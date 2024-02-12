Но в будний день покупателей в магазине немало — рассматривают товары на витринах, задают вопросы консультантам, в очереди в кассу всегда есть несколько человек. Упоминание Вайлдберриз звучит в разговорах многих.

— В субботу и воскресенье лучше приходить или рано утром, или поздно вечером, — предупреждает продавец. — Днем будет не протолкнуться.