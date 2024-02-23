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Собирались снести, а теперь реконструируют. В центре Минска начали обновлять старые двухэтажки

23.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Старая малоэтажная застройка в центре города – конечно, лакомый кусочек для застройщиков. Однако не все обветшавшие двухэтажки списывают в утиль. Некоторым везунчикам в качестве лекарства порой назначают реконструкцию. Так, прямо сейчас градостроители реконструируют двухэтажные дома вдоль улиц Гастелло и Тарханова. Когда-то здесь жили работники Минского завода отопительного оборудования, ну а в будущем заработают офисы и учреждения. Мы посмотрели, как начинает преображаться тихий уголок Минска рядом с проспектом Победителей.


Напомним, что новым ПДП (его обсуждали в прошлом году) существующая малоэтажная застройка вдоль улиц Гастелло и Тарханова попадает под реконструкцию. Когда-то в этих домах жили работники радиаторного завода.



Одна двухэтажка считалась холостяцкой, другая − семейной. Здания, построенные в 1953 году, к началу нулевых окончательно обветшали и готовились к сносу. Последние жильцы выехали из домов несколько лет назад. Однако планам построить тут многоэтажное жилье не суждено было сбыться − согласно новому ПДП здания сохранят и разместят в них административные учреждения.


Первые активные работы начались на месте отселенного общежития по Гастелло, 11. На здании уже можно заметить новую кровлю, а также – модернизированные окна (в них заложили часть проемов). После реконструкции тут появится прокуратура Центрального района.



Что касается соседних с бывшей общагой зданий по Гастелло 7 и 9, то там работы пока не ведутся. Двухэтажки кое-где огорожены строительной лентой, но все также выглядят безжизненными. По плану в будущем их также перепрофилируют в административные объекты, в том числе − в учебно-образовательный комплекс.



Новое ограждение, а также табличка «реконструкция здания», появились и у двухэтажного дома по Гвардейской, 9. Напомним, что в прошлом году это здание было продано с аукциона за миллион долларов. Кирпичный дом выставляли на торги с начальной ценой всего в 90 тысяч долларов (в этом районе даже двушки стоят дороже) и ожидаемо привлекли к объекту повышенное внимание.



За жилую в прошлом двухэтажку бились 17 претендентов. Победителем торгов стало юридическое лицо, которую подняло цену до 3,3 миллиона рублей (чуть более 1 миллиона долларов). Уже известно, что новый собственник планирует использовать помещение под офис. На разработку и утверждение проектной документации у него есть 2 года.

Что касается остальных зданий, то в них работы, согласно ПДП, должны завершиться до 2026 года.



В недалеком будущем градостроители возьмутся и за пустующий долгие годы бывший детский сад на Гастелло, 12. Его собираются реконструировать под общественный объект с возможностью увеличения параметров застройки. Правда, произойдет это нескоро – в плане значится срок до 2030 года.


Напомним, что изначально в здании работали ясли № 30 Минского завода отопительного оборудования. Затем, когда в 2000-х годах сад был закрыт, на его территории планировали разместить посольство Турции.

 
Теги: Минск
 
 
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Старая малоэтажная застройка в центре города – конечно, лакомый кусочек для застройщиков. Однако не все обветшавшие двухэтажки списывают в утиль. Некоторым...
 
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