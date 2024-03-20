"90% покупателей берет кредит на загородку". Что происходит с домами и дачами в самый сезон

Отдельно специалист обращает внимание на сегмент таунхаусов — малоэтажных домов на несколько семей, часто со своим участком.

— Мы уже отмечали раньше, что видим растущий спрос на таунхаусы. Интерес к ним растет уже на протяжении нескольких лет, а начал проявляться он в постковидный период, когда загородка снова обрела ценность из-за закрытых границ и удаленной работы. Но тогда стало понятно, что не все готовы распыляться между квартирой и дачей, и переезд из Минска в полноценный дом, например, в Колодищи или Ратомку — вариант тоже не для всех. В этой ситуации таунхаусы выступили золотой серединой: здесь и прелесть загородного дома, и расположение в городе или совсем рядом с ним. Сейчас, например, встречаются таунхаусы в Зеленой гавани и в районе Уручья, а до этого были в Солнечном. Уже который год мы видим по заявкам покупателей, что таунхаусы весьма востребованы, и интерес к ним будет возрастать.

В Минске есть варианты без чистовой отделки с квадратом в 660 долларов. Даже прибавив 200 долларов к квадрату на чистовую отделку, получаем метр стоимостью 860 долларов. Квартиру с такой стоимостью не найдете. А тут у нас, по сути, не только квартира, но и дача.