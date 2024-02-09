Возле площади Победы в Минске построили стильный бизнес-центр. Где там нашлось место?

Источник материала: realt.by

В прошлом году на улице Захарова возле площади Победы появился новый бизнес-центр. Это следует из обзора офисной недвижимости консалтинговой компании NAI Belarus за 2023 год. Бизнес-центр хоть и представляет собой реконструированное здание, но по своим характеристикам может конкурировать с построенными с нуля БЦ класса В. Рассказываем, что это за здание, а также даем экспертный прогноз о том, какие офисы будут востребованы в Минске в 2024 году.

Бизнес-центр находится на улице Захарова, 42 - между площадью Победы и улицей Первомайской. Вот это место на карте:

Это здание изначально было заброшенным, но где-то в 2019-2020 годах его приобрела компания "Белтяжмаш-люкс". Это структура крупного минского девелопера "Белтяжмаш". Инвестор решил перестроить его в офисный комплекс в классическом архитектурном стиле.

Как следует из отчета NAI Belarus, девелопер заявлял о готовности административного здания еще в 2022 году, однако и его официальная регистрация, и фактическое функционирование стартовало в 2023 году.

- Реконструированные административные объекты, как правило, не относятся к современным классифицированным бизнес-центрам. За редким исключением. Офисный центр на Захарова – тот случай, когда объект смело можно включать в перечень стоковых бизнес-центров, поскольку девелопер постарался в процессе реконструкции и объект вполне может конкурировать по своим параметрам и характеристикам с новостройками класса В, - говорит эксперт.

Выглядит симпатично, но к какому классу офисов можно отнести этот бизнес-центр? Спросим об этом у партнера NAI Belarus Андрея Алешкина .

А какие офисы вообще будут востребованы в Минске в 2024 году?

Андрей Алешкин говорит, что рынок офисов последние 2-2,5 года штормило очень сильно.

- Но в последние месяцы, с конца прошлого года наметилась нормализация спроса. В основном снизилась среднерыночная вакантность. По спросу отмечен интерес к качественным площадям, аналогам класса А. Это можно объяснить как крайне низким предложением, так и волатильностью спроса в дорогом сегменте.

По его словам, пока проблемы спроса характерны для класса В+. Здесь сложная ситуация со спросом по той причине, что это широко представленный на рынке класс. Ставки там высокие относительно класса В-, плюс много помещений без отделки, поскольку на рынок они вводились в период высокого спроса.

- Сейчас потенциальному арендатору нужны офисы с отделкой. Если уже не совсем под ключ, то как минимум – качественная чистовая отделка. Вот пример офисов в МФК «Проспект». Там были сложности с привлечением арендаторов. Девелопер за свой счет сделал весьма достойную отделку, в плане предложения цена/качество объект стал чуть ли не оптимальным на рынке, и интерес к нему существенно вырос.