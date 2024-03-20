«Осталось три дома под отселение». Побывали на стройке многострадального ЖК «Смарт»

В «НикаПроект» говорят о конфликте с генподрядчиком «СтройПамГрупп» и называют его одной из причин задержки строительства.

— «СтройПамГрупп» на момент расторжения договора не погасила нам ни одного рубля несмотря на судебные решения. Сейчас компания находится в процессе ликвидации. К сожалению, наши бывшие сотрудники были связаны с этой компанией и у нас есть 10 долевых договоров, заключенных на имя «Стройпамгрупп» — сейчас они пытаются расторгнуть эти договора, чтобы получить с нас деньги на выплату своих долгов. У них есть задолженность по зарплате перед бывшими сотрудниками. Мы предложили Мингорисполкому, чтобы «СтройПамГрупп» вышел из ликвидации — мы закроем долги по заработной плате, а остальные деньги зачтем в счет погашения нашей задолженности.