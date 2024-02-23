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Собирались снести, а теперь реконструируют. В центре Минска начали обновлять старые двухэтажки
23.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Старая малоэтажная застройка в центре города – конечно, лакомый кусочек для застройщиков. Однако не все обветшавшие двухэтажки списывают в утиль. Некоторым везунчикам в качестве лекарства порой назначают реконструкцию. Так, прямо сейчас градостроители реконструируют двухэтажные дома вдоль улиц Гастелло и Тарханова. Когда-то здесь жили работники Минского завода отопительного оборудования, ну а в будущем заработают офисы и учреждения. Мы посмотрели, как начинает преображаться тихий уголок Минска рядом с проспектом Победителей.
Напомним, что новым ПДП (его
Одна двухэтажка считалась холостяцкой, другая − семейной. Здания, построенные в 1953 году, к началу нулевых окончательно обветшали и готовились к сносу. Последние жильцы выехали из домов несколько лет назад. Однако планам построить тут многоэтажное жилье не суждено было сбыться − согласно новому ПДП здания сохранят и разместят в них административные учреждения.
Что касается соседних с бывшей общагой зданий по Гастелло 7 и 9, то там работы пока не ведутся. Двухэтажки кое-где огорожены строительной лентой, но все также выглядят безжизненными. По плану в будущем их также перепрофилируют в административные объекты, в том числе − в учебно-образовательный комплекс.
Новое ограждение, а также табличка «реконструкция здания», появились и у двухэтажного дома по Гвардейской, 9. Напомним, что в прошлом году это здание было
За жилую в прошлом двухэтажку бились 17 претендентов. Победителем торгов стало юридическое лицо, которую подняло цену до 3,3 миллиона рублей (чуть более 1 миллиона долларов). Уже известно, что новый собственник планирует использовать помещение под офис. На разработку и утверждение проектной документации у него есть 2 года.
Напомним, что изначально в здании работали ясли № 30 Минского завода отопительного оборудования. Затем, когда в 2000-х годах сад был закрыт, на его территории планировали разместить посольство Турции.
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Старая малоэтажная застройка в центре города – конечно, лакомый кусочек для застройщиков. Однако не все обветшавшие двухэтажки списывают в утиль. Некоторым...
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