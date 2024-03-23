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Смотрите, какая необычная пасхальная фотозона появилась в Dana Mall

24.03.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В торговом центре Dana Mall открылась новая фотозона, посвященная Пасхе. Как и всегда торговый центр у станции метро «Восток» постарался удивить посетителей оригинальной инсталляцией. В этот раз центром композиции стали не пасхальные яйца, а фигуры мужчины и женщины.


Традиционно тематическая инсталляция встречает посетителей у главного входа, а наилучший вид на всю красоту, позволяющую оценить задумку авторов, открывается с третьего этажа.




Наверняка, в ближайшие недели фотозона Dana Mall станет одной из самых популярных площадок в городе. 

Вся композиция состоит из фигур мужчины и женщины (кстати, немного напоминающих скульптуру Али и Нино в Батуми), большого сердца между ними, а также нескольких пасхальных яиц, которые можно использовать в качестве качелей.



На верхнем уровне можно увидеть галерею детских рисунков на тему Пасхи. 


Напомним, что в этом году католики будут отмечать праздник 31 марта, а православные – 5 мая.

 
 
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В торговом центре Dana Mall открылась новая фотозона, посвященная Пасхе. Как и всегда торговый центр у станции метро «Восток» постарался удивить посетителей...
 
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