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Веранда, балкон, уголок с растениями. Посмотрите, какие стильные и уютные места силы обустроили наши читатели
07.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наш
История Полины: «Веранда — место, где замирает время, где вспоминают добрые истории, где сладко спят коты»
— Свое место силы я называю Тарой, как в «Унесенных ветром». Помните, как в любой трудной ситуации Скарлетт О’Хара говорила: «Мне нужно в Тару! И там я что-нибудь придумаю». Так и у меня: и в самые счастливые, и в самые тяжелые моменты я еду в свою Тару — и я знаю, что она даст мне силы и вдохновение, подскажет решение и напомнит о чем-то главном, про что я успела забыть в Минске.
Но мы со всем справились. И теперь веранда — особое место. Место безусловного уюта и покоя, где замирает время. Где пьют чай с чабрецом и мятой с огорода — за столом, сделанным своими руками из сруба дерева, найденного в лесу. Где отмечают Новый год и начало лета. Где вспоминают добрые истории — глядя на гладь озера и огромное звездное небо. Где ландыши в вазе сменяются на люпин, а люпин — на вереск, вместе с летними месяцами. Где сладко спят, подставив носы солнышку, коты Маруся и Гаврюша, и откуда зорко патрулируют территорию псы — Лаки и Лесси. Все четверо были спасены от бездомной жизни тут же, неподалеку от дачи.
Здесь все чувствуют себя дома и знают: на этой веранде ни с кем и никогда не случится ничего плохого. Потому что тут живет счастье.
История Ирины: «Начиналось всё с покупки качелей – остальное мы сделали своими руками»
— Многие думает, что жизнь в деревне — это постоянный труд на подсобном хозяйстве. Но у нас всегда находится время и на отдых, и на совместные посиделки. И организовали мы для себя определенный уголок, наше место силы, семейного времяпрепровождения, которое с каждым годом пополняется новыми элементами.
А начиналось всё с покупки качелей. Место для них выбрали под грецким орехом, в тени которого приятно отдыхать утром. Следующим объектом стала беседка, в которую перебираемся в дождь и вечером. Осенью этого года начали постройку зоны барбекю, купили казан, встроили мангал. И теперь наши посиделки сопровождаются приятными ароматами от блюд, приготовленных на свежем воздухе. Всё, кроме первых покупных качелей, мы делали своими руками, что еще больше добавляет ценности в наш любимый уголок. А сколько еще там хочется всего сделать! Кто бы к нам не приходил, не приезжал, не проходит мимо качелей, летом они не пустуют практически никогда. Это настоящее место силы для нашей семьи!
История Татьяны: «Хотели сделать в квартире подобие кабинета – получилось место, в котором безумно уютно независимо от погоды»
— Мы с семьей живем в необычной двухуровневой квартире в обычном районе Минска, рядом со ст.м. «Пушкинская». Мое самое любимое место в квартире — это непонятный угол на 2-ом этаже. Теперь это — рабочее место. У прежних хозяев здесь стоял велотренажер. А у нас тут — любимые вещи со своей историей.
Изначально мы хотели сделать хоть какое-то подобие кабинета. Места совсем мало (и бюджет был очень ограничен), поэтому мы с рук купили небольшой столик. По своим размерам он идеально вписался. А дальше очень хотелось разместить зелень, которую я очень люблю.
Стол под окном — это обычный советский журнальный столик, который был у каждого. Нам он достался от родителей мужа (точнее, то немногое, что мы сохранили после их ухода). Летом, под руководством своего отца, я сделала бортики и выложила его плиткой (остатки плитки тоже покупали с рук). Проигрыватель пластинок тоже достался от отца мужа. Звук у него не очень, но уж очень хотелось его сохранить.
На стене картина, которую я рисовала почти 20 лет назад. На ней ничего особенного, но она дорога мне как память о том периоде. На стеллаже есть рисунки детей, книги и лежанка кошки.
Этажерка — это наследие от бабушки мужа сестры. Ее хотели выкидывать, потому что столешница совсем расклеилась. Тогда я попросила в полиграфии вырезать мне кусок оргстекла нужного размера, наклеила на него самоклейку, и этажерка преобразилась. На ней цветы, а под ней пластинки и бабушкин кувшин.
Всем участникам конкурса желаю удачи. И пусть у каждого в этом мире будет свое место силы. И не где-то далеко, а рядом.
История Юлии: «Мой балкон — это действительно место, наполняющее ресурсом и вдохновением»
— В городе М. редко гостит солнце. Ближе к весне появляется ощущение, что зима бесконечна... История моего балкона — попытка создать ощущение связи с природой, заполнить эмоциональный пробел, который появляется при взгляде на многоэтажные джунгли района «Каменная горка» города М.
Попав на пустой балкон площадью 11 квадратных метров, каждый придумывает свой прекрасный сценарий его обустройства, но который, к сожалению, не всегда реализуется.
Впервые попав на свой балкон и заметив на горизонте тонкую полоску водной глади Минского моря, я захотела воспроизвести ощущение присутствия на террасе летнего кафе на морском побережье. Воплотить в жизнь свою фантазию удалось только спустя 10 лет.
