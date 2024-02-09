|
Возле площади Победы в Минске построили стильный бизнес-центр. Где там нашлось место?
09.02.2024 11:24 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В прошлом году на улице Захарова возле площади Победы появился новый бизнес-центр. Это
Бизнес-центр находится на улице Захарова, 42 - между площадью Победы и улицей Первомайской. Вот это место на карте:
Это здание изначально было заброшенным, но где-то в 2019-2020 годах его приобрела компания "Белтяжмаш-люкс". Это структура крупного минского девелопера "Белтяжмаш". Инвестор решил перестроить его в офисный комплекс в классическом архитектурном стиле.
Выглядит симпатично, но к какому классу офисов можно отнести этот бизнес-центр? Спросим об этом у партнера NAI Belarus Андрея Алешкина.
- Реконструированные административные объекты, как правило, не относятся к современным классифицированным бизнес-центрам. За редким исключением. Офисный центр на Захарова – тот случай, когда объект смело можно включать в перечень стоковых бизнес-центров, поскольку девелопер постарался в процессе реконструкции и объект вполне может конкурировать по своим параметрам и характеристикам с новостройками класса В, - говорит эксперт.
А какие офисы вообще будут востребованы в Минске в 2024 году?
Андрей Алешкин говорит, что рынок офисов последние 2-2,5 года штормило очень сильно.
- Но в последние месяцы, с конца прошлого года наметилась нормализация спроса. В основном снизилась среднерыночная вакантность. По спросу отмечен интерес к качественным площадям, аналогам класса А. Это можно объяснить как крайне низким предложением, так и волатильностью спроса в дорогом сегменте.
По его словам, пока проблемы спроса характерны для класса В+. Здесь сложная ситуация со спросом по той причине, что это широко представленный на рынке класс. Ставки там высокие относительно класса В-, плюс много помещений без отделки, поскольку на рынок они вводились в период высокого спроса.
- Сейчас потенциальному арендатору нужны офисы с отделкой. Если уже не совсем под ключ, то как минимум – качественная чистовая отделка. Вот пример офисов в МФК «Проспект». Там были сложности с привлечением арендаторов. Девелопер за свой счет сделал весьма достойную отделку, в плане предложения цена/качество объект стал чуть ли не оптимальным на рынке, и интерес к нему существенно вырос.
Более подробно почитать об итогах 2023 года и прогнозах на 2024 год по рынку офисов Минска можно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году на улице Захарова возле площади Победы появился новый бизнес-центр. Это следует из обзора офисной недвижимости консалтинговой компании NAI Belarus за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)