Источник материала: realt.by

В 2024 году планируется открытие ТРЦ "Авиа Молл" в Минск Мире. Якорным арендатором там станет гипермаркет Green, следует из свежего отчета компании «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». Рассказываем подробности, а также даем экспертный прогноз о том, что будет происходить с торговыми центрами Минска в 2024 году.

По информации «Дана Холдингз», количество желающих арендовать площади в "Авиа Молл" существенно превышает количество самих площадей.

ТРЦ "Авиа Молл" в Минск Мире будет занимать площадь около 136 тысяч квадратных метров. Якорным арендатором там будет гипермаркет Green, который управляется группой компаний "РАПА".

А что еще будет с торговыми центрами в 2024 году?

По данным «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», в 2024 году кроме "Авиа Молл" должны открыться также ТРЦ Prizma от "Сигмаполюс" на Партизанском проспекте и ТРЦ "Червенский" от "РАПА" на Маяковского.

- Столичный рынок крупноформатной торговой недвижимости ощущает себя более чем неплохо: сток значительный и продолжает расти, трафик увеличивается, растет розничное потребление, еще более интенсивно развивается общественное питание, вакантность держится на естественном уровне, арендные ставки находятся в равновесном значении, - говорят эксперты.

В течение года можно ожидать снижение вакантности до 8% и рост ставок в качественных и успешных объектах вплоть до 10-20%.

- Этому будет способствовать активизация успешно функционирующих на рынке продовольственных и fashion-ритейлеров, выход на рынок пока не представленных российских ритейлеров, а также увеличение потребительских расходов и рост розничного товарооборота, - отмечают в «Коллиерз Интернешнл Консалтинг».