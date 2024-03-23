Смотрите, какая необычная пасхальная фотозона появилась в Dana Mall

Наверняка, в ближайшие недели фотозона Dana Mall станет одной из самых популярных площадок в городе.

Вся композиция состоит из фигур мужчины и женщины (кстати, немного напоминающих скульптуру Али и Нино в Батуми), большого сердца между ними, а также нескольких пасхальных яиц, которые можно использовать в качестве качелей.