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2 тысячи долларов за участок в 50 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли

27.02.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.


Фото носит иллюстративный характер.

На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревнях Заречье и Липки. 

На лот № 1 – участок 10,16 сотки с кадастровым номером 624884502101000513 находится в д. Заречье на ул. Короткевича, 9 в водоохранной зоне реки Черница. Населенный пункт расположен в 10 километрах от Смолевичей и 48 километрах – от Минска. Имеется возможность подведения к дому воды. Земельный надел оценен в 7 000 рублей.

На лот претендовали 2 человека, однако один не прошел регистрацию. Таким образом, участок продан единственному заявителю за 7 350 рублей, или 2 268 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что в ноябре 2023 года участок в Заречье продан единственному заявителю за 9 975 рублей, или 3 215 долларов.

На лот № 2 – участок с кадастровым номером 624884503101000126 расположен в д. Липки, 25 Б. Населенный пункт находится примерно в 5 километрах от Смолевичей и 40 километрах – от Минска. Площадь земельного надела составляет 14,49 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды. 

Лот был оценен в 10 500 рублей. На него претендовали 5 человек. Участок продан за 27 000 рублей, или 8 331 доллар.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах,...
 
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