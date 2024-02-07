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"Тут постоянно снимали кино". Побывали в квартале непростых хрущевок недалеко от площади Победы
07.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Хрущевки в Минске начали строить в конце 1950-х годов. Это были типовые проекты, благодаря которым миллионы советских людей смогли переехать из коммуналок в собственное жилье. Спустя столько лет, такое жилье все еще считается востребованным. Многие хрущевки находятся в центре города, где хорошо развита инфраструктура, но при этом по цене они более доступные, чем те же новостройки. Мы съездили в один из мини-кварталов хрущевок-пятиэтажек недалеко от площади Победы и узнали, как там живется. К тому же они не простые, а кирпичные. И селились тут изначально военные.
Хрущевки во дворе на пересечении улиц Захарова и Антоновская строились с 1960-го по 1966-й годы. В основном они были построены по типовому проекту 1-434С-8К, 1-434С-8К/62. Это пятиэтажные здания из кирпича с максимально простыми фасадами. Изначально на этом месте был военный городок, поэтому когда строительство домов завершалось, в них заселяли военных и их семьи.
“У нас раньше часто кино снимали, но от этого были только проблемы”
Первым из пятерки завершилось строительство дома по адресу Антоновская, 22. Одним из его жильцов стала Людмила Николаевна.
- Изначально квартира принадлежала моим родителям, но времена идут, и теперь здесь больше живут не военные, а их дети и правнуки. Конечно, эти дома - хрущевки, но зато с кирпичными стенами. Мы, например, когда окна меняли, так даже сверло сломали об этот красный кирпич. Он, конечно, не такой пористый, как сейчас производят. Раньше его можно было увидеть на фасадах, но во время капремонта их закрасили. Теперь даже непонятно, что дом сам по себе кирпичный. Кстати, мне кажется, что благодаря этому кирпичу у нас и дома такие теплые.
Женщина вспоминает, что их двор часто использовали в качестве съемочной площадки для кино.
- Раньше здесь какие-то съемки бывали очень часто. Какие конкретно, не скажу, но точно не военных фильмов, вроде детективы снимали, но нас, жильцов двора, со временем это начало раздражать. От их съемок были только проблемы, вокруг стояли включенные софиты, все было огорожено, а мы мешались, ведь у каждого свои дела, нужно и туда сходить, и сюда, а это через двор все. Так нас работники на съемках постоянно гоняли. Теперь такого уже не происходит. Но и других проблем хватает. Например, здесь в нескольких метрах находится гимназия для младших классов, а раньше там школа была. Так вот утром перед домом перейти дорожку невозможно, потому что родители везут детей на учебу и считают необходимым доставить их прямо до крыльца. В итоге - дороги все забиты, проезды же здесь узкие, да и этот бесконечный поток утомляет, конечно.
“Недостатки в домах такие же, как и у всех хрущевок”
Родителям Валентины (имя изменено по желанию героини) также дали жилье в одном из этих домов. Живет она здесь с 1964-го года, с момента окончания строительства.
- Это дома-хрущевки. Поэтому у нас здесь такие же недостатки, которые свойственны им всем, - маленькие кухни и комнаты с низкими потолками. Хотя стены толстые, кирпичные. Слышимость при этом, конечно, есть но не такая, как в современных новостройках, где можно заметить каждый чих. Несколько лет назад нам сделали капитальный ремонт, поменяли все коммуникации. Электрики еще удивлялись, что здесь очень качественная медная электросеть каких уже не делают. Нам уже нужно было менять и сантехнику, поэтому этот ремонт был кстати. Я знала, что он запланирован, поэтому у себя особо ничего не ремонтировала. Но те жильцы, которые только въезжали в дома, многое делали самостоятельно. Думаю, они не предполагали, что будет капитальный ремонт.
Валентина вспоминает, что дома изначально были со всеми удобствами. Даже на каждые две квартиры у них есть одна подвальная “комнатка”, которую до сих пор можно использовать.
- Из района вообще и переезжать никуда не хочется. В шаговой доступности есть все необходимое. Мы же недалеко от центра находимся, но при этом здесь достаточно тихо и спокойно. По ночам только, когда вокруг тишина, слышны поезда и иногда гул ветра. Слышала, что на месте деревоперерабатывающего комбината, где раньше делались всякие двери, доски для полов, рамы и так далее, сейчас планируют строить какое-то жилье. Вот им железная дорога будет слышнее в несколько раз. Мне кажется, там вообще из-за этого неудобное место для проживания.
“За 60 лет район особо не поменялся”
С детства в одном из домов двора живет и Юрий. Жилье ему перешло по наследству от родителей. Он вспоминает, что раньше на месте Чешского посольства, которое недалеко от его дома, находился детский сад, в который он ходил, а вместо многоэтажек по Захарова были деревянно-соломенные домики частного сектора.
- Нам вообще повезло, потому что район за это время не сильно менялся. Мне нравится, что здесь малоэтажная застройка, а во дворе есть свой сквер. Единственное, что изменилось в худшую сторону, так это то, что теперь возле домов плохо убираются. ЖКХ работает спустя рукава, но для себя я объясняю это тем, что у работников не очень большие зарплаты, поэтому и людей постоянно не хватает. А так, здесь прекрасное транспортное сообщение - метро с двух сторон, много зеленых зон и парков.
“В центре двора живая память о подвиге солдат”
Этот двор, объединяющий пять хрущевок, сам по себе непростой. В его центре находится березовая роща - живая память о подвиге солдат Великой Отечественной войны. Как рассказывает местная жительница Мария, деревья здесь высаживались в память о погибших еще когда строительство домов вокруг не началось.
- Сказать точную дату их посадки сейчас сложно, но это определенно было до 1964-го года. Когда наша семья сюда переехала, деревья уже были высажены, но, конечно, в то время роща не была такой большой, как сейчас. Соседи тогда рассказывали, что в начале войны на этом месте сражались солдаты, и в том бою погибли все, кроме одного. Он же и посадил здесь столько берез, сколько погибло его товарищей. Мне кажется, это местная легенда, хотя и такое возможно. Проверить уже сложно. Но то, что дома возле этой рощи строились для военных - это факт. Тут еще в центральной части двора были военные склады и отдельный домик для управления ими. Со временем эти постройки убрали. Остался только управленческий домик, который долгое время стоял бесхозным, а после советской власти его начала использовать какая-то фирма. Там и сейчас находится какая-то компания, но я особо не знаю, чем она занимается.
Среди деревьев березовой рощи можно увидеть несколько валунов, на которых размещены памятные знаки. Один из них установлен к 75-й годовщине Великой Победы. В его центре надпись о роще - “Эта березовая роща была заложена в честь воинов, павших при освобождении города Минска от немецко-фашистских захватчиков”.
Второй памятный знак посвящен 105-летию ВЛКСМ и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Николая Кедышко, который родился и вырос в Минске на улице Антоновской, 9, недалеко от местонахождения рощи.
А через дорогу от двора с хрущевками планируется строительство стильного квартала с жилыми домами и общественными пространствами. Но о нем мы скоро расскажем отдельно.
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Хрущевки в Минске начали строить в конце 1950-х годов. Это были типовые проекты, благодаря которым миллионы советских людей смогли переехать из коммуналок в...
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