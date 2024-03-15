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6,7 тысячи долларов за участок в 40 км от Минска. Итоги земельного аукциона

15.03.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.


Фото носит иллюстративный характер.

На аукцион были выставлены три лота — земельных участка в деревнях Каменка, Новодворье и Сарнацкое.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624885603101000207 находится в д. Каменка на ул. Дачной. На аукцион он был выставлен повторно. Земельный надел насчитывает 11,21 сотки. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства газо-, водо- и электроснабжения.

Лот был оценен в 20 000 рублей. Заявок на него и на этот раз не поступило.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624885605101000122 расположен в д. Новодворье на ул. Центральной. Населенный пункт находится в 6 километрах от Смолевичей и 41 километре от Минска. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения к дому электричества и воды.

Начальная цена на лот составила 15 000 рублей. На участок претендовали 2 человека. За него удалось выручить 21 963 рубля, или 6 790  долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 624885606101000027 расположен в д. Сарнацкое. Есть возможность подведения к дому электричества. 

Земельный надел насчитывает 8,19 сотки и был оценен в 10 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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