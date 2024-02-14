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Стало известно, какой гипермаркет будет в ТРЦ "Авиа Молл" в Минск Мире

14.02.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 2024 году планируется открытие ТРЦ "Авиа Молл" в Минск Мире. Якорным арендатором там станет гипермаркет Green, следует из свежего отчета компании «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». Рассказываем подробности, а также даем экспертный прогноз о том, что будет происходить с торговыми центрами Минска в 2024 году.


Фото из телеграм-канала Минск Мира

ТРЦ "Авиа Молл" в Минск Мире будет занимать площадь около 136 тысяч квадратных метров. Якорным арендатором там будет гипермаркет Green, который управляется группой компаний "РАПА".

По информации «Дана Холдингз», количество желающих арендовать площади в "Авиа Молл" существенно превышает количество самих площадей.

А что еще будет с торговыми центрами в 2024 году?

По данным «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», в 2024 году кроме "Авиа Молл" должны открыться также ТРЦ Prizma от "Сигмаполюс" на Партизанском проспекте и ТРЦ "Червенский" от "РАПА" на Маяковского.

- Столичный рынок крупноформатной торговой недвижимости ощущает себя более чем неплохо: сток значительный и продолжает расти, трафик увеличивается, растет розничное потребление, еще более интенсивно развивается общественное питание, вакантность держится на естественном уровне, арендные ставки находятся в равновесном значении, - говорят эксперты.

В течение года можно ожидать снижение вакантности до 8% и рост ставок в качественных и успешных объектах вплоть до 10-20%.

- Этому будет способствовать активизация успешно функционирующих на рынке продовольственных и fashion-ритейлеров, выход на рынок пока не представленных российских ритейлеров, а также увеличение потребительских расходов и рост розничного товарооборота, - отмечают в «Коллиерз Интернешнл Консалтинг».

Более подробно об итогах 2023 года на рынке торговых центров и прогнозах на 2024-й можно почитать на сайте «Коллиерз Интернешнл Консалтинг».

 
Теги: Минск
 
 
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В 2024 году планируется открытие ТРЦ "Авиа Молл" в Минск Мире. Якорным арендатором там станет гипермаркет Green, следует из свежего отчета компании «Коллиерз...
 
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