Есть отличия в два раза. Сравнили цены в «Лэтуале» с «Золотым яблоком», «Милой» и маркетплейсами

Например, туалетная вода Сhloe Rose Tangerine объемом 75 мл стоит 441 рубль. В «Кравте» она же продается за 314 рублей. Белорусские духи Dilis (50 мл) обойдутся в «Лэтуале» в 107 рублей, в других магазинах их можно купить за 60-70 рублей. А в «Миле» на скидке они вообще стоят 49 рублей.

А вот парфюмерная вода Gucci Bloom (100 мл), которая в «Золотом яблоке» стоит 560 рублей, в «Лэтуале» продается дешевле — за 450 рублей.