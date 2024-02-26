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«Кажется, что это филиал вокзала». Как сейчас живет ТРЦ Minsk City Mall
26.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Minsk City Mall можно назвать новым в сравнении с основной массой минских торговых центров. Официально он
Minsk City Mall находится на улице Толстого, 1 — рядом с железнодорожным вокзалом и автостанцией «Дружная».
Такое расположение ТЦ, конечно, привлекает пассажиров. Людей с большими сумками и чемоданами действительно очень много в ТЦ, особенно на первом этаже. Еще одна причина того, что людей больше всего на первом этаже — расположенный здесь гипермаркет Green.
— Иногда мне кажется, что это еще один филиал вокзала, — шутит Иван. Молодой человек живет недалеко и периодически заходит в ТЦ. — Даже в Galileo я не вижу столько людей с чемоданами, хотя он находится к вокзалу ближе. Но это легко объясняется: в Minsk City Mall на первом этаже сейчас гораздо просторнее, а в Galileo можно посидеть разве что в «Маке».
Еще на первом этаже есть островок кафе Salad Drive, которые часто встречаются на заправках «Юнайтед Компани», островок с мелочами для мобильных телефонов, аптека и вейп-шоп. Прямо около эскалатора оформлены фонтаны. Здесь же, на первом этаже, откроется «Л'Этуаль». Судя по всему, магазин займет немаленькую площадь.
На третьем этаже торгового центра расположен фудкорт, визуально похожий на фудкорт в
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Minsk City Mall можно назвать новым в сравнении с основной массой минских торговых центров. Официально он открылся уже больше года назад, а недавно снова стал...
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