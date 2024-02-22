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Складной домик с сауной за 18 тысяч евро. Смотрите, что начали производить под Минском
22.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как вам идея сборно-разборного дома, двускатная крыша которого раскладывается-складывается как крылья бабочки, а вся конструкция, в полной отделке, с сауной, кухней, мебелью и террасой, перевозится в стандартной фуре и собирается за день? И это не фантастика – у нас под Минском такие уже производят. При этом цену обещают вполне подъемную. Сегодня у нас обзор первого домика проекта Cabin – смотрим, как он устроен и что входит в комплектацию.
– Это наш первый дом с сауной по проекту Cabin, завтра отгружаем его заказчику, – рассказывает директор компании «ДамДом» Максим Лысенко (стоит отметить, что Максим все разрабатывал сам - от концепции до чертежей). – Это модульная дача-баня, в конструкции которой мы реализовали несколько интересных инженерных решений.
В нашем случае модульный дом разрабатывался под размеры фуры, для передвижения которой не нужны согласования. То есть этап доставки становится гораздо быстрее и дешевле как минимум в два раза,
Длина строения – 6,7 метра, ширина 4,7 метра. Делится оно на две равные части, которые идеально становятся в прицеп фуры. А как же быть с высотой дома в 4 метра — крыша же по идее вылазит за разрешенные габариты? Все просто – скаты крыши и фронтоны складываются благодаря специальному скрытому механизму (он разработан специально для этого проекта и является секретом фирмы).
Следует отметить, что глядя на дом в собранном состоянии, никак не читается, что он разборный – снаружи нет даже намека на место стыка модулей.
– Дом состоит из двух равных модулей, – объяснят Максим. – Один инженерный, в нем собраны все коммуникации, вода, канализация, электричество. Во втором находится сауна и кухня. На месте модули устанавливаются на подготовленный фундамент и соединяются. Так как электроповодка разведена в модулях еще на производстве, то на месте ее остается только соединить. Причем мы используем для этого многопиновые розетки. Соответственно, при монтаже ничего не паяем, нет никаких распаечных коробок.
Скаты готовой крыши до погрузки складываются наружу вдоль стен, фронтоны и терраса – во внутрь дома. На месте сборки процедура обратная – фронтоны и крыша поднимаются.
– По большому счету, сборка занимает всего один день, – говорит Максим. – Так как дом поставляется практически в готовом виде, то на месте мы монтируем лишь капельники и конек крыши, зашиваем место стыка. В гостиной кварцвинил на полу перед погрузкой частично разбираем, предварительно подписав каждую ламель. На месте это все собирается буквально за полчаса.
Фасад дома черный, обшит скандинавской фасадной доской (ель). От обычной имитации бруса она отличается в первую очередь ворсистой поверхностью лицевой стороны (мелкий распил). Благодаря этому краска проникает глубже в древесину, что обеспечивает долгий срок службы. Для террасы использовалась доска из ели, тоже в черной пропитке.
На крыше – черная фальцевая кровля. Нравятся нам и панорамные безрамные окна – все вместе выглядит стильно и гармонично, к дизайну вопросов ноль.
Идем внутрь. Сразу за входной стеклянной дверью в графитовом профиле ПВХ начинается жилое пространство. Справа от входа – одежный шкаф, за которым находится техническое пространство, где собраны вместе все концы инженерных сетей дома, и электрощиток. Это место стыковки модуля с внешними коммуникациями: электричеством, водопроводом, канализацией. Сверху в нише расположен скрытый кондиционер. Летом он охлаждает, зимой обогревает. Помогает отапливать дом электропол под кварцвинилом.
Над зоной гостиной открытое пространство, высота потолка составляет 3,6 метра. Вторая часть пространства под скатами крыши отведена под антресольный этаж. Туда можно попасть по вертикальной деревянной лесенке. Высота антресоли всего полтора метра, так что назначение ее понятно – дополнительное спальное место, матрас 2х2 метра войдет свободно. Для большего комфорта здесь имеется окошко, проходной выключатель и розетки.
Смежная с душевой зоной стена стеклянная, из закаленного стекла, толщиной 8 мм.
Дверь в санузел откатная, тоже стеклянная, но матовая. Внутри умывальник, зеркало, подвесной унитаз и бойлер на 50 литров.
Душевая зона, полы в сауне и санузле облицованы керамогранитом. Полы, кстати, с подогревом, так что будет комфортно пользоваться душем и босиком.
– Система водоотведения продумана и сделана так, чтобы вода не попадала в санузел и внутрь конструкции пола, – говорит Максим. – Дом хорошо вентилируется благодаря вентканалам в санузле и сауне.
И еще несколько важных моментов. Дом-сауна может использоваться в любое время года – он достаточно утеплен, чтобы в нем можно было зимовать. Утепление в полу и в крыше – 200 мм, в стенах – 150 мм. Этого вполне достаточно, чтобы вписаться в белорусские нормы по энергоэффективности.
По сути, это квартира-студия с сауной и террасой, которую можно привезти на участок в СТ, поставить возле основного дома как домик для гостей, как кабинет в саду, как временное жилье на время стройки, как полноценную сауну с комнатой отдыха. И, что необычно, такую недвижимость можно перевозить с места на место, не разбирая его до основания.
Реализацию идеи мы оценили и каких-то слабых мест в плане технологии, дизайна или архитектуры не заметили. Но что по цене? Такой же по комплектации домик с сауной, кухней, сантехникой и чистовой отделкой стоит 18 500 евро, на изготовление – месяц. И что интересно, такие строения являются «домокомплектами белорусского производства», а значит кредитуются банками.
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Как вам идея сборно-разборного дома, двускатная крыша которого раскладывается-складывается как крылья бабочки, а вся конструкция, в полной отделке, с сауной,...
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