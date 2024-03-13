«Летом на лоджии открывается солярий, а на столике появляется мохито». Читательницы − о местах силы в квартире

Герани — моя особая любовь. Несколько европейских стран даже выбрали этот цветок в качестве своего национального символа — среди них, к примеру, Швейцария. Эфирные масла герани обладают мощными целебными свойствами, и в Южной Африке это растение до сих пор используют при лечении простуды, а еще они снимают стресс и тревожность.

Глядя вдаль со своего верхнего этажа, я порой представляю, что за высокими домами — море. И пролетающая случайно чайка тому подтверждение. И вот уже кажется, будто вместе с ароматами пеларгонии вдыхаешь морской бриз. Если выдается возможность тут позавтракать, то день определенно сложится! А когда появляется первое долгожданное солнышко, на лоджии открывается солярий, а на столике появляется прохладный мохито со льдом, запахом мяты и базилика, которые растут вместе с цветами. Великолепные яркие закаты, солнечные рассветы или дождь, барабанящий по подоконнику — всё это моя лоджия, душа моего дома. Частица лета круглый год!

«На этой полке столько любви, что я не могу не улыбнуться, проходя мимо»

Оксана:

— В эту съемную квартиру мы с мужем переехали совсем недавно. Особо хвастаться в ней нечем — стандартная хрущевка со скрипучими полами и дешевеньким ремонтом. Размышляя про место силы, я задумалась: «Какое же мое любимое место здесь? Что заставляет меня, несмотря ни на что, с радостью возвращаться в эту квартиру и проводить тут много времени?» Я подняла глаза, и поняла — вот же оно!

Как бы странно это ни звучало, но именно эта полочка больше всего вдохновляет меня и дарит радость каждый день. Конечно, не сама деревянная конструкция, а ее содержимое. На ней стоят самые памятные и дорогие моему сердцу вещи. Здесь и фотографии с любимым мужем: одна — всего через полгода от нашего знакомства, другая — с нашей первой совместной поездки в Европу. Фотографии с родителями в момент получения диплома. Здесь вазочка ручной работы, которую подарила мне бабушка. Здесь браслет Scorpions, который мы купили с подругой, когда посетили наш первый концерт этой рок-группы. Здесь манга, которую я покупала во время поездки к родным. Здесь коробка с моей свадебной фатой. Здесь моя любимая книга — «Джейн Эйр». Здесь духи, которые подарил мне муж, и браслет, который подарила свекровь.