«Теперь не узнать!» — начинаем конкурс историй о ремонте квартир и восстановлении домов

Источник материала: realt.by

Наши трудолюбивые дачники, наши исполнившие мечту новоселы — все, кто не понаслышке знает, что такое ремонт и какими трудами обходятся заветные фотографии «до и после». Мы к вам сразу с двумя новостями. Во-первых, life:) улучшил сеть 4G по всей Беларуси. Во-вторых, в честь этого мы вместе решили устроить конкурс улучшений — и показать, какими удивительными могут быть перевоплощения домов и квартир. Рассказываем, как стать участником и получить год бесплатной мобильной связи от life:) по тарифу Бесконечный Pro с безлимитом интернета и звонков во все сети.

1) Истории о ремонте квартир на вторичке. Вспомните, каким был прежний ремонт в квартире, когда он был сделан, чем именно он не нравился вам. Поделитесь своими дизайнерскими задумками, расскажите, как реализовывали их, с какими трудностями сталкивались, на чем удавалось сэкономить, а что, наоборот, требовало больших вложений. Поделитесь фотографиями «до» и «после», а также своими впечатлениями от обновления квартиры.

2) Истории о ремонте/восстановлении домов. Эта номинация для тех, кому удалось отремонтировать внутри или полностью восстановить загородный дом. Вы можете рассказать как о даче, так и о доме для постоянного проживания. Вспомните, с чего вы начинали, какие работы выполняли сами, какие доверяли профессионалам, расскажите о приобретенных навыках и о бюджете. И, конечно, поделитесь фотографиями «до» и «после» — нам будет интересно увидеть ваши результаты.

Для того, чтобы мы могли принять вашу заявку, введите свое имя и e-mail, с которого вы будете отправлять письмо, в форму, размещенную ниже. Таким образом мы сможем обработать ваши персональные данные.

Отправьте заявку с текстом (до 3 500 символов) и фотографиями на почту contest@realt.by до 18 марта включительно .

Как пройдет конкурс?

Все истории, которые вы нам пришлете, мы разделим на две номинации — о ремонте квартир и о восстановлении домов. Для публикации мы выберем по 3-5 заявок в каждой номинации. Выбирать будем самые подробные, самые интересные с точки зрения дизайна, реализации и экономии бюджета.

Первая часть историй — о ремонте квартир — будет опубликована 21 марта. В этом же материале мы разместим форму голосования: в течение недели пользователи Realt будут определять первого победителя.

Вторую часть историй — о восстановлении домов — мы опубликуем 28 марта. Здесь так же, как и в случае с квартирами, победителя определят пользователи Realt. В течение недели они выберут лучшую, на их взгляд, историю.

Таким образом у нас будет два победителя! Каждый из них получит год бесплатной мобильной связи от life:) по тарифу Бесконечный Pro с безлимитом интернета и звонков во все сети, а также памятные подарки от Realt. Мы ждем ваши заявки — расскажите истории удивительных перевоплощений!