«Тот раз квартиры быстро разобрали, поэтому сегодня встали пораньше». В Северном Береге начались продажи второй очереди

Квартиры в доме «Ария» будут сдавать с черновой отделкой, но при этом со стяжкой и с возведенными перегородками в санузлах. Ну и конечно, жильцы получат красивые подъезды − со стильным лобби, картинами и мебелью. Завершить дом планируется к концу 2025 года. Что касается стоимости, то цена квадрата в «Арии» стартует от 998 евро.

− А остались ли еще квартиры в домах первой очереди?

− Сейчас у нас в продаже есть некоторое количество квартир с отделкой, также можно найти варианты в строящемся доме «Грув» − к слову, последнем доме в первой очереди, который мы продаем на этапе строительства. Остальные жилые дома рядом с Цнянским водохранилищем будут реализовываться уже в готовом виде.

− Как новоселы будут добираться до квартала? Как решается вопрос с дорогами?

− Сейчас часть дорог уже находится на финишной прямой, часть − в активной фазе стройки. Отмечу, что строительство дорожной сети мы ведем по самым современным стандартам, с учетом объема машин. К примеру, по всему кварталу у нас спроектированы круглые развязки, чтобы машины свободно двигались даже в пиковые периоды. Первые дома мы рассчитываем сдать уже в ближайшее время, и конечно, к этому моменту первые дороги будут готовы.