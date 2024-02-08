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Показываем, какие новые бизнес-центры должны открыться в Минске в этом году

08.02.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 2024 году в Минске могут открыться пять новых бизнес-центров, следует из свежего отчета компании «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». Рассказываем, что за они.


Бизнес-центры, которые могут быть введены в 2024 году, делятся на две группы. Первая - бизнес-центры, которые должны были открыться в 2023-м. Вторая - бизнес-центры, активное строительство которых указывает на вероятное открытие в 2024-м.

Рассмотрим каждый бизнес-центр по отдельности. Начнем с тех, которые должны были открыться в 2023 году.

БЦ "Левада"



Фото: Яндекс-Панорамы

Бизнес-центр находится в одноименном жилом квартале от застройщика "Айрон" на Нововиленской. Площадь - 10,7 тысячи квадратов. Класс - В1.

БЦ в МФК на Победителей


Бизнес-центр находится в комплексе, который построила компания "БелГлобалГарант" напротив Дворца Независимости. Площадь БЦ - 20 тысяч квадратов. Класс - В1.

БЦ в МФК "Гудвил"


Бизнес-центр находится в составе нового комплекса в Сухарево - на пересечении Шаранговича и Горецкого. Площадь БЦ небольшая - 1760 квадратов. Класс - В2.

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Теперь рассмотрим бизнес-центры, которые активно строятся. Если такой темп сохранится, то их введут в 2024-м.

БЦ в МФК Prizma


Бизнес-центр находится в составе многофункционального комплекса, который строится на Партизанском проспекте возле универмага "Беларусь". Этот МФК создает один из крупнейших минских девелоперов - компания "Сигмаполюс". Площадь бизнес-центра - 14,4 тысячи квадратов. Класс - В1.

БЦ в МФК Golden Pearl (бывший G•S PLAZA «Жемчужина»)


Бизнес-центр находится в комплексе на улице Софьи Ковалевской - это за станцией метро "Михалово". Его строит китайский инвестор. Площадь бизнес-центра - 9,7 тысячи квадратов. Класс - В1.

***

При этом в «Коллиерз Интернешнл Консалтинг» добавляют, что сроки реализации перечисленных проектов могут быть увеличены, а функциональное назначение и количество офисных площадей может быть изменено по аналогии с проектами МФК «Газпром Центр» и МФЦ «Минск Мир» или уменьшено (БЦ в МФК «Гудвил») в ходе реализации проекта. 

А какие вообще прогнозы по офисам в Минске?

В «Коллиерз Интернешнл Консалтинг» говорят, что в этом году рынок офисной недвижимости ожидает постепенное восстановление, спрос на качественные объекты по разумным ставкам будет расти, равно как и востребованность малоформатных и среднеформатных площадей.

- Вакантность пока сохраняется на высоком уровне, но это уже не массовый исход арендаторов, когда за короткий период высвободилось более 250 тысяч квадратных метров. Ее рост теперь будет подогреваться вводом новых и ранее отложенных проектов, поэтому возможны колебания на уровне 20% ±5 процентов, - считают эксперты.

Увеличение спроса и снижение вакантности в бизнес-центрах Минска к концу 2023 года отразилось на ставках аренды. В БЦ классов В1 и В2 ставки зафиксировались на уровне от 5 евро до 15 евро без НДС за квадрат и наблюдается тенденция небольшого роста ставок в пользующихся спросом бизнес-центрах.

- В ближайшей перспективе, и верхний и нижний пороги ставок могут изменится на 5-10% в большую сторону, - говорят аналитики.

Более подробно изучить итоги 2023 года и прогнозы на 2024 год по рынку офисов Минска можно на сайте «Коллиерз Интернешнл Консалтинг».

 
Теги: Минск
 
 
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В 2024 году в Минске могут открыться пять новых бизнес-центров, следует из свежего отчета компании «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». Рассказываем, что за они.
 
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