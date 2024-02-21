Ну так сдали или нет? Проверили, как поживает элитная новостройка возле стелы в Минске

Этот жилой комплекс, который строится неподалеку от проспекта Победителей в Минске, должен был обрести статус «введен в эксплуатацию» еще пару лет назад. Однако заветных ключей дольщики элитной новостройки пока так и не получили. Обнадеживающая новость пришла в начале года − комплекс пообещали сдать в середине февраля. Что ж − мы съездили на стройплощадку и проверили, как поживает дом.
Напомним, что на территорию в районе улицы Гвардейской (участок среди старых двухэтажек) компания «СИ-трейдинг» вышла в 2019 году. Модный ЖК под названием «Гастелло Резиденс» быстро привлек потенциальных дольщиков, и на стройке закипела работа.
Казалось, что строительство пройдет без потрясений, но вскоре после старта на элитную новостройку ополчились местные жители. Из-за того, что высотка нарушала нормы инсоляции, строительство дома пришлось остановить, а проект доработать. Возведение ЖК «Гастелло Резиденс» возобновилось в 2021 году и продолжается до сих пор. На затягивание сроков сдачи, как отмечал застройщик, влияют слабые продажи коммерческих помещений − помимо 186 квартир в здании запроектированы офисы, а также мини-гостиница на 11 номеров.
В итоге, сроки сдачи элитного комплекса переносились уже несколько раз. Первоначально дом собирались сдать в 2021-м году, затем − в 2022-м, потом − в 2023-м. Согласно последней озвученной информации сдача ЖК «Гастелло Резиденс» в эксплуатацию была запланирована на 15 февраля этого года.
Мы побывали на улице Гастелло несколько дней назад и констатируем, что дом все еще не сдан − стройку по-прежнему окружает строительный забор.
При этом каркасник выглядит практически завершенным. Похоже, что до 100%-й готовности дому не хватает последнего решительного рывка.
Так, на ограждении некоторых балконов отсутствует стекло. Также можно заметить минимальные недоделки в облицовке вентфасадом.
Есть вопросы и с коммерческими помещениями на первых этажах – в некоторых местах пока еще не установлены двери и окна.
Из-за особенностей рельефа рассмотреть, как выглядит двор и входные группы, сложно – но по тому, что удалось разглядеть, понятно, что строителям еще есть над чем поработать. К примеру, над благоустройством, дорожками, да и над въездом в паркинг.
В отделе продаж компании «СИ-трейдинг» подтвердили, что дом на сегодняшний день не сдан, а нового решения исполкома о продлении сроков у них на руках пока нет.
Кстати, в доме уже продается одна квартира – это студия на седьмом этаже. За жилье площадью 38 квадратных метров просят 79 тысяч долларов (2079 долларов – за метр). Высокая стоимость квартиры объясняется респектабельными соседями, а также другими преимуществами – к примеру, лифтами Otis и балконом на два окна.
Отмечается, что квартира сдается под чистовую отделку – в ней разведена электропроводка и оштукатурены стены. Что касается документов, то до сдачи дома (в объявлении надеются на весну) возможно переоформление договора в исполкоме. Помимо продажи собственник готов обменять квартиру на дом (до 20 километров от Минска).