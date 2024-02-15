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За 11 месяцев и 15 тысяч долларов. Как семья своими руками построила стильный и теплый барнхаус
15.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Глаза боятся, а руки делают — кажется, это семейный девиз Евгения и Ольги. Наши герои мечтали о своем доме и решили не ждать лучшего момента, а действовать здесь и сейчас. Купили участок, сделали проект, начали строительство — и спустя 11 месяцев отпраздновали новоселье. Вместе с этим они ежедневно работали, развивая свой бизнес по разработке сайтов — компанию
Участок купили за 3 690 долларов
Сфера строительства для Евгения относительно новая, но определенное понимание изначально было. Во-первых, у мужчины есть высшее инженерное образование, его всегда интересовали физика и математика. Во-вторых, когда-то вместе с друзьями он открывал бизнес по производству декоративного камня и бетонных изделий. Именно тогда Евгений посмотрел несколько видеоуроков и по ним сделал сайт для продвижения собственных услуг.
— К сожалению, тот бизнес нам пришлось закрыть. Я получил важный опыт и открыл в себе интерес к созданию сайтов. Начал смотреть обучающие видео, искать информацию в интернете. Чтобы набраться опыта, предложил свои услуги разработки сайтов по очень низкой цене — нашел клиентов и выполнил работу для них. Так в 2014 году началась история нашей компании
Тогда Евгений и Ольга жили с родителями, недалеко от Минска, в агрогородке Гатово:
— Нам не нравилось жить возле заводов и очистных сооружений. Поэтому решили переезжать — куда-то, где будет комфортно. Удобно, что благодаря работе мы не были привязаны к определенной локации. Поэтому смогли широко посмотреть на карту и выбрать бюджетный, экологичный вариант.
Наши герои остановились на Воложине. Как настоящие специалисты по разработке, реальную жизнь начали с тестирования. Сняли здесь квартиру, пожили несколько месяцев, изучили инфраструктуру, попробовали ездить в Минск. И поняли, что можно начинать строиться.
— Участок мы купили с аукциона, в августе 2022 года. Вместе с оформлением документов он обошелся нам в 3 690 долларов в эквиваленте. Участок достаточно большой — 30х50 метров, с нестандартным рельефом и сложными грунтами, — говорит Евгений. — Но мы решили не «закапывать деньги в землю», тратя их на выравнивание уклона, и сразу приступили к строительству.
Ответы на все вопросы искали в интернете
Концепцию дома супруги продумали самостоятельно. Воплотить идеи в проект помог архитектор, для которого они когда-то делали сайт. С учетом всех пожеланий остановились на барнхаусе.
— Мы любим всё новое, а барнхаусы как раз выглядят очень современно. Правда, некоторые соседи вначале думали, что мы строим сарай, но потом увидели результат. Дом решили делать небольшим — боялись не успеть к окончанию строительного сезона или вообще увязнуть в долгострое, — вспоминают герои.
На материалах удалось существенно сэкономить:
— Мы умеем искать хорошие предложения. Не было цели купить всё дешевое, хотелось найти идеальное соотношение цены и качества. В итоге на строительство, включая покупку участка, внутреннюю отделку и мебель, мы потратили 15 тысяч долларов.
Из каких этапов состоял процесс? Для того, чтобы запланировать работы и снизить риск ошибок, Евгений освоил специальную проектировочную программу SketchUp. А после этого заручился помощью швагера и начал монтировать свайный фундамент. Затем они сделали обвязку для равномерного распределения веса конструкции, возвели деревянный каркас, подняли и обшили крышу.
Конечно, вопросов во время строительство было много — и на все отвечал интернет. Обучающие ролики, специальные статьи с советами и разборами ошибок, форумы. Опираясь на свое инженерное образование и не стесняясь «гуглить», Евгений шел по четко намеченному плану.
Иногда решения выбивались из бюджета. Так супруги ошиблись с выбором магазина, захотели воспользоваться акционными условиями — и даже с учетом 20%-й скидки переплатили за бухту электрического кабеля 800 рублей. Можно сказать, купили опыт: сначала детально изучать все предложения в интернете и только потом ехать за покупками.
Некоторые особенности, предусмотренные проектом, менялись на ходу:
— Так изначально мы не планировали делать потолок. Но потом, когда пришло время возводить крышу, я понял, что ходить по краю каркаса очень опасно. Поэтому для подстраховки и удобства мы смонтировали потолок. Сейчас он, как и стены, окрашен в белый цвет и добавляет ощущение пространства.
Газ в дом решили не проводить. Плита — электрическая, нагрев воды — через бойлер, отопление — с помощью умных конвекторов, которые сами анализируют теплопотери и регулируют температуру. В итоге зимой окна часами могут быть открыты, а коммунальные платежи с учетом всех расходов составляют 150-170 рублей в месяц.
В доме используется всё пространство — здесь нет лишних квадратных метров
Евгений с женой и швагером всё сделали своими руками. К помощи специалистов прибегали лишь тогда, когда других вариантов не было — например, для подключения света, проведения водопровода и канализации. С последним, кстати, тоже получилось интересно. Ольга пошла к архитектору для подписи документов, в очереди разговорилась с представителем компании по монтажу канализационных систем, им как раз нужен был сайт. Получился удачный бартер — монтажные работы обменяли на разработку сайта со скидкой.
Решение с небольшой площадью оказалось удачным: всё пространство используется, пустых и лишних уголков в доме нет. Супруги оборудовали для себя рабочие места. Они считают, что для продуктивного труда важны не только современные программы и мощные процессоры, но и удобные кресла, правильно подобранные столы, большое количество естественного света. С этой точки зрения в своем доме максимально комфортно — здесь хватает места, чтобы расположиться и, как улыбаясь говорит Евгений, «по 12 часов не вставать из-за компьютера».
Поскольку наши герои работают из дома, что исключает расходы на офис и его обслуживание, цены на их услуги достаточно невысокие — иногда в 3 раза меньше, чем у конкурентов.
— К нам возвращаются: например, если компания проводит ребрендинг и хочет изменить дизайн сайта, дополнить функционал. Так недавно мы обновляли сайт для нашего постоянного клиента — производителя клееного бруса
В портфолио компании
С учетом того, что IT-сфера постоянно развивается, обучение наших героев не прекращается никогда. Они смотрят специальные ролики, разбирают профессиональные статьи, стремятся всегда быть в курсе событий. А в свободное от работы время общаются с соседями, жарят шашлыки, занимаются домом и участком. Евгений и Ольга высадили кусты роз, фруктовые деревья, обустроили зону отдыха, планируют сделать живую изгородь.
— Вначале наши соседи удивлялись — мы, живя практически рядом с Минском, выбрали Воложин. Но нам здесь нравится. Мы работаем в хороших условиях, выходим на прогулки, выбираемся в кафе и ФОК. Вместе с этим начинаем строительство нового дома побольше — наш первый барнхаус в будущем станет гостевым.
Общаясь с Евгением и Ольгой, мы не переставали удивляться энергии, трудолюбию и оптимизму этой пары. Наши герои умеют работать качественно и на результат — портфолио их компании
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Глаза боятся, а руки делают — кажется, это семейный девиз Евгения и Ольги. Наши герои мечтали о своем доме и решили не ждать лучшего момента, а действовать здесь и...
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