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"Это Клондайк для молодых семей". Как живется в минских домах с самым зимним видом из окон
27.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Горнолыжный развлекательный центр “Солнечная долина” появился в Минске в 2009-м году. Для жителей столицы это стало отличной возможностью, не выезжая из города, покататься на лыжах и сноубордах. С тех пор Курасовщина оживилась: множество приезжих, громкая музыка и яркий свет от прожекторов на горнолыжных трассах по вечерам стали обыденностью. А еще жители многоэтажек напротив получили самый зимний вид из окон - прямо на заснеженный спуск. Как им живется - в материале Realt.
Пять девятиэтажек на улице Брестской расположились прямо напротив “Солнечной долины”. Разделяет их только Лошицкое водохранилище. Возведение этих объектов началось в 1973-м году, а уже в 1974-м они были сданы в эксплуатацию. Для строительства выбрали типовую проектную серию М-464, предназначенную для панельных домов. Подобные многоэтажки, построенные по проекту этой же серии, можно увидеть в Серебрянке, Зеленом луге, на Востоке и Юго-Западе.
“Никого не волнует, что здесь яма на яме и невозможно пройти”
Сейчас в этих домах часто продаются квартиры, покупает больше молодежь, а во время сдачи объектов в эксплуатацию они предназначались для очередников.
Софья Владимировна переехала в одну из девятиэтажек в 1974-м году. Раньше она жила на Вузовском переулке: там у них с мужем была квартира в доме, который уже находился в аварийном состоянии.
- В итоге нам сказали, что дом будут сносить,а нас поставили на очередь по получению жилья. Так мы здесь и оказались. Что касается дома, то сам по себе он неплохой, но и ничего особенного в нем нет. Я больше в восторге от района, в котором живу. Он за это время сильно изменился. Летом лучше места не найти: здесь много зелени, рядом водохранилище, в котором часто плавают лебеди и утки, на другом берегу - экотропа и парк Курасовщина, гуляй, сколько хочется. Там и осенью красота.
В хорошую погоду Софья Владимировна подолгу гуляет с соседкой по окрестностям, но вот зимой чаще всего они прогуливаются возле домов.
- Дело в том, что здесь очень плохие дорожки, яма на яме, ходить просто невозможно. Мы уже несколько месяцев просим, чтобы их заасфальтировали, но пока на наши просьбы особо не реагируют. Нам по ним даже спуститься к воде сложно, а обходить долго, но кого это волнует. Такая же ситуация у нас в подъезде с крыльцом, его тоже никак не отремонтируют. Вообще, нам капремонт делали около десяти лет назад, но меняли только трубы, все остальное не трогали. Хотя для меня это странно, мы же столько лет платим исправно взносы, разве не заслужили? Вот нам в подъездах обязательно нужно окна поменять, потому что большинство из них не открываются и не закрываются. А некоторые вообще разбиты. Единственное, чего добились, так это того, что после трех лет обращений нам наконец поставили скамейки перед подъездами. Небольшая, но все-таки наша победа.
“Старожилов мало осталось, больше молодежь покупает”
Соседка местной жительницы Лариса Степановна тоже во время проживания в доме на Брестской столкнулась с серьезной проблемой.
- Я живу на самом поганом первом этаже. Если бы знала о всех минусах, возможно, ждала бы другого варианта жилья, но уже столько лет прошло. У меня здесь одно время дырки в полах были. Через них я могла смотреть, что происходит в нашем подвале. Это произошло из-за крыс, они прогрызли эти дыры. Завелись в мусоропроводе, по итогу решили его забить, стало, конечно, чище, и крысы пропали. Но вот с дырами в полу пришлось разбираться. Это, конечно, рядовая жизненная ситуация, которая может приключиться в каждом доме. Но очень неприятная.
Еще женщина указала, что поблизости местным не хватает какого-нибудь крупного торгового центра, где можно было бы приобрести все необходимое.
- У нас рядом есть несколько продуктовых, но хочется еще и место, где можно было бы купить одежду и все для быта. За такими покупками приходится ездить в город, а в моем возрасте это проблематично уже. Я обычно никуда не езжу. Вот на улице часок погуляю или в гости схожу то к знакомым в соседние дома, то к соседям. Мы с ними все дружно живем. Правда, старожилов уже мало осталось, больше все молодежь покупает или сдают в аренду.
“Нам говорили, что здесь в земле закопаны радиоактивные вещества”
Екатерина живет в Курасовщине с 1978-го года. Сама она из Солигорска, приехала в Минск учиться, вышла замуж, в итоге так и осталась тут. Двадцать девять лет она проработала на заводе “Интеграл”, что недалеко от дома.
- Моему мужу в свое время дали квартиру на Полевой улице от Камвольного комбината. Но со временем тот дом решили отправить под снос, а нас переселили сюда. Так и живем здесь с 1978-го года. Изначально мы считали это место не очень хорошим. Нам говорили, что здесь в землю закапывали и скидывали в воду какие-то радиоактивные вещества, опасные для здоровья. Мы тогда между собой начали называть их “таблицей Менделеева”. Плюс недалеко были железная дорога и “Интеграл”, от них также были какие-то загрязнения, о которых мы много писали местному депутату. В итоге, как я знаю, со временем здесь все почистили.
