«Айрон» открыл продажи в доме недалеко от Свислочи. Цена за метр начинается от 1500 долларов

Возводимый жилой дом №9.2 по генплану – это 11-секционное здание переменной этажности (7-9) со встроенными помещениями на первом этаже. Дом, как и все его соседи по «Леваде» будет каркасным с вентилируемым фасадом, облицованным керамогранитными плитами.

Также в доме будет подвал с холодными кладовыми и техническими помещениями. Входы во встроенные административно-общественные помещения будут отделены от жилой части.