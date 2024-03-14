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На проспекте Дзержинского стартовала стройка еще одного дома. Узнали цены
14.03.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Проспект Дзержинского в Минске продолжает активно застраиваться. Так, сегодня рядом с метро (где еще пару лет назад стоял частный сектор) растет большой жилой комплекс на 6 домов. Первые три высотки жилого комплекса «Квартал на Грушевке» уже сданы, еще три многоэтажки только начинают строить. Сегодня в газете «Звязда» вышла декларация на последний − четырехподъездный дом комплекса.
Напомним, что застройщиком этого участка проспекта Дзержинского выступает «ГрандХаузИнжениринг». Земельный надел от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания купила с аукциона в 2019 году. Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух паркингов. В прошлом году сдали в эксплуатацию первый дом проекта − 19-этажку из трех подъездов. В первом квартале наступившего 2024-го завершилась стройка еще двух высоток.
Третью очередь жилья начали строить в прошлом году. Она будет состоять из двух столбиков с общим стилобатом и 4-х подъездной угловой многоэтажки. Декларацию на квартиры в столбиках (жилые дома № 5 и № 6) застройщик
Ну а сегодня появились цены и на последний дом проекта − 19-этажный четырехсекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и торговым центром. Стройка этого дома стартовала буквально на днях − 1 марта. Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2026 году. Также в этой очереди намечено строительство второго паркинга. Его введут в строй летом следующего года.
В жилом доме № 2 по генплану будет 355 квартир. Сейчас всем желающим предлагаются квартиры площадью 42-100 квадратных метров по стоимости от 1200 до 1600 долларов за квадрат.
Согласно информации на сайте застройщика, стоимость 42-45 метровых квартир начинается от 1380-1400 долларов за метр. Таким образом, однушка будет стоить 60-63 тысячи долларов. Двушки метражом по 55 метров предлагаются от 1300-1350 долларов за квадрат (72 тысячи долларов – за квартиру). Цена на 89-метровые трешки стартует от 1280 долларов за метр (около 115 тысяч долларов – за квартиру).
Также на продажу уже выставлены места на многоуровневой надземной гараж-стоянке – всего тут будет расположено 300 парковочных мест площадью от 13 до 20 квадратов. Стоимость квадратного метра машино-места составляет от 350 до 1200 долларов.
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Проспект Дзержинского в Минске продолжает активно застраиваться. Так, сегодня рядом с метро (где еще пару лет назад стоял частный сектор) растет большой жилой...
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