Она отмечает, что сам по себе район тихий и спокойный, только с годами он сильно изменился.
- Раньше, конечно же, такого не было, что вокруг асфальт, какие-то заборчики. Да и на месте горнолыжного склона раньше же просто пустырь был. А потом начали искусственно создавать эту гору, насыпали ее с помощью машин. Теперь там часто катаются спортсмены на лыжах и сноубордах, можно воспользоваться специальными подъемниками. Возле водохранилища можно покататься на велосипедах или взять лодку напрокат. А еще на все праздники там устраивают какие-то концерты. Нам можно даже туда не идти, а слушать все во дворе. Появление такого количества людей лично меня совершенно не смущает. Раньше и мы часто ходили на тот берег гулять - и сами, и с детьми. Сейчас прогулок стало меньше, особенно зимой.
“Нужно быть сумасшедшим, чтобы переехать отсюда в центр”
Одни плюсы в жизни на Брестской видит Татьяна Анатольевна. Квартира в одной из девятиэтажек перешла ей в наследство от родителей, которые заселились сюда в 1974-м.
- Жилье здесь достаточно качественное. Несмотря на то, что это панелька, которые, знаю, многие не особо жалуют. Но она возведена из хорошего бетона. Те, кто какие-то серьезные ремонты делал, рассказывали, что даже сверла ломали о стены.
Живя здесь уже около 50 лет, старожилка больше всего ценит месторасположение своего жилья.
- Улица, на которой мы живем, называется так из-за того, что отсюда идет выезд на брестскую трассу. А это значит, что мы по соседству с кольцевой, благодаря которой можно не стоять в пробках в час-пик, а быстро добраться практически в любой район. Плюс до города ходят маршрутки и общественный транспорт. Могу сказать, что по факту здесь даже метро не нужно. Его планируют недалеко открывать, примерно 20 минут от нашего дома придется идти. Но я за это время смогу уже спуститься на остановку и практически доехать, куда нужно. Еще одно наше преимущество - это наличие большого количества парковочных мест. Здесь во дворах столько места, что можно хоть на самолете разворачиваться.
Татьяна Анатольевна отмечает, что даже если бы ей сейчас предложили переехать куда-то из Курасовщины, она ни за что не согласилась.
- Мне кажется, что это вообще нужно быть сумасшедшим, чтобы отсюда переехать жить куда-нибудь в центр. Здесь очень спокойно, много зеленых зон, есть все необходимое для жизни и практически нет машин. Летом многие уезжают на дачи и в деревни, так тут вообще тишина. С появлением “Солнечной долины” людей стало больше, но я не могу сказать, что они как-то мешают, шумят или что-то еще. Я вот, например, одно время жила у мамы на Кунцевщине, была счастлива, что вернулась. Во-первых, там ужасная вода, а я уже привыкла, что у нас здесь хорошая артезианская. Во-вторых, для меня огромное количество людей и магазинов - большой минус. И в-третьих, там некуда даже пойти прогуляться, здесь же можно пройтись или на берег водохранилища, или в парк на другом берегу.
“Это настоящий Клондайк для молодых семей”
С восторгом от соседства с “Солнечной долиной” встречает нас и Майя Александровна. Она улыбается и показывает на горный склон рукой со словами: “Посмотрите, какая у нас тут красота, ну прелесть”. Говорит, что воспринимает местность, в которой живет, как настоящую курортную зону.
- Это очень тихий и спокойный район. Иногда, конечно, бывает, что в кафе недалеко от горнолыжного курорта играет громко музыка, но она обычно до 11 вечера, поэтому все достаточно спокойно к этому относятся. Причем такое происходит не каждый день. А так соседство с “Солнечной долиной” - это только плюсы. Я вот часто зимой наблюдаю, как взрослые и дети красиво катаются, любуюсь процессом. А еще здесь, когда тепло, стали часто проводить какие-то концерты. Тоже плюс для местных. Вообще, считаю, что для молодой семьи с детьми или домашними животными это настоящий Клондайк: всегда можно выйти на прогулку, вокруг много зелени в теплое время года, когда жарко, от воды прохлада.
Женщина заселилась сюда после сдачи дома в эксплуатацию. Изначально они с семьей жили в ведомственном жилье, которое со временем забрало под свои аудитории Суворовское училище. Поэтому им и другим жильцам предложили квартиры на Брестской улице. Майя Александровна с мужем получили двушку.
- Здесь вообще все, кто нуждался в жилье, получали квартиры по очереди. Тогда же они нам доставались бесплатно. Но в 90-е появилась возможность приватизировать их, чтобы потом квартиру можно было оставить родственникам. Сейчас я периодически слышу, что это “старушечий район”, будто здесь только пожилые живут, но это вообще не так. У нас в доме, например, уже многие продали жилье, покупает, в основном, молодежь. Старое поколение ведь постепенно уходит от нас, но жизнь продолжается.
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Горнолыжный развлекательный центр “Солнечная долина” появился в Минске в 2009-м году. Для жителей столицы это стало отличной возможностью, не выезжая из города,...
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