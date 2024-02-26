«Кажется, что это филиал вокзала». Как сейчас живет ТРЦ Minsk City Mall

Такое расположение ТЦ, конечно, привлекает пассажиров. Людей с большими сумками и чемоданами действительно очень много в ТЦ, особенно на первом этаже. Еще одна причина того, что людей больше всего на первом этаже — расположенный здесь гипермаркет Green.

— Иногда мне кажется, что это еще один филиал вокзала, — шутит Иван. Молодой человек живет недалеко и периодически заходит в ТЦ. — Даже в Galileo я не вижу столько людей с чемоданами, хотя он находится к вокзалу ближе. Но это легко объясняется: в Minsk City Mall на первом этаже сейчас гораздо просторнее, а в Galileo можно посидеть разве что в «Маке».