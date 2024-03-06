"Все стараются купить быстрее". Эксперты рассказали, что творится с продажей квартир в Минске

Эксперты агентства заметили некоторые тенденции у покупателей и продавцов. Например, несмотря на то, что покупатели теперь могут не прибегать к услугам агентства, количество запросов от них, наоборот, растет.

- Они обращаются за проверкой истории недвижимости. Покупатели сами находят квартиру, а юридическую безопасность доверяют нашим специалистам. В октябре, до изменения законодательства, таких сделок было 5%, а сейчас 15% минимум. Радует, что покупатели осознают, что именно они находятся в незащищенном положении в сделках.

Последние несколько лет приучили продавцов к тому, что спрос находится на стабильном высоком уровне и бьет рекорды. Это приводит к ложными стереотипам: мол сейчас к ним придет покупатель со всеми деньгами на руках. Но половина покупателей уже не такая. Они берут кредиты, а некоторые из них сами находятся в роли продавца: продают старую квартиру, чтобы приобрести новую. А этот период очень неопределенный для продавца. Есть риск, что сделка сорвется. Еще с прошлого года мы слышим от некоторых клиентов, что они не хотят работать с покупателями с кредитами и теми, кто является частью рыночной цепочки. Зачастую это продавцы-новички, которые не понимают, что происходит с рынком. Если с покупателем работает агентство, то в этом случае процесс можно ускорить: подготовить документы для кредита, помочь продать свою квартиру. Это помогает нивелировать определенное недоверие со стороны продавцов, чтобы сделка прошла быстрее.

Но это не все опасения со стороны продавцов. Расчет происходит в белорусских рублях, а не секрет, что продавцы хотят быстрее все перевести в валюту. А поскольку сделка – это процесс нескольких дней и даже недель, курс может измениться. Поэтому покупателям сложно, ведь продавцы не часто соглашаются подождать их.

- Мелочи, но из-за них срываются сделки. Продавцы думают, что если не этот, то придет другой, который купит быстро. Это заблуждения. Нужно относиться более внимательно к любому предложению. Ведь есть и другая сторона медали. Например, для завтрашнего потенциального покупателя ваша цена станет неприемлемой.