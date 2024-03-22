Однушку без отделки тут продают за 65 тысяч долларов. Посмотрели, как строится Лошица-7

Лошица − один из тех микрорайонов, где сейчас массово строится жилье для минчан. Причем, возводят тут не только панельки, но и каркасники по индивидуальным проектам. Интересно, что в последние месяцы именно лошицкие дома часто попадают в новостные сводки. То за здешними квартирами по низким ценам выстраивается очередь, то дольщики обнаруживают трещину в новостройке. Сегодня мы решили прогуляться по седьмой Лошице и посмотреть, что тут уже построено и почем продается.
Строительство микрорайона Лошица-7 началось в 2020-м году. За прошедшее время на территории более чем в 6 га выросло два дома. Если приехать в Лошицу на общественном транспорте, то первым вас встретит новый дом на 405 квартир. Эту новостройку только-только ввели в эксплуатацию. Многоэтажка на Игуменском тракте получилась монолитной, восьмисекционной и с переменной этажностью (10−16 и 17 этажей).
Отметим, что это тот самый ЖК, дольщики которого в прошлом году записали видеообращение к главе государства. Они были недовольны тем, что госзастройщик перенес срок сдачи дома, при этом потребовав доплату. Проблему тогда решили быстро: ничего доплачивать людям не пришлось.
Правда, после сдачи дома будущие новоселы вновь забили тревогу – на фасаде появились трещины. Однако в УКСе Мингорисполкома заверили, что ситуация − не критичная и беспокоиться не стоит.
Сейчас дом все еще не выглядит готовым. Все дело в том, что встроенные помещения на первом этаже и подземную гараж-стоянку на 165 мест выделили в отдельный пусковой комплекс. Эти объекты будут сдавать отдельно и чуть позже. Из-за этого новостройка пока кажется незаконченной.
Во дворе дома нас также не покидает ощущение того, что мы находимся на стройплощадке. Тут еще нет детской площадки и каких-то зон для отдыха – все это появится в ближайшие месяцы.
А вот многоэтажка по соседству уже полностью сдана. В этом каркасном доме − 239 квартир и 5 подъездов. Нижние этажи уже заняли коммерческие помещения.
Внутри этой новостройки расположен небольшой двор с детскими площадками. Кстати, отметим, что въезд автомобилей на придомовую территорию не предусмотрен.
Далее переходим к активной стройке. Прямо за готовыми домами растет вверх многоэтажка по улице Монюшко (дом № 3 − по Генплану). Именно за квартирами в этом доме несколько месяцев назад образовалась небольшая очередь. Причина – цена квадрата от 4100 до 4300 рублей. Дом будет иметь 5 подъездов и 248 квартир. Этажность у дома, заказчиком строительства которого выступает УКС Мингорисполкома, − переменная: от 10 до 12.
Первый этаж здания, выходящего фасадом на улицу Монюшко, займут магазины, а квартиры будут начинаться со второго этажа. Подъезды, кстати, здесь будут проходными: входы в дом предусмотрены как с террасы, так и с крыльца.
Всего в новостройке будет 45 однокомнатных, 111 двухкомнатных и 92 трехкомнатные квартиры. Планировки жилья обещают максимально актуальными. Так, в двушках и трешках гостиные объединят с кухнями, а однокомнатные квартиры будут сдавать в виде студий (с открытым пространством). Завершить дом планировали к ноябрю 2024 года.
В центре жилого комплекса в будущем намечено построить детский сад на 140 мест. Рядом с ним должны появиться еще две жилые многоэтажки. Вся седьмая Лошица будет состоять из пяти домов.
А вот многоуровневая автостоянка на 500 машиномест, расположившаяся на окраине квартала, уже почти готова.
Сколько тут стоит жилье?
Сейчас в седьмой Лошице продаются 2 квартиры. Все это – варианты без отделки.
Самый недорогой вариант − однокомнатная квартира в доме на Игуменском тракте, 13. Жилье расположено на шестом этаже десятиэтажного жилого дома. Общая площадь квартиры составляет около 42 квадратных метров. Квартира свободной планировки, помещение готово к чистовой отделке. Тут уже разведена электрика, установлены двухкамерные стеклопакеты и радиаторы отопления. Окна выходят во двор. Цена – 65 тысяч долларов (1441 доллар – за квадрат).
В этом же доме сейчас продается двухкомнатная квартира. Жилье расположено на 14-м этаже каркасно-блочной новостройки. Площадь квартиры вместе с балконом – 65,9 квадрата. Двушка состоит из большой жилой комнаты с кухонным оборудованием и спальни с французским балконом. В квартире предусмотрено 2 санузла. Вместе с квартирой предлагается место в крытом паркинге. Цена – 99,9 тысячи долларов (1516 долларов – за метр).