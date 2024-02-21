«Не дача, а дом горожанина на природе». Минский архитектор показал свой стильный проект для комфортной жизни за городом

— С клиентом я был уже хорошо знаком — сделал к этому времени ему две квартиры, одну из которых опубликовали в авторитетном журнале AD. И вот мы сидим у него на даче и отмечаем удачное завершение его объекта. Заказчик спросил у меня тогда, смогу ли я сделать ему проект дачного дома взамен старого из советских времен? Я, конечно, согласился! У меня уже имелся успешный опыт реализации подобных проектов, к тому же, было много нереализованных идей.