется, некоторые собачники уверены, что снег никогда не растает и не раскроет их преступлений. И еще одна важная тема: поводки и намордники. В городе, в деревне, везде, где животное находится на неогороженной территории и может контактировать с незнакомыми людьми. Хочется, чтобы все владельцы собак помнили о безопасности окружающих.

«После нескольких разборок в чате количество пищевого мусора сократилось»

Иван:

− Я живу в Советском районе Минска, и мой дом находится недалеко от частного сектора. В результате, у нас во дворе всегда, сколько я себя помню, живут коты. Какие-то коты приходят и уходят, какие-то остаются на годы, заводят семьи. У самых запоминающихся и долгоживущих котов есть имена – Пират, Черныш, Косоглазик. Лично мне коты никогда не мешали. Наоборот, забота о братьях наших меньших – это прекрасно. Этому нужно учиться самому и учить детей. Несколько лет назад, правда, с кормлением котов была неразбериха. Жильцы оставляли объедки у каждого подъезда, некоторые выкидывали еду просто из окон. Признаюсь, и я этим не раз грешил: не понимал, что выглядит это все ужасно.