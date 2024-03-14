На проспекте Дзержинского стартовала стройка еще одного дома. Узнали цены

Третью очередь жилья начали строить в прошлом году. Она будет состоять из двух столбиков с общим стилобатом и 4-х подъездной угловой многоэтажки. Декларацию на квартиры в столбиках (жилые дома № 5 и № 6) застройщик опубликовал еще в сентябре прошлого года.

Ну а сегодня появились цены и на последний дом проекта − 19-этажный четырехсекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и торговым центром. Стройка этого дома стартовала буквально на днях − 1 марта. Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2026 году. Также в этой очереди намечено строительство второго паркинга. Его введут в строй летом следующего года.