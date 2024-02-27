"Это Клондайк для молодых семей". Как живется в минских домах с самым зимним видом из окон

Сейчас в этих домах часто продаются квартиры, покупает больше молодежь, а во время сдачи объектов в эксплуатацию они предназначались для очередников.

Софья Владимировна переехала в одну из девятиэтажек в 1974-м году. Раньше она жила на Вузовском переулке: там у них с мужем была квартира в доме, который уже находился в аварийном состоянии.

- В итоге нам сказали, что дом будут сносить,а нас поставили на очередь по получению жилья. Так мы здесь и оказались. Что касается дома, то сам по себе он неплохой, но и ничего особенного в нем нет. Я больше в восторге от района, в котором живу. Он за это время сильно изменился. Летом лучше места не найти: здесь много зелени, рядом водохранилище, в котором часто плавают лебеди и утки, на другом берегу - экотропа и парк Курасовщина, гуляй, сколько хочется. Там и осенью красота.