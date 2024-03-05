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Есть отличия в два раза. Сравнили цены в «Лэтуале» с «Золотым яблоком», «Милой» и маркетплейсами

05.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В воскресенье в ТРЦ Minsk City Mall открылся первый в Беларуси магазин российской парфюмерной сети «Лэтуаль». Мы посмотрели, что там продается, и какие там цены. Забегая вперед, скажем, что цены на многие товары значительно отличаются от цен в других магазинах. Причем интересно, что это отличия в обе стороны — что-то можно купить дешевле, а что-то продается дороже.


Вывеска «Лэтуаль» появилась и на фасаде Minsk City Mall. Магазин находится на первом этаже, сразу у входа. Для понимания размеров: магазин значительно меньше «Золотого Яблока» в «Галерее», но больше любой «Милы». По размеру «Лэтуаль» похож на средний «Кравт».



Людей в магазине достаточно и в вечер воскресенья, и в рабочее время в понедельник. Больших очередей на кассах нет, но трафик точно гораздо активнее, чем в любом другом магазине этого торгового центра. Для навигации в магазине есть вывески, которые хорошо видны со входа. Товары разделены на разделы — для лица, для волос, для тела, парфюмерия, корейская косметика. 





Многие полки выглядят пестро. В магазине много товаров, которые понравятся подросткам. Глиттер в форме пончика, бомбочка для ванн в виде облака, кисти-фламинго — все это можно найти на ярких розово-бирюзовых полках.









Есть и бренды, которые привлекают минималистичным дизайном упаковок. Среди таких, например, парфюмерный бренд из Израиля Anna Rozenmeer. Визуально он очень напоминает Zielinsky & Rozen. 30 мл парфюма обойдутся в 88 рублей, 100 мл - 147 рублей. Лосьон для рук и тела (300 мл) - 96 рублей


В «Лэтуале» есть бренды, которые не были представлены до этого в Минске официально. В их числе французские средства для ухода за кожей Sampar Paris, российский косметический бренд Loren Cosmetic, американская косметика Nars. А, например, люксовый бренд Dr Sebagh можно было купить до этого в «Золотом яблоке».

А какие там цены?

Цены указаны с 10-процентной скидкой, это максимальная скидка по карте клиента. Реальная цена написана справа от скидочной более тусклым цветом. Пока что на некоторые товары цены не указаны вообще, их нужно уточнять у продавца. Электронную скидочную карту предлагают оформить всем покупателям на кассе.



Из брендов, которые раньше приходилось заказывать с iHerb или Ozon, — корейский Skybottle. Например, парфюмированный спрей для волос и тела стоит 42 рубля, это как на iHerb со скидкой и значительно дешевле, чем на Ozon (там 58-78 рублей). 





Например, туалетная вода Сhloe Rose Tangerine объемом 75 мл стоит 441 рубль. В «Кравте» она же продается за 314 рублей. Белорусские духи Dilis (50 мл) обойдутся в «Лэтуале» в 107 рублей, в других магазинах их можно купить за 60-70 рублей. А в «Миле» на скидке они вообще стоят 49 рублей.

А вот парфюмерная вода Gucci Bloom (100 мл), которая в «Золотом яблоке» стоит 560 рублей, в «Лэтуале» продается дешевле — за 450 рублей





Увлажняющее крем-масло для тела от израильского бренда уходовой косметики «-417» обойдется в 62 рубля. В «Золотом яблоке» оно стоит 95 рублей, сейчас на скидке продается за 76. А вот крем для лица от этого же бренда, наоборот, дороже в «Лэтуале» — 164 рубля (против 133 рублей, а на скидке 100 рублей в «Золотом яблоке»). 


Нельзя сказать однозначно, выше или ниже цены в новом магазине в сравнении с другими сетями. На некоторые позиции цены могут сильно отличаться. Причем как в большую, так и в меньшую сторону.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в ТРЦ Minsk City Mall открылся первый в Беларуси магазин российской парфюмерной сети «Лэтуаль». Мы посмотрели, что там продается, и какие там цены. Забегая...
 
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