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«Осталось три дома под отселение». Побывали на стройке многострадального ЖК «Смарт»

20.03.2024 18:11 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы рассказывали о ЖК «Смарт», который начали строить на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в 2019 году. Официально этот комплекс не признан долгостроем, но его строительство объективно затянулось. Дольщики даже записывали обращение Александру Лукашенко, чтобы решить вопрос. Сегодня Realt побывал на стройплощадке и узнал у застройщика, как движется стройка. 


Кратко напомним историю этого ЖК. Комплекс из 585 квартир на улице Прилукской начали строить в 2019 году. Застройщиком выступила компания «НикаПроект». В начале 2019 года компания приобрела этот участок с аукциона, а под строительство снесли около двух десятков частных домов. Но в начале 2022 года стройка застыла, дольщики заволновалисьпоявилась информация об уголовном деле в отношении застройщика «НикаПроект» и генподрядчика «СтройпамГрупп». Несмотря на то, что официально дом долгостроем не стал, за два года на стройплощадке ЖК «Смарт» мало что менялось — пять подъездов так и не показались из котлована. Но после январских встреч дольщиков с застройщиком и представителями администрации Московского района, работа на стройке возобновилась.









Сейчас на стройплощадке оживленно: работает кран, есть строители.

— Мы вошли в график: уже закончили свайное основание под жилой дом, как и обещали, — поделилась директор «НикаПроект» Вероника Зеневич. — Выполнено армирование и бетонирование плиты третьей и седьмой секции. Сейчас идет бетонная подготовка четвертой и пятой. Частично выполнена бетонная подготовка под шестую секцию, на следующей неделе там начнем готовить плиту. Работает один башенный кран и готовится площадка под установку второго. Также заключаем договоры с организацией, выполняющей монолитные работы для ускорения процесса. 








Всего в строящейся секции будет 377 квартир. В сравнении с 2022 годом годом количество дольщиков изменилось.

— Всего с физлицами было расторгнуто 24 договора, с января 2024 года — 6 договоров. Но есть и те, кто возвращается, — отметила Вероника Зеневич.

 

Для строительства будут сносить еще несколько частных домов.

— У нас осталось три дома под отселение. Сейчас по ним ведут переговоры. В одном доме человек уже выбрал себе квартиру, вторая семья тоже должна определиться с квартирой в ближайшие недели.



В «НикаПроект» говорят о конфликте с генподрядчиком «СтройПамГрупп» и называют его одной из причин задержки строительства.

— «СтройПамГрупп» на момент расторжения договора не погасила нам ни одного рубля несмотря на судебные решения. Сейчас компания находится в процессе ликвидации. К сожалению, наши бывшие сотрудники были связаны с этой компанией и у нас есть 10 долевых договоров, заключенных на имя «Стройпамгрупп» — сейчас они пытаются расторгнуть эти договора, чтобы получить с нас деньги на выплату своих долгов. У них есть задолженность по зарплате перед бывшими сотрудниками. Мы предложили Мингорисполкому, чтобы «СтройПамГрупп» вышел из ликвидации — мы закроем долги по заработной плате, а остальные деньги зачтем в счет погашения нашей задолженности. 


Нормативный срок сдачи строящейся секции — конец 2024 года. «И мы его придерживаемся», — говорят в «НикаПроект».

 
 
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Недавно мы рассказывали о ЖК «Смарт», который начали строить на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского в 2019 году. Официально этот комплекс не признан...
 
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