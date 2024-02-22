Складной домик с сауной за 18 тысяч евро. Смотрите, что начали производить под Минском

В нашем случае модульный дом разрабатывался под размеры фуры, для передвижения которой не нужны согласования. То есть этап доставки становится гораздо быстрее и дешевле как минимум в два раза,

Длина строения – 6,7 метра, ширина 4,7 метра. Делится оно на две равные части, которые идеально становятся в прицеп фуры. А как же быть с высотой дома в 4 метра — крыша же по идее вылазит за разрешенные габариты? Все просто – скаты крыши и фронтоны складываются благодаря специальному скрытому механизму (он разработан специально для этого проекта и является секретом фирмы).