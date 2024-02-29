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"Самая большая проблема – это стяжка и окна". Побывали на приемке таунхауса от МАПИДа в Минске
29.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В поле у МКАД вдоль Долгиновского тракта растет целый малоэтажный квартал «Северный». За строительство здешних домов отвечает МАПИД. Первая очередь уже сдана - две линейки таунхаусов и пять двухэтажных коттеджей. По заявленным характеристикам и внешнему облику они кажутся очень привлекательными. А что с качеством? Мы попали на приемку одной квартиры и рассказываем, какие есть замечания.
К 2026 году МАПИД возведет на участке у Долгиновского тракта более 20 тысяч метров жилья. Пока готовы таунхаусы и коттеджи первой очереди, что располагаются на улице Ивана Науменко. Они представляют собой две параллельные линии из 12 и 14 квартир и полукруг в конце из пяти коттеджей на две семьи. Внешне застройка выглядит аккуратной. Стены отделаны тремя цветами керамогранита, что выделяет их на фоне местного колорита частных домов.
Заявлялось, что площади всех квартир в первой очереди будут одинаковыми − по 109 квадратных метров. Планировка типовая: холл, топочная, гостиная, кухня и санузел, на втором этаже — спальни и ванная комната. Жилье идет без отделки и с газовым отоплением.
Олег (имя изменили по просьбе героя) приобрел квартиру в таунхаусе в конце ноября прошлого года, а уже в январе получил от нее ключи.
- Около 8 лет мы с супругой стоим на очереди во Фрунзенском районе. Мы присматривались к разным вариантам от частных и государственных застройщиков, но этот проект показался самым интересным. К тому же, МАПИД за столько лет показал себя с хорошей стороны. Отразилось на выборе и то, что таунхаусы уже были почти готовы, - делится владелец квартиры.
Из минусов застройки Олег отмечает только близость МКАД. Жителям обещают в будущем поставить защитный экран. Стоит сказать, что, открыв окна, шум дороги услышать можно, если тщательно прислушиваться. Возможно, Олегу в этом повезло чуть больше остальных, ведь его таунхаус находится в начале застройки.
- Переехать планируем через полтора года. Как раз к моменту, когда закончим ремонт, ребенок пойдет в первый класс, будем выбирать местную школу. Да, у нас пока нет инфраструктуры, не на высоком уровне она и в Новинках, но верю, что все будет становиться лучше, ведь такой огромный район, как Северный берег, без магазинов, кафе, торговый и детских центров не оставят.
Двухуровневая квартира по договору занимает 109,6 квадратного метра, но по факту – 108,1 квадрата. Но за лишний метр застройщик деньги не возвращает.
На первом этаже, как и было заявлено в проекте, есть небольшой тамбур, сбоку кладовое помещение под котельную, санузел и совмещенная кухня-гостиная с выходом на собственный участок.
Проверять квартиру на качество приехали специалисты компании Evo-Land. Спустя несколько часов после тщательного осмотра в квартире появились десятки отметок.
- Стены здесь хорошие. Это заводские железобетонные панели с неплохой плоскостью, без бугорков и ям. Их отлично смонтировали, вертикально, - говорит Дмитрий из Evo-Land. - Внутренние перегородки сделаны из гипсокартона и больших замечаний к ним нет. Из мелочей: на одной стене имеются неровности и есть вопрос к армированию, где перегородки примыкают к наружным стенам.
Но на стенах Дмитрий кое-где все-таки оставил крестики. В этих местах отслаиваются заделки раствора. Углубления, по версии специалиста, делают еще на заводе, когда формуют панели. В процессе строительства эти отверстия заделывают. Но в рамках общего ремонта это мелочи, считает эксперт.
- Самая большая проблема – это стяжка. Она тут ужасная, хотя визуально выглядит гладкой и красивой. Но уже при ходьбе чувствуется, что есть подъемы. Я измерял горизонт лазерным уровнем и уклон растет до 1,5 см на помещение – это много. Такая ситуация с полом в каждой комнате.
Вдобавок проверка рейкой выявила неровности до 7 мм. Выровнять их локально не получится, в идеале все заливать заново.
Окон в таунхаусе всего 6. К ним можно добавить две стеклянные входные группы. Смонтированы они хорошо, но стекла с дефектами - есть царапины, окалины. Последние образуются при небрежной подрезке металлических элементов фасада болгаркой. Искры, падающие на стёкла, вплавляются в них и остаются на поверхности в виде россыпи черных точек. Только один из 18 стеклопакетов оказался целым. Будут просить застройщика поменять их.
- Входная группа из алюминиевого профиля. Она также с повреждениями – царапинами, заломами и вмятинами, - замечает специалист.
Так как коммуникации проложены по потолку – оптимальным вариантом будет подвесной потолок из гипсокартона, либо натяжной. Если будет натяжной, то специалист подсказывает Олегу проклеить стыки между плитами, чтобы в будущем, при усадке дома, мелкие отслоения раствора не падали на полотно.
Что касается отопления, то радиаторы все целые, местами чуть перекошены, но в рамках допустимого. Газовый котел работает, но заметили повышенный расход топлива. Скорее всего это из-за того, что клапаны стояли на максимум. Специалисты уменьшили скорость насоса и посоветовали наблюдать за показателями. Проблем с теплопотерями после использования тепловизора не обнаружено. Нет вопросов и к электрике.
Проверкой Олег доволен, но огорчен результатами работы строителей. Он передал акт с замечаниями застройщику. На их устранение дается месяц.
Владелец не сомневается, что стеклопакеты и стяжку ему заменят. Если застройщик переделает ее некачественно, то в переделку пола придется вложить около тысячи долларов.
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В поле у МКАД вдоль Долгиновского тракта растет целый малоэтажный квартал «Северный». За строительство здешних домов отвечает МАПИД. Первая очередь уже сдана -...
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