Вот так сюрприз: минчанин втайне построил на даче стильный дом и подарил его жене

Над зоной гостиной и кухни – второй свет, высота потолка в коньке почти 6 метров.

Над остальной частью дома сделана большая и светлая комната. И это не антресоль с низким потолком, где можно оборудовать лишь спальное место – стены второго этажа приподняты примерно на метр, скаты кровли не мешают функционально использовать подкровельное пространство в полной мере. Попасть туда можно будет по лестнице, которая в стоимость дома не входила.

Здесь отметим, что отец Дениса сделал ее сам, осталось лишь ее установить.