«Некоторые вынуждены отказываться от квартир». Что происходит на стройке «Грушевского посада»

В феврале жилой комплекс «Грушевский посад», что строится на проспекте Дзержинского, порадовал дольщиков сдачей третьей секции. Учитывая, что возведение многоэтажного дома идет уже более 7 лет, а первого застройщика судят за кражу средств, можно представить радость тех, кто когда-то приобрел тут квартиры. Сегодня мы посмотрим, как силами госзастройщика продвигается строительство комплекса, пообщаемся с дольщиками и заодно узнаем, почем тут продают квартиры на вторичке.
Три подъезда сданы, четвертый обещают закончить в этом году
Напомним, что дом-долгострой комплекса «Грушевский посад» насчитывает 23 этажа, 4 подъезда и 387 квартир. Начинала его возведение компания «Жилстройкомплект», а завершает УКС «Запад».
Два первых подъезда дома после нескольких лет ожиданий сдали в эксплуатацию прошлым летом. Сейчас будущие новоселы только делают ремонты.
Еще один подъезд ввели в эксплуатацию около месяца назад. Пока что он выглядит не совсем законченным. Видимо, покраску фасадов строители решили перенести на более подходящее по погоде время. На придомовую территорию у третьего подъезда также не попасть – тут все еще стоят ограждения.
Последний подъезд многострадального дома также обещают сдать в этом году. В четвертой секции сейчас продолжаются работы по оштукатуриванию, устройству стяжек и устройству системы отопления.
Рядом УКС «Запад» строит и четвертый дом комплекса. Тут ведутся монолитные работы на уровне 21 этажа, осуществляется кладка наружных и внутренних стен, а также перегородок.
К устройству двора жилого комплекса, скорее всего, также приступят после окончания основных работ по возведению последнего дома. Пока что внутри «Грушевского посада» не очень уютно – нет никакой зоны отдыха и детских площадок. Обращаем внимание, что и один из старых частных домов еще не снесен.
Из приятного можно отметить разве что лавочки у первых подъездов. А так, похоже, что ближайшие месяцы новоселам придется жить на стройке.
«К размеру доплат по-прежнему есть вопросы»
Напомним, что держатели облигаций «Грушевского посада» вынуждены доплачивать за уже оплаченные предыдущему застройщику квадратные метры. Согласно представленной смете, с каждой семьи выходит примерно по 700 долларов за метр.
− У кого-то получилось взять новый кредит или устроиться на вторую работу, а у кого-то −надежда только на пересмотр доплат. Несколько десятков семей, не способных собрать эти средства, вынуждены отказываться от оплаченного жилья. Они продают свои недостроенные квартиры по договору уступки, который оформляется в администрации. Таких людей тоже немало, − рассказал нам один из дольщиков Д.
При этом, как отметил наш собеседник, у дольщиков (а это – более 400 семей) по-прежнему есть ряд вопросов к размеру доплат. К примеру, недавно, Следственный комитет опубликовал результаты расследования дела главы «Жилстройкомплекта» Ильи Волоха. Следователи полагают, что собранных 58 млн рублей хватало на завершение строительства, а стройка остановилась из-за растраты 24 млн рублей. Но теперь с дольщиков требуют доплатить более 50 млн рублей, необходимых на завершение строительства.
Да, дольщикам обещают компенсировать затраты за счет выручки с продажи квартир в 4-м доме, чья этажность выросла с 9 до 23 этажей. Прибыль сверх 5% от продажи этих площадей по Указу 347 должна пойти именно на выплаты держателям облигаций. Но это, по словам нашего собеседника, людей мало утешает − ведь размер и сроки будущей компенсации никому неизвестны, а вносить доплаты им нужно уже сейчас.
− По озвученным на собраниях сведениям, еще прошлой осенью все новые однушки в 4-м доме были проданы. Возврат же нам будет осуществлен только после завершения строительства. Так, зачем сейчас собирать эти деньги с держателей облигаций? Чтобы после их нам же и вернуть? Ответа на этот вопрос мы пока не услышали.
Сейчас в комплексе продается с десяток квартир. Все это – варианты без отделки.
Самое экономичное предложение – 67-метровая двушка в первом подъезде. Квартира расположена на пятом этаже. Тут выполнена только черновая отделка: на полу − стяжка, разведено электричество, установлены приборы учета воды, тепла и света, проложен оптоволоконный кабель, установлены розетки и выключатели. За нее просят 88,9 тысячи долларов (1313 долларов – за метр).
Также в доме предлагается еще несколько аналогичных двушек по 90-100 тысяч долларов. Сообщается, что подъезды дома оборудованы скоростными лифтами (2 грузовых + 2 пассажирских), а на этаже расположено всего по четыре квартиры.
Есть в доме и несколько трешек по 114-115 тысяч долларов. К примеру, 92-метровую квартиру на десятом этаже предлагают за 114 тысяч долларов (1228 – за метр). По тем самым договорам уступки можно приобрести 86-метровую трешку на пятом этаже. Она стоит 109 тысяч долларов (1255− за метр).