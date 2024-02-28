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Сотни акционных ценников и большой выбор товаров для дома. Побывали в универмаге «Беларусь»
28.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В универмаге «Беларусь» можно подготовиться к ремонту, собрать ребенка в школу, обновить гардероб, пополнить запасы хозяйственных мелочей, закупиться перед поездкой на дачу — сложно сходу перечислить все виды товаров, которые здесь предлагают покупателям. Заранее изучая схемы этажей, мы решили основательно выспаться и как следует подкрепиться перед началом репортажа. И не зря: чтобы осмотреть весь ассортимент универмага, нужно потратить целый день. Заручаемся поддержкой Беларусбанка и
«Поездка в «Беларусь» всегда была мини-путешествием»
Универмаг «Беларусь» был открыт в 1978 году. Тогда покупателей ждали шесть потребительских комплексов: «Товары для дома», «Культура в быту», «Товары для мужчин», «Товары для женщин», «Для дороги и путешествий, спорта и туризма», «Ткани. Всё для шитья и рукоделия». Четыре этажа универмага были связаны эскалаторами. На тот момент аналогов в Беларуси не было.
— Универмаг «Беларусь» — это место моего детства. Самый первый большой магазин, куда я вообще попала. В конце 80-х годов мы с родителями жили на Ангарской, и ближайший крупный универмаг для нас был как раз «Беларусь», — вспоминает минчанка Екатерина. — В школьные годы именно сюда мы с подружкой на 3-ем троллейбусе ездили за школьными принадлежностями. Поездка в «Беларусь» всегда была мини-путешествием. Канцелярия продавалась на втором этаже, но мы сперва должны были посетить все этажи и заглянуть во все отделы. Начиная со светильников на первом и заканчивая коврами на последнем. Еще мы обязательно заходили в отдел часов. Там мы долго медитировали над витриной с часами «Электроника». А иногда даже набирались смелости и просили тетю-продавца дать их примерить. Раньше все отделы были с продавцами (никакого самообслуживания). То есть, если ты что-то хотел купить — тетрадку, пенал или ручку — то тебе нужно было отстоять очередь и обратиться к женщине-продавцу. Выбор товара, учитывая количество людей, стоящих за тобой, был коротким: берешь или нет. После того, как покупки были сделаны, мы обязательно шли в буфет на втором этаже. Это было неизменной и самой важной частью программы! Там продавалось очень вкусное желе в железных креманках. На моих глазах менялся и сам универмаг, и территория вокруг него. Перед магазином в 90-е годы появились ряды киосков. Сюда мы ездили за первой помадой. Через универмаг пролегал и мой путь в музыкальную школу. Если мне хотелось прогулять занятия, то я всегда знала, где могу провести пару часов.
В 90-х универмаг реконструировали, в 2003 на фасаде впервые появилось фотопанно. За это время изображение на нем менялось несколько раз. Сейчас панно снова сняли — видимо, стоит ждать его обновления.
На универмаг «Беларусь» можно подписаться в соцсетях — там часто рассказывают о скидках, акциях и обновлениях ассортимента. Также часть товаров доступна к заказу онлайн: универмаг развивает свой интернет-магазин. Например, так можно заказать крупную бытовую технику с доставкой на дом.
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Если добираться в универмаг на метро, об акциях можно узнать уже в переходе — баннер с подсветкой сообщает о скидках в определенные дни недели. Сверяемся с календарем и понимаем, что сегодня мы увидим скидки до 45%.
На первом этаже универмага расположен инфоцентр. Там же размещена информация о том, на каких этажах искать те или иные товары. Такие же указатели встречаются по всему универмагу: очень удобно для покупателей, которые приходят за определенными вещами и не хотят тратить время на поиски.
Сразу возле входа продаются цветы. Можно купить гортензию, орхидею, цитрусовое дерево в горшке или выбрать свежий букет.
Напротив — ювелирный, рядом — магазин галантерейных товаров. Сумки, рюкзаки, кошельки, ремни: представлены как классические, так и трендовые модели. Здесь же видим первые акционные ценники. Кстати, для того, чтобы покупатели не упускали скидки, о них регулярно объявляют по всему универмагу с помощью громкой связи.
Изучив продовольственный вопрос, переходим к отделу посуды. Здесь действительно можно найти всё, что нужно для переезда или новоселья. В первую очередь, огромный выбор посуды для приготовления и подачи. Классические сервизы, современная керамика, штучные изделия — например, вот такой заварной чайник в китайском стиле за 37,60 BYN.
Заглядываем в отдел бытовой техники и электроники. Здесь представлены и белорусские, и зарубежные бренды. Замечаем логотипы GEFEST, ATLANT, HORIZONT, ARESA, DeLonghi, Braun, Philips, REDMOND, MAUNFELD и другие. Здесь же можно узнать подробнее о
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Присматриваемся к двухкамерному холодильнику ATLANT с дисплеем, электронным управлением и зоной свежести. Стоимость со скидкой – 1 763,42 BYN. Заходим на сайт Беларусбанка, открываем
Изучаем микроволновые печи, холодильники, телевизоры. Есть самые современные модели — для тех, кто хочет обставить свое жилье с максимальным удобством. Есть и более бюджетные, компактные решения. И всевозможные мелочи, без которых не обойтись: удлинители, выключатели, переходники, монтажные коробки, кабели, лампочки всех видов от 0,88 BYN.
