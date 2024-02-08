«Покупатели готовы переплатить». Эксперты рассказали, что сейчас происходит с домами под Минском

Но к активным действиям — поехать и купить — переходят далеко не все: останавливает вопрос того, как добираться зимой. Сейчас проходят сделки с дачами и домами, но в основном это близлежащие локации, куда можно легко подъехать. Если речь идет о деревушках, удаленных от больших трасс, там сложнее.

Что касается сделок января, Лариса замечает, что их в этом году столько же, как было в 2022 году, но больше, чем в 2023-м.

— В январе 2024-го в Минской области и в Минском районе сделок с дачами было на 17-18% больше, чем в январе прошлого года. В районе было продано 34 дачи, а в области — 97. Для сравнения, средний ежемесячный показатель по 2023 году — 70 дач в районе и 207 в области.

Сделок с домами в январе этого года было столько же, как и в первый месяц прошлого года, но меньше на 15%, чем в январе 2022 года, если мы говорим о Минской области.