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«Тот раз квартиры быстро разобрали, поэтому сегодня встали пораньше». В Северном Береге начались продажи второй очереди
21.03.2024 16:29 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Минске стартовали продажи квартир во втором квартале Северного Берега. Вторая очередь домов будет расположена чуть дальше от набережной Цнянского водохранилища, зато – ближе к инфраструктуре микрорайона. Из-за того, что именно тут возведут первые учебные заведения (детский сад и школу), новый квартал уже называют «семейным». Мы побывали в офисе застройщика и пообщались с теми, кто присматривается к квартирам в Северном Береге.
«Мы – один из немногих застройщиков, кто строит социальную инфраструктуру параллельно с жилой»
В офис застройщика мы прибываем к 9 утра. Перед входом на улице Свердлова в это время уже собралась небольшая очередь. После того как двери открываются, люди проходят внутрь, получают номер регистрации и ждут встречи с менеджером. Надо сказать, что по сравнению с предыдущими «стартами продаж», когда в офисе чувствовалась некоторая нервозность, в этот раз обстановка внутри максимально спокойная и расслабленная. Кто-то листает рекламные буклеты, кто-то разглядывает макеты, а кто-то угощается кофе и пробует легкие закуски.
Мы же спешим узнать все подробности о новом квартале. О них нам рассказывает начальник отдела маркетинга Лариса Фишман.
− Весь квартал будет состоять из семи домов по 6-10 этажей. Это будет уютное, спокойное место, прекрасно подходящее для жизни семей с детьми. Здесь застройщик собирается возвести детский сад, который появится уже в 2025-м году. В третьей фазе строительства будет строиться и школа – ее возведение намечено на 2026-й. Отмечу, что мы – один из немногих застройщиков в Беларуси, который строит социальную инфраструктуру параллельно с жилой.
В центре квартала пройдет променад − главная улица протяженностью около 460 метров, вдоль которой выполнят озеленение и организуют зоны отдыха. На первых этажах жилых домов запроектированы коммерческие помещения. Кстати, мы надеемся, что будущие арендаторы также поддержат семейную концепцию квартала – рассчитываем, что тут появятся обучающие центры, языковые школы, студии танцев и так далее. Кроме того, здесь же по соседству в этом мы возведем крытый паркинг, в котором откроется супермаркет.
Лариса говорит, что новый квартал будет еще более зеленым за счет сохранения уже имеющихся на территории деревьев. Собственный парк – природный островок площадью более 8000 квадратных метров − благоустроят, добавят тротуаров, беседок, зон отдыха и детских площадок. Ну а до озера можно будет дойти за 5-10 минут.
− Что касается первого дома второй фазы строительства, то это будет монолитный дом на 10 этажей, три подъезда и 115 квартир. Планировки квартир в доме под названием «Ария» − самые разнообразные: от 37-метровых однушек до 97-метровых четырешек. Двор у дома будет закрытым, а внизу десятиэтажки планируем открыть кафе. К слову, всю коммерческую недвижимость мы контролируем сами, вплоть до согласования наших арендаторов с дубайским офисом.
Квартиры в доме «Ария» будут сдавать с черновой отделкой, но при этом со стяжкой и с возведенными перегородками в санузлах. Ну и конечно, жильцы получат красивые подъезды − со стильным лобби, картинами и мебелью. Завершить дом планируется к концу 2025 года. Что касается стоимости, то цена квадрата в «Арии» стартует от 998 евро.
− А остались ли еще квартиры в домах первой очереди?
− Сейчас у нас в продаже есть некоторое количество квартир с отделкой, также можно найти варианты в строящемся доме «Грув» − к слову, последнем доме в первой очереди, который мы продаем на этапе строительства. Остальные жилые дома рядом с Цнянским водохранилищем будут реализовываться уже в готовом виде.
− Как новоселы будут добираться до квартала? Как решается вопрос с дорогами?
− Сейчас часть дорог уже находится на финишной прямой, часть − в активной фазе стройки. Отмечу, что строительство дорожной сети мы ведем по самым современным стандартам, с учетом объема машин. К примеру, по всему кварталу у нас спроектированы круглые развязки, чтобы машины свободно двигались даже в пиковые периоды. Первые дома мы рассчитываем сдать уже в ближайшее время, и конечно, к этому моменту первые дороги будут готовы.
«Есть опасения, что новый парк будет привлекать людей со всего Минска»
Также мы пообщались с потенциальными покупателями жилья квартир в Северном Береге. Подходим к молодому папе, который качает в коляске заснувшего малыша. Мужчина рассказывает, что он присматривался к разным жилым комплексам в Минске, но именно Северный Берег привлек его современной архитектурой и модным дизайном.
− Мы уже давно наблюдаем за этим комплексом, смотрели много видео про него, но раньше попасть на старт продаж не успевали. Надеюсь, что сегодня мы сможем подобрать что-то подходящее. Вообще, мы выбирали между Новой Боровой и Северным Берегом, но решили, что тут все только начинается, и в будущем это может быть классным районом.
Возле одного их макетов замечаем двух мужчин, внимательно рассматривающих расстановку домов. Ребята обсуждают будущую транспортную доступность и взвешивают все за и против:
− Район тут, безусловно, интересный, но мы пока что прицениваемся, будем смотреть, какую стоимость нам предложат. Сейчас вот выбираем: или купить уже готовую квартиру в Сухарево или вложиться в стройку в Северном Береге. Да, пока что тут максимально спокойный район, но что будет дальше. Есть опасения, что новый парк будет привлекать людей со всего Минска, и главное, чтобы инфраструктура справилась с этим потоком.
Далее мы решаем поговорить с молодой парой. Молодожены переехали в Минск из Брестской области и уже четвертый год живут в столице:
− Северный Берег заинтересовал в первую очередь новизной. Также понравилось, что тут рядом есть парк и водохранилище, еще нас очень привлекли невысокие дома. Мы смотрели и другие ЖК в городе, но где-то парковок не хватает, где-то дома стоят очень близко друг к другу, а нам бы не хотелось жить «окна в окна». В Северном Береге же много приватного пространства, будет, где погулять и отдохнуть. Мы покупаем квартиру не для сдачи или инвестиций, а конкретно − для жизни. Вообще, мы были готовы купить жилье в предыдущем доме, но приехали поздновато, и выбора уже не было. Сегодня вот встали пораньше и думаем, что нам повезет. Рассчитываем приобрести квартиру минимум в 65 квадратов, так как уже думаем о будущем.
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«Тот раз квартиры быстро разобрали, поэтому сегодня встали пораньше». В Северном Береге начались продажи второй очереди
Сегодня в Минске стартовали продажи квартир во втором квартале Северного Берега. Вторая очередь домов будет расположена чуть дальше от набережной Цнянского...
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