На первом этаже универмага «Беларусь» также работают химчистка, ломбард, постамат «Ламода».
— Я приезжал сюда еще вместе с родителями, в советские времена, когда нам нужно было найти что-то редкое и особенное, — вспоминает постоянный покупатель Алексей. — Потом, на мой взгляд, у универмага была своеобразная «перезагрузка». Сейчас он круто выделяется своей системой регулярных скидок и программой лояльности. Это хороший современный универмаг с большим выбором.
«Знаю, что здесь будут качественные вещи с хорошим составом»
Переходим к изучению второго этажа: согласно плану, здесь представлены косметика, парфюмерия, товары для мужчин, а также материалы для ремонта, мебель, сантехника и декор. Из услуг — обмен валют, упаковка подарков, ремонт часов. Работают камеры хранения.
Наш путь на втором этаже начинается с отдела домашнего текстиля и декора. Из нескольких товаров, сочетающихся между собой, в торговом зале сделали экспозицию. Стол, накрытый скатертью, стулья с накинутыми поверх пледами, цветочный декор и крошечные статуэтки — выглядит уютно.
Отправляемся изучить косметику и парфюмерию. Видим большой выбор от белорусских брендов «Белита-Витэкс», LUXVISAGE, BELKOSMEX, замечаем российские органические и профессиональные линейки, испанские, израильские, французские, польские этикетки. Видим скидки по 30-45%. Здесь же можно купить подарочные пакеты, чтобы сразу упаковать косметику или туалетную воду.
Минчанин Александр, который время от времени заезжает в универмаг «Беларусь», поделился своими впечатлениями:
— Я покупаю здесь изделия из кожи — ремни, сумки, рюкзаки, шерстяные вещи — в основном это шарфы и свитеры. Знаю, что это будут качественные вещи с хорошим составом. Подписан на Инстаграм, но за акциями не слежу, чаще заезжаю просто по пути. Еще люблю зайти в кафе, поностальгировать: там отменное желе «Калейдоскоп».
Изучив секцию для мужчин, идем смотреть, что продают в отделе «Дом и всё в нем», который занимает значительную часть второго этажа.
Этот отдел интересен и дачникам, и тем, кто делает ремонт. Здесь можно найти семена, средства для обработки почвы, механические и электроинструменты. Есть садовая мебель: кресло-качалка — 737,62 BYN, полутораметровая скамейка — 276,58 BYN. Большой выбор кашпо — как классических, так и с креативным дизайном. Стоимость кашпо в виде изящного женского профиля — 64,81 BYN.
Двигаемся в сторону товаров для ремонта — видим керамогранит и сантехнику от бренда «КЕРАМИН». Кстати, на эту продукцию тоже можно взять
В примерочных — пуфики, зеркала с двух сторон и размерные таблицы
Переходим на третий этаж – к женской одежде, обуви, галантерее. Здесь можно выбрать белье, колготки, носки, примерить костюмы, платья, пальто, шубы. Как и везде, есть скидки — например, 15% на весь ассортимент бренда Elema и 60% на зимнюю одежду от SAVAGE.
Берем платье и пользуемся поводом, чтобы осмотреть примерочные. Они, кстати, заслуживают особого внимания — просторные, чистые, аккуратные, светлые. Предусмотрены размерная таблица на стене, пуфик, коврик, крючки и вешалка для одежды, одно большой зеркало с подсветкой и еще одно, боковое, чтобы можно было рассмотреть образ со всех сторон.
И, конечно, найти игрушки — неваляшки, куклы, «развивашки», наборы для создания слаймов, сервизы, конструкторы. Для того, чтобы покупки было более комфортными, предусмотрена зона отдыха с камерами хранения. Здесь же представлены товары для творчества. Это бумага разных видов, карандаши, краски, кисти, маркеры, картины по номерам и многое другое.
В здании универмага «Беларусь» есть кафе, но оно по выходным не работает. Зато на четвертом этаже здания работает кофейня самообслуживания и открыт бар. Подходим к прилавку: молочные коктейли по 3,70 BYN, свежевыжатые соки от 1,40 за 100 мл, глинтвейн за 7,90 BYN и другие напитки на выбор. Есть беляши с мясом по 2,60 BYN, чебуреки по 2,90 BYN, пирожные-корзиночки по 1,37 BYN. Два драника с мясом можно купить за 4,80 BYN. Еще продаются салаты на вес, заливное. В баре можно взять еду с собой или сесть за столик. Стены украшают картины, изображающие историю Минска — выглядит атмосферно.
На четвертом этаже универмага «Беларусь» есть комната мамы и ребенка, а вот туалета для посетителей в здании нет — он располагается отдельно. Вход платный — 90 копеек.
По пути видим рекламу еще одного предложения для покупателей – дисконтной программы. По ее условиям, держателям дисконтных карт предоставляется скидка до 10% на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 5 BYN. Скидка рассчитывается, исходя из суммы покупок.
Покидая универмаг «Беларусь», мы заметили еще одну важную особенность – благодаря продуманной планировке и качественной вентиляции здесь комфортно находиться. Не чувствуется излишней сухости и перегрева воздуха, поэтому на покупки можно потратить несколько часов — и это время пройдет незаметно.
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В универмаге «Беларусь» можно подготовиться к ремонту, собрать ребенка в школу, обновить гардероб, пополнить запасы хозяйственных мелочей, закупиться перед...
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