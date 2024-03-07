Веранда, балкон, уголок с растениями. Посмотрите, какие стильные и уютные места силы обустроили наши читатели

История Татьяны: «Хотели сделать в квартире подобие кабинета – получилось место, в котором безумно уютно независимо от погоды»

— Мы с семьей живем в необычной двухуровневой квартире в обычном районе Минска, рядом со ст.м. «Пушкинская». Мое самое любимое место в квартире — это непонятный угол на 2-ом этаже. Теперь это — рабочее место. У прежних хозяев здесь стоял велотренажер. А у нас тут — любимые вещи со своей историей.

Изначально мы хотели сделать хоть какое-то подобие кабинета. Места совсем мало (и бюджет был очень ограничен), поэтому мы с рук купили небольшой столик. По своим размерам он идеально вписался. А дальше очень хотелось разместить зелень, которую я очень люблю.