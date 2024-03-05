|
Есть отличия в два раза. Сравнили цены в «Лэтуале» с «Золотым яблоком», «Милой» и маркетплейсами
05.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В воскресенье в ТРЦ Minsk City Mall
Людей в магазине достаточно и в вечер воскресенья, и в рабочее время в понедельник. Больших очередей на кассах нет, но трафик точно гораздо активнее, чем в любом другом магазине этого торгового центра. Для навигации в магазине есть вывески, которые хорошо видны со входа. Товары разделены на разделы — для лица, для волос, для тела, парфюмерия, корейская косметика.
В «Лэтуале» есть бренды, которые не были представлены до этого в Минске официально. В их числе французские средства для ухода за кожей Sampar Paris, российский косметический бренд Loren Cosmetic, американская косметика Nars. А, например, люксовый бренд Dr Sebagh можно было купить до этого в «Золотом яблоке».
А какие там цены?
Цены указаны с 10-процентной скидкой, это максимальная скидка по карте клиента. Реальная цена написана справа от скидочной более тусклым цветом. Пока что на некоторые товары цены не указаны вообще, их нужно уточнять у продавца. Электронную скидочную карту предлагают оформить всем покупателям на кассе.
Например, туалетная вода Сhloe Rose Tangerine объемом 75 мл стоит 441 рубль. В «Кравте» она же продается за 314 рублей. Белорусские духи Dilis (50 мл) обойдутся в «Лэтуале» в 107 рублей, в других магазинах их можно купить за 60-70 рублей. А в «Миле» на скидке они вообще стоят 49 рублей.
А вот парфюмерная вода Gucci Bloom (100 мл), которая в «Золотом яблоке» стоит 560 рублей, в «Лэтуале» продается дешевле — за 450 рублей.
Увлажняющее крем-масло для тела от израильского бренда уходовой косметики «-417» обойдется в 62 рубля. В «Золотом яблоке» оно стоит 95 рублей, сейчас на скидке продается за 76. А вот крем для лица от этого же бренда, наоборот, дороже в «Лэтуале» — 164 рубля (против 133 рублей, а на скидке 100 рублей в «Золотом яблоке»).
Нельзя сказать однозначно, выше или ниже цены в новом магазине в сравнении с другими сетями. На некоторые позиции цены могут сильно отличаться. Причем как в большую, так и в меньшую сторону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье в ТРЦ Minsk City Mall открылся первый в Беларуси магазин российской парфюмерной сети «Лэтуаль». Мы посмотрели, что там продается, и какие там цены. Забегая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)