Ну так сдали или нет? Проверили, как поживает элитная новостройка возле стелы в Минске

В отделе продаж компании «СИ-трейдинг» подтвердили, что дом на сегодняшний день не сдан, а нового решения исполкома о продлении сроков у них на руках пока нет.

Кстати, в доме уже продается одна квартира – это студия на седьмом этаже. За жилье площадью 38 квадратных метров просят 79 тысяч долларов (2079 долларов – за метр). Высокая стоимость квартиры объясняется респектабельными соседями, а также другими преимуществами – к примеру, лифтами Otis и балконом на два окна.