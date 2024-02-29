"Самая большая проблема – это стяжка и окна". Побывали на приемке таунхауса от МАПИДа в Минске

Олег (имя изменили по просьбе героя) приобрел квартиру в таунхаусе в конце ноября прошлого года, а уже в январе получил от нее ключи.

- Около 8 лет мы с супругой стоим на очереди во Фрунзенском районе. Мы присматривались к разным вариантам от частных и государственных застройщиков, но этот проект показался самым интересным. К тому же, МАПИД за столько лет показал себя с хорошей стороны. Отразилось на выборе и то, что таунхаусы уже были почти готовы, - делится владелец квартиры.

Из минусов застройки Олег отмечает только близость МКАД. Жителям обещают в будущем поставить защитный экран. Стоит сказать, что, открыв окна, шум дороги услышать можно, если тщательно прислушиваться. Возможно, Олегу в этом повезло чуть больше остальных, ведь его таунхаус находится в начале застройки.