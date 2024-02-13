Посмотрели, как начинают застраивать высотками квартал двухэтажек возле Ботанического сада

Источник материала: realt.by

Этот минский квартал ждал перемен уже давно. Десятки двухэтажек в квартале улиц Филимонова-Столетова (между прочим – неплохое местечко рядом со Слепянским каналом и Ботаническим садом) были приговорены к сносу еще несколько лет назад. За прошлые годы градостроители успели расчистить несколько участков и продемонстрировать рендеры высоток. А новая стройка началась в 2024-м. Мы съездили в район Запорожской площади и запечатлели для истории ход нового строительства.



Напомним, что двухэтажные дома на улицах Столетова, Авангардной, Запорожской и в переулке Багратиона возводились работниками завода шестерен, тракторного и электротехнического заводов. Такой путь народной стройки или, иначе говоря, строительство горьковским методом, был вынужденным шагом в послевоенные годы.



Так выглядит весь квартал двухэтажек. Синим обозначено строительство первого дома на месте сноса.

Постепенно микрорайон между Ботаническим садом и заводами оброс инфраструктурой – тут появились магазины, детские сады и школа, также рядом возвели пятиэтажные и девятиэтажные дома. К примеру, на улице Филимонова в конце 90-х построили целый комплекс домов с мансардами по чешскому проекту.



Именно рядом с ними в прошлом году снесли четыре ветхих дома – три двухэтажки и одну трехэтажку. Всего на месте старых домов планируют возвести три жилых квартала. Конкретно по соседству с этой частью улицы Филимонова будет квартал №3. С него и стартует новое строительство.







Самым первым тут возведут дом № 3.3 по генплану. Это будет одноподъездный столбик на 19 этажей и 188 квартир. Известно, что здесь будут однокомнатные (от 40 до 43 метров), двухкомнатные (60-61 метр), трехкомнатные (75-78 метров) и четырехкомнатные (96 метров) квартиры. Жилье в первом доме будет предназначаться для тех жителей квартала, чьи дома пошли под снос.













Сейчас площадка под новый дом уже огорожена. Тут появился паспорт объекта и строительные бытовки. Подготовительный период осуществляет генподрядное СУ-16 стройтреста № 1.



Рядом с первым домом в этом году должны начать и еще один – также 19-ти этажный, но на два подъезда. Жилье в нем предложат очередникам.



Учитывая размеры пятна старой застройки (двухэтажек в округе больше 60), весь снос строители разделили на отдельные очереди. В пасмурную погоду доживающие сой век дома выглядят не очень презентабельно. Часть квартир уже выселена, окна в них заколочены.









Всего в квартале «Минскстрой» собирается возвести 12 жилых домов на более чем 2,4 тысячи квартир. Очередей строительства по плану будет шесть. В районе Запорожской будут представлены дома новой серии 24-РС от Завода эффективных промышленных конструкций. Рядом с высотками обещают возвести паркинги и социальные объекты.





Кстати, несколько лет назад Realt рассказывал о том, как живется людям в этом микрорайоне.