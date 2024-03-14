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Все по 3,6 рубля. Посмотрели, что продается в еще одном магазине низких цен в Минске

14.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realt продолжает ходить по магазинам низких цен. И в этот раз мы отправились в Home Fix. Этот магазин не такой известный, как Fix Price или «Три цены», но в отличие от этих сетей, в Home Fix цена на все товары действительно фиксированная и одна единственная — 3,6 рубля. За эти деньги можно купить посуду, товары для дома, косметику и многое другое. Рассказываем подробнее и показываем ассортимент.


Магазин Home Fix работает в Минске в торговом центре All на Долгиновском тракте, 178. Это российская франшиза, которая работает с 2016 года. В Беларусь сеть пришла в октябре прошлого года. Пока это только один магазин. 


По общему впечатлению ассортимент Home Fix напоминает Fix Price, но в урезанном варианте. Здесь тоже можно найти косметику, товары для дома, зоотовары, детские игрушки. Но если в Fix Price цены на все варьируются от 90 копеек до 14 рублей, то в Home Fix абсолютно любой товар продается за 3 рубля 60 копеек.



На стенде у входа продается много товаров к праздникам. Например, набор одноразовых тарелок с саркастичными надписями и бумажные гирлянды, которые сообщают, что «ты стареешь», праздничные колпаки, открытки, карнавальные маски, салфетки в виде денег. Можно купить и набор из четырех многоразовых трубочек, вместе с которыми идет щеточка для мытья. Также есть аромамасла и благовония.







Идем дальше — полки с канцелярскими товарами. За 3 рубля 60 копеек можно купить набор карандашей, цветных ручек или фломастеров. Тут же есть акварель, восковые мелки, текстовыделители, блокноты, цветной картон. В отделе для малышей продаются поильники, бутылки для кормления, нагрудники для еды, зубные прорезыватели и детские игрушки.




Полки, около которых было больше всего покупателей, — с товарами для кухни. Здесь большой выбор пластиковых контейнеров, есть кружки разных расцветок (прозрачные тоже есть), стаканы, бокалы, бутылки для масла и уксуса, баночки для сыпучих разных форм (есть, например, медведь и Эйфелева башня!). Также продаются минималистичные наклейки для баночек, чтобы обозначить, где какая крупа или приправа — на Wildberies наборы таких наклеек в основном стоят от 10 рублей.






Еще из кухонных принадлежностей — небольшие терки и дощечки, ножи для очистки овощей, наборы приборов, шумовки, мерные ложки, деревянные скалки. Кстати, здесь можно найти товары бренда Satoshi, который мы видели в магазине, который называют «офлайн-вайлдберисом». Цены приблизительно те же. Например, нож для очистки овощей в том магазине продавался за 3 рубля 99 копеек. Это на 39 копеек дороже, чем в Home Fix.





Продается в магазине косметика, бытовая химия и товары для дома. Можно купить шампуни, гели для душа, крема для рук. Есть варианты в тревел-упаковках, как обычно бывают в отелях. Продаются валики для одежды, товары для шитья. Такие мелочи могут быть дороже, чем в других магазинах.










 
Теги: Минск
 
 
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Realt продолжает ходить по магазинам низких цен. И в этот раз мы отправились в Home Fix. Этот магазин не такой известный, как Fix Price или «Три цены», но в отличие от этих...
 
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