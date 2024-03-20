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«Осталось три дома под отселение». Побывали на стройке многострадального ЖК «Смарт»
20.03.2024 18:11 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
Кратко напомним историю этого ЖК. Комплекс из 585 квартир на улице Прилукской начали строить в 2019 году. Застройщиком выступила компания «НикаПроект». В начале 2019 года компания
Сейчас на стройплощадке оживленно: работает кран, есть строители.
— Мы вошли в график: уже закончили свайное основание под жилой дом, как и обещали, — поделилась директор «НикаПроект» Вероника Зеневич. — Выполнено армирование и бетонирование плиты третьей и седьмой секции. Сейчас идет бетонная подготовка четвертой и пятой. Частично выполнена бетонная подготовка под шестую секцию, на следующей неделе там начнем готовить плиту. Работает один башенный кран и готовится площадка под установку второго. Также заключаем договоры с организацией, выполняющей монолитные работы для ускорения процесса.
Всего в строящейся секции будет 377 квартир. В сравнении с 2022 годом годом количество дольщиков изменилось.
— Всего с физлицами было расторгнуто 24 договора, с января 2024 года — 6 договоров. Но есть и те, кто возвращается, — отметила Вероника Зеневич.
В «НикаПроект» говорят о конфликте с генподрядчиком «СтройПамГрупп» и называют его одной из причин задержки строительства.
— «СтройПамГрупп» на момент расторжения договора не погасила нам ни одного рубля несмотря на судебные решения. Сейчас компания находится в процессе ликвидации. К сожалению, наши бывшие сотрудники были связаны с этой компанией и у нас есть 10 долевых договоров, заключенных на имя «Стройпамгрупп» — сейчас они пытаются расторгнуть эти договора, чтобы получить с нас деньги на выплату своих долгов. У них есть задолженность по зарплате перед бывшими сотрудниками. Мы предложили Мингорисполкому, чтобы «СтройПамГрупп» вышел из ликвидации — мы закроем долги по заработной плате, а остальные деньги зачтем в счет погашения нашей задолженности.
Нормативный срок сдачи строящейся секции — конец 2024 года. «И мы его придерживаемся», — говорят в «НикаПроект».
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