В течение этого времени одним из шагов в направлении реализации творческого потенциала стало обучение дизайну и декорированию интерьеров и, как следствие, готовый дизайн-проект своей квартиры с продуманным планом электрики, освещения и внутренней отделки.
Долгожданная реализация проекта балкона-мечты прошла все этапы ремонта (утепление, черновая отделка и инженерия, чистовая отделка), была проделана большая и затратная для относительно небольшой площади работа — и картинка стала оживать!
Особую теплоту в интерьер и вклад в общее впечатление вносят предметы, сделанные руками родного и любимого человека по эскизам (это потрясающие потолочные светильники, кресла и диван), ведь всё идеальное в этом мире вначале рождается в твоей фантазии, а потом изготавливается индивидуально, на заказ.
Сейчас мой балкон — это действительно место, наполняющее ресурсом и вдохновением. На обустроенное рабочее место дочка с удовольствием приходит делать уроки, здесь рождаются творческие идеи, посиделки с близкими и друзьями становятся еще душевнее, а простая чашечка кофе, выпитая наедине с собой, становится вкуснее!
История Елены: «Уже несколько лет я спокойно засыпаю в своей уютной любимой спальне»
— Иногда мы понимаем важность и значимость каких-то вещей только после того, как теряем их. С рождением дочери из моей жизни ушел полноценный сон, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы снова спать по ночам хотя бы 6 часов подряд.
В какой-то момент очередь дошла и до того, чтобы организовать себе правильное пространство и атмосферу для сна. Под родительскую комнату была отведена самая большая спальня в доме, площадью 22 кв.м. Но как это часто бывает, при переезде в новое жилье сначала делаем всё функциональное (санузлы, кухню), потом всё лучшее — детям, а уже пока дойдут руки до себя, то «хай-тек» превращается в «хай так». На момент преображения в комнате были поклеены голубые обои с блестками, организована контурная подсветка потолка, уложен ламинат и завезена светлая мебель. Грустной кучкой лежали плинтусы, которые лет 5 не могли занять свои места. Кровать нестандартного размера с мягким изголовьем, изготовлена на заказ.
Чтобы понять, что именно нужно изменить в комнате, чтобы она стала местом расслабления, а не напряжения, я в первую очередь измерила все расстояния от углов до окон, имеющуюся мебель и сфотографировала каждую стену по отдельности. Несколько вечеров в Pinterest и Photoshop — и у меня сложилась картинка, куда двигаться мне, комоду, шкафу и всему остальному.
Сначала мы с дочкой расправились с бесючими обоями. Изначально стены были подготовлены под покраску, поэтому после снятия обоев было всего пару мест, нуждающихся в легкой шпаклевке. Затем был отколерован объем декоративного покрытия на стены и началась веселая эпопея с покраской стен. Для получения нужного эффекта каждая стена была покрыта 5 слоями разного вида составов, но результат того стоил. Начала с той стены, которая планировалась закрываться шкафом, чтобы приловчиться. Выбросила старые плинтусы и купила новые, чтобы они, во-первых, закрыли все огрехи, которые были допущены при укладке ламината, а, во-вторых, были красивыми.
Для меня парящий потолок в спальне был немного спорным решением. Во-первых, я видела всех несчастных мушек, которые туда заползли и остались там навсегда, ведь светящийся контур был под полотном натяжного потолка. Во-вторых, свет был достаточно ярким для погружения в сон, т.е. если одному человеку хочется почитать книгу перед сном, то второму слишком светло. Поэтому я попросила бригаду потолочников убрать этот контур, а вместо него подключить два точечных светильника, которые дают достаточно света для чтения книги, но не мешают второму засыпающему, если он есть.
Телевизор, как раздражающий фактор, был изгнан из комнаты навсегда, так же убран антенный кабель, который свисал с потолка. Вся мебель, кроме кровати, поменяла свои места. На маркетплейсе нашлись подходящие шторы, чтобы и в цвет, и в размер, и не за все деньги мира. Получилось так хорошо, что даже слишком — и захотелось немного похулиганить: так появился яркий солнечный плед, который я вязала 2,5 месяца, потому что на нестандартную кровать плед нужного размера и цвета найти не удалось.
Можно было бы уже на этом остановиться, но женщина — существо беспокойное, поэтому нужны еще детали, няшечки, рюшечки. Тростник, добытый по льду в морозную зиму, был покрашен золотой краской из баллончика и зафиксирован лаком для волос, чтобы не разлетался. Ваза для него организована из обычной бутылки и гофрированной бумаги под цвет пледа. Подруга помогла подобрать неприхотливые растения, которые не нуждаются в постоянном уходе и внимании с моей стороны.
Уже несколько лет я спокойно засыпаю в своей уютной любимой спальне. Для меня очень важно быть «в строю», т.к. моя работа связана с напряженной умственной деятельностью, к тому же я часто езжу за рулем. Мои рекомендации для качественного сна:
«Мой дом — мое место силы!»
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Веранда, балкон, уголок с растениями. Посмотрите, какие стильные и уютные места силы обустроили наши читатели
Наш конкурс «Мой дом — мое место силы!» в очередной раз показал, насколько важно иметь свое, максимально комфортное, уединенное, наполняющее ресурсом и...
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