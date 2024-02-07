"Тут постоянно снимали кино". Побывали в квартале непростых хрущевок недалеко от площади Победы

- Сказать точную дату их посадки сейчас сложно, но это определенно было до 1964-го года. Когда наша семья сюда переехала, деревья уже были высажены, но, конечно, в то время роща не была такой большой, как сейчас. Соседи тогда рассказывали, что в начале войны на этом месте сражались солдаты, и в том бою погибли все, кроме одного. Он же и посадил здесь столько берез, сколько погибло его товарищей. Мне кажется, это местная легенда, хотя и такое возможно. Проверить уже сложно. Но то, что дома возле этой рощи строились для военных - это факт. Тут еще в центральной части двора были военные склады и отдельный домик для управления ими. Со временем эти постройки убрали. Остался только управленческий домик, который долгое время стоял бесхозным, а после советской власти его начала использовать какая-то фирма. Там и сейчас находится какая-то компания, но я особо не знаю, чем она занимается.