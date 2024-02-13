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Посмотрели, как начинают застраивать высотками квартал двухэтажек возле Ботанического сада
13.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот минский квартал ждал перемен уже давно. Десятки двухэтажек в квартале улиц Филимонова-Столетова (между прочим – неплохое местечко рядом со Слепянским каналом и Ботаническим садом) были приговорены к сносу еще несколько лет назад. За прошлые годы градостроители успели расчистить несколько участков и продемонстрировать рендеры высоток. А новая стройка началась в 2024-м. Мы съездили в район Запорожской площади и запечатлели для истории ход нового строительства.
Напомним, что двухэтажные дома на улицах Столетова, Авангардной, Запорожской и в переулке Багратиона возводились работниками завода шестерен, тракторного и электротехнического заводов. Такой путь народной стройки или, иначе говоря, строительство горьковским методом, был вынужденным шагом в послевоенные годы.
Самым первым тут возведут дом № 3.3 по генплану. Это будет одноподъездный столбик на 19 этажей и 188 квартир. Известно, что здесь будут однокомнатные (от 40 до 43 метров), двухкомнатные (60-61 метр), трехкомнатные (75-78 метров) и четырехкомнатные (96 метров) квартиры. Жилье в первом доме будет предназначаться для тех жителей квартала, чьи дома пошли под снос.
Всего в квартале «Минскстрой» собирается возвести 12 жилых домов на более чем 2,4 тысячи квартир. Очередей строительства по плану будет шесть. В районе Запорожской будут представлены дома новой серии 24-РС от Завода эффективных промышленных конструкций. Рядом с высотками обещают возвести паркинги и социальные объекты.
Кстати, несколько лет назад Realt
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Этот минский квартал ждал перемен уже давно. Десятки двухэтажек в квартале улиц Филимонова-Столетова (между прочим – неплохое местечко рядом со Слепянским...
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