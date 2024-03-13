«Некоторые вынуждены отказываться от квартир». Что происходит на стройке «Грушевского посада»

При этом, как отметил наш собеседник, у дольщиков (а это – более 400 семей) по-прежнему есть ряд вопросов к размеру доплат. К примеру, недавно, Следственный комитет опубликовал результаты расследования дела главы «Жилстройкомплекта» Ильи Волоха. Следователи полагают, что собранных 58 млн рублей хватало на завершение строительства, а стройка остановилась из-за растраты 24 млн рублей. Но теперь с дольщиков требуют доплатить более 50 млн рублей, необходимых на завершение строительства.

Да, дольщикам обещают компенсировать затраты за счет выручки с продажи квартир в 4-м доме, чья этажность выросла с 9 до 23 этажей. Прибыль сверх 5% от продажи этих площадей по Указу 347 должна пойти именно на выплаты держателям облигаций. Но это, по словам нашего собеседника, людей мало утешает − ведь размер и сроки будущей компенсации никому неизвестны, а вносить доплаты им нужно уже сейчас.

− По озвученным на собраниях сведениям, еще прошлой осенью все новые однушки в 4-м доме были проданы. Возврат же нам будет осуществлен только после завершения строительства. Так, зачем сейчас собирать эти деньги с держателей облигаций? Чтобы после их нам же и вернуть? Ответа на этот вопрос мы пока не услышали.