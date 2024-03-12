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«Айрон» открыл продажи в доме недалеко от Свислочи. Цена за метр начинается от 1500 долларов

12.03.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В квартале у Свислочи начинают строить новый дом на 11 подъездов. Это будет уже девятая очередь строительства в ЖК «Левада». Ну а сегодня застройщик (компания «Айрон») озвучил цены на квартиры в доме. Соответствующая проектная декларация появилась в газете «Минский курьер». Стоимость на квадраты варьируется от 1500 до 2000 долларов.


Возводимый жилой дом №9.2 по генплану – это 11-секционное здание переменной этажности (7-9) со встроенными помещениями на первом этаже. Дом, как и все его соседи по «Леваде» будет каркасным с вентилируемым фасадом, облицованным керамогранитными плитами.

Также в доме будет подвал с холодными кладовыми и техническими помещениями. Входы во встроенные административно-общественные помещения будут отделены от жилой части.

Девятиэтажный дом № 9.2 разместится за четырехэтажкой, которая стоит непосредственно у реки. Получается, что с верхних этажей здания будет открываться вид на водную гладь. Начали возводить многоэтажку в конце прошлого года, а завершить планируют в последнем квартале 2025 года.


На старте продаже всем желающим квартиры в строящемся доме на Нововиленской предлагаются по следующим ценам за метр:

− 1-комнатные квартиры 1А − 1750 долларов;

− 1-комнатные квартиры 1Б, 1Д, 1Е − 1650 долларов;

− 1-комнатные квартиры 1В, 1Г − 1700 долларов;

− 2-комнатные квартиры 2А, 2Б − 1520 долларов;

− 2-комнатные квартиры 2В, 2Г, 2Д − 1670 долларов;

− 3-комнатные квартиры 3А, 3Б, 3Д, 3К, 3Л − 1450 долларов;

− 3-комнатные квартиры 3В, 3Г, 3Ж, 3Е, расположенные на 2-4-м этажах − 1500 долларов;

 − 3-комнатные квартиры 3В, 3Г, 3Ж, 3Е, расположенные на 5-7-м этажах − 1550 долларов;

− 4-комнатные квартиры 4А, расположенные на 2-4-м этажах − 1600 долларов;

− 4-комнатные квартиры 4Б, расположенные на 2-4-м этажах − 1500 долларов;

− 4-комнатные квартиры 4А, 4Б, расположенные на 5-9-м этажах − 1800 долларов;

− 4-комнатные квартиры 4В, расположенные на 5-м этаже − 1800 долларов, расположенные на 6-м этаже − 1900 долларов, расположенные на 7-м этаже − 2000 долларов;

− 4-комнатные квартиры 4Г − 1500 долларов.

Получается, что 41-метровая однушка в доме будет стоить от 71 тысячи долларов, 49-метровая двушка – от 82 тысяч долларов, 69-метровая трешка – от 104 тысяч долларов, 97-метровая четырешка – от 152 тысяч долларов.









При рассрочке (30 % − первый взнос, остаток − ежемесячно по сентябрь 2025  года) стоимость квадрата увеличивается на 50 долларов. При наличии кладовой стоимость квадрата увеличивается на 30 долларов. При привлечении кредита по партнерским программам банков («Белгазпромбанк») стоимость квадрата увеличивается на 30 долларов. Действует гибкая система регулирования цены квадратного метра.

 
 
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В квартале у Свислочи начинают строить новый дом на 11 подъездов. Это будет уже девятая очередь строительства в ЖК «Левада». Ну а сегодня застройщик (компания...
 
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