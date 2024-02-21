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«Не дача, а дом горожанина на природе». Минский архитектор показал свой стильный проект для комфортной жизни за городом
21.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Белорусский архитектор
Дом расположен под Минском, на территории дачного поселка. Но он меньше всего похож на классическую дачу. Правильно будет называть его «домом горожанина на природе» — именно такое определение дает ему сам архитектор Александр Кратович. Если вкратце, то это второе жилище, равное городскому по комфорту, размеру, и, возможно, планировке.
– Каким был запрос заказчика и что ему обязательно хотелось реализовать в проекте?
— С клиентом я был уже хорошо знаком — сделал к этому времени ему две квартиры, одну из которых опубликовали в авторитетном журнале AD. И вот мы сидим у него на даче и отмечаем удачное завершение его объекта. Заказчик спросил у меня тогда, смогу ли я сделать ему проект дачного дома взамен старого из советских времен? Я, конечно, согласился! У меня уже имелся успешный опыт реализации подобных проектов, к тому же, было много нереализованных идей.
Мне сразу представился в уме образ этого дома — и я нарисовал его, как говорится, на салфетке в присутствии заказчика. Ландшафтная идея состояла в том, чтобы соединить дом с озером визуально и функционально. Форма дома сразу определилась и была названа — «Дельтаплан». В отличие от просто загородного дома, здесь должны были сработать вместе идеи городского комфорта и активного единения с природой. За основу я взял функциональную концепцию «дома горожанина на природе», за которую получил однажды международную премию.
— Каким был участок? В чем были его преимущества и недостатки?
— Участок меня, несомненно, вдохновил — большой, с естественным озером на краю, ухоженный ландшафт плавно спускается к берегу, место под строительство располагается к северу от озера, то есть главная солнечная перспектива была обращена в сторону воды. Участок просто ждал красивого дома. Единственный его недостаток: он находится на краю дачного кооператива и впечатление от подъезда к нему несколько портилось окружением. Этот момент позже был исправлен.
Из сложностей вспоминается старый дом, который располагался почти в пятне застройки. Пришлось ухищряться и строить новый дом впритык к существующему. Во время строительства его использовали как склад материалов и место проживания строительной бригады. Потом его, конечно, снесли
— С чего начиналось возведение дома?
— Разумеется, дом начинается с проекта, очень детального, со всеми спецификациями и сметой. Не всегда застройщик понимает, что каждая непродуманная линия на бумаге оборачивается 10-кратными или 100-кратными затратами при строительстве.
Само строительство началось с устройства плитного фундамента — сплошной железобетонной плиты под всем пятном застройки. Он несколько дороже ленточного или столбчатого, но имеет преимущество в гарантии от усадок и трещин в полу и стенах.
С целью ускорения строительства и, на тот момент, его удешевления, было принято решение строить каркасный дом. Но не просто каркасный, а по технологии Tamago — элементы каркаса резались на плоттере согласно расчетным параметрам из фанеры. Во время сборки остов дома был похож на скелет динозавра в палеонтологическом музее.
Для отделки фасада использовалась фанера. Мы выполнили много проб по цвету покрытия и выбору типа фанеры. Самым красивым получился серый цвет на типе фанеры с выраженной текстурой дерева. Эффект муара заметен даже на большом удалении от дома. Надо сказать, что серый цвет — это традиционный цвет белорусских бревенчатых изб. Так что дом приобрел национальный колорит.
— Какой этап был самым сложным?
— Очень непросто было добиться видимой легкости и эффекта парения дома над землей, пришлось изобретать необычные узлы и сопряжения конструкций. При этом проектные решения в процессе строительства не менялись. Согласно логистике строительства, рассчитывали построить дом за два месяца, но ввиду разных обстоятельств, связанных с поставкой материалов, сроки несколько затянулись.
— Какие окна вы выбрали и почему именно этот бренд? Как бренд зарекомендовал себя на рынке?
— В доме много окон — вертикальных, горизонтальных, витражных, раздвижных. При выборе раздвижных систем, позволяющих соединять интерьер и наружные террасы в единое целое, важно, чтобы не было порога. И такой вариант нашелся – это
— Какими были финальные работы?
— Финальные работы — монтаж террас и благоустройство вокруг дома. Террасы выполнены из лиственницы, сделаны с большими зазорами и проветриваются со всех сторон, что гарантирует их долговечность и естественный цвет. Также на финальном этапе по предусмотренным заранее выпускам была выполнена декоративная наружная подсветка всего дома и террас, что вполне соответствует городскому облику строения.
— Как продумывался интерьер дома? Что стало его фишками?
— Интерьер минималистичен, но не так прост, как кажется на первый взгляд. Корпусная мебель повторяет идею экстерьера. Интегрированные в тело дома черные боксы шкафов и облицовок объединяют в единое целое анфиладу комнат, расположенных в телескопическом порядке. Раздвижные окна — современный тренд — позволяют почувствовать единение с природой. И, конечно, какой современный дом горожанина без искусства?
– Что вы порекомендуете людям, которые захотят запроектировать и построить дом?
— Я бы порекомендовал в первую очередь найти своего архитектора. Посмотреть его реализованные объекты, а не визуализации. Нельзя заставить человека сделать то, что вам нравится, если он не умеет этого делать.
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«Не дача, а дом горожанина на природе». Минский архитектор показал свой стильный проект для комфортной жизни за городом
Белорусский архитектор Александр Кратович спроектировал под Минском компактный и очень стильный дом для отдыха. Проект получился настолько удачным, что его...
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