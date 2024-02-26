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«Кажется, что это филиал вокзала». Как сейчас живет ТРЦ Minsk City Mall

26.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Minsk City Mall можно назвать новым в сравнении с основной массой минских торговых центров. Официально он открылся уже больше года назад, а недавно снова стал появляться в новостях, когда стало известно, что в ТЦ откроется российская парфюмерная сеть «Л'Этуаль». Realt сходил в Minsk City Mall и посмотрел, какие магазины открылись в ТЦ за год, и много ли там людей.


Minsk City Mall находится на улице Толстого, 1 — рядом с железнодорожным вокзалом и автостанцией «Дружная». 

Такое расположение ТЦ, конечно, привлекает пассажиров. Людей с большими сумками и чемоданами действительно очень много в ТЦ, особенно на первом этаже. Еще одна причина того, что людей больше всего на первом этаже — расположенный здесь гипермаркет Green.  

— Иногда мне кажется, что это еще один филиал вокзала, — шутит Иван. Молодой человек живет недалеко и периодически заходит в ТЦ. — Даже в Galileo я не вижу столько людей с чемоданами, хотя он находится к вокзалу ближе. Но это легко объясняется: в Minsk City Mall на первом этаже сейчас гораздо просторнее, а в Galileo можно посидеть разве что в «Маке». 




Еще на первом этаже есть островок кафе Salad Drive, которые часто встречаются на заправках «Юнайтед Компани», островок с мелочами для мобильных телефонов, аптека и вейп-шоп. Прямо около эскалатора оформлены фонтаны. Здесь же, на первом этаже, откроется «Л'Этуаль». Судя по всему, магазин займет немаленькую площадь.


Поднимаемся на второй этаж — здесь стандартный набор всех торговых центров — Mark Formelle, D&F (бывший DeFacto), ТВОЕ, обувь Rieker. И много растяжек о скором открытии новых магазинов. Какие именно магазины и когда откроются, пока не говорят. 







На третьем этаже торгового центра расположен фудкорт, визуально похожий на фудкорт в Первом национальном торговом доме.



Когда строили Minsk City Mall, говорили, что в ТЦ будет около 120 магазинов, 15 ресторанов и кинотеатр с четырьмя кинозалами на 590 посадочных мест. 


 
 
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Minsk City Mall можно назвать новым в сравнении с основной массой минских торговых центров. Официально он открылся уже больше года назад, а недавно снова стал...
